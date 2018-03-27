 研究：中国网民没兴趣″翻墙″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.04.2018
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时政风云

研究：中国网民没兴趣"翻墙"

中国有着严格的审查制度。那么，如果可以自由访问互联网，民众是否会积极浏览敏感内容？斯坦福大学的调研发现，即便是帮网民拆了"防火墙"，大多数中国人也并不爱去"墙外"看看。

China Smartphone in Taiyuan (picture-alliance/dpa/Liu Jiang)

“墙内生活”已成中国网民习惯的常态

（德国之声中文网）审查制度给中国民众带来的影响不仅仅是限制访问敏感网站，也给民众制造了一个不需要此类信息的环境。斯坦福大学公布的一项调研结果得出了这样的结论。

北大光华管理学院和斯坦福大学的研究人员共同完成了研究，他们发表了一篇题为"媒体审查的影响力：来自中国现场的实验"（The Impact of Media Censorship: Evidence from a Field Experiment in China）的论文。在2015年到2017年之间，对逾1800名北京大学生进行了调查，研究了他们访问网站的习惯。其中大约80%的学生从未试图通过翻墙等工具绕过防火墙。结果显示，虽然大学生们获得了工具可以不受限制的访问互联网，但他们对被屏蔽的新闻网站的需求并不高。

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中国工信部近日发布通知，加强对VPN服务的管理。很多中国网民对此反应强烈。网络问题专家则表示，新规对于个人用户其实没有太大影响，主要是电信业内部的“洗牌和利益重组”。 (23.01.2017)

中国官方媒体周一（9月18日）报道说，有关当局拘押了一名软件开发人。此人销售用于可供网民“翻墙”的软件VPN。 (18.09.2017)

本周五，为期5天的中国科学院、中国工程院院士大会落下帷幕。虽然中共总书记习近平也在大会上发表了讲话，但会议本身通常并不会引人关注。不过这一次，一名院士在会议上的即兴发言，令“会场沸腾”，也吸引了国内外媒体的目光。 (03.06.2016)

研究人员为大学生们提供了18个月的免费软件，可以绕过防火墙访问互联网。结果是，在发出了六次提醒信号后，仅有53％的学生激活了该软件。

研究将学生分组，被分在A组的人普遍有较高的英语能力、出国经验和较高的家庭收入。尽管如此，即便是组里的活跃用户，仅有不到5％的人会在实验期间浏览外国网站。调查还发现，学生们浏览国外网站时，看的网站内容大多与政治敏感事件无关："总而言之，调查表明，单单让他们浏览未经审查的互联网站，对学生从外国新闻媒体获取政治敏感信息的影响并不大。"

不过受到鼓励访问外国新闻网站的群体AE组情况却不一样：研究人员使用了有奖问答的方式，比如提出一个问题，其答案在《纽约时报》的报道内容之中可以找到，如果答对就能拿到一个小红包。在这组研究结束时，大学生们在《纽约时报》等网站上浏览时间增加了九倍。他们开始花费更多时间浏览在中国被屏蔽的信息。研究人员认为这一群体"在知识、观念和态度上发生了实质性和持续性的变化。" 他们对政府的信心度下降，对经济发展的评估变得更加悲观。许多人表示相信，中国的政治和经济体制需要根本的改观。

China Peking Treffen Zuckerberg Jack Ma Facebook Alibaba (Reuters/S. Zhang)

扎克伯格可以去中国，Facebook却不行

《南德意志报》近日的报道也关注到了这项研究。作者指出，调查结果对共产党来说既是好消息也是坏消息："坏消息是，他们的确要对信息的自由流动感到担心。好消息是：只要将科技的最新发展运用到控制思想意识和信息审查中，就不用太担忧。用不着全面禁止VPN，人们反正都没有这方面的需求。"

 

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