 百度无人驾驶汽车上路啦 | 科技环境 | DW | 23.03.2018
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科技环境

百度无人驾驶汽车上路啦

中国政府批准百度进行无人驾驶汽车的路上测试。获得首批试验牌号的百度无人驾驶汽车，已在北京上路。

China Peking gibt Baidu grünes Licht für Tests mit selbstfahrenden Autos (picture-alliance/Imaginechina/Pan Zhiwang)

（德国之声中文网）百度本周五（3月23日）发布消息称，已获得北京市首批试验用临时号牌，这意味百度的自动驾驶测试车辆能正式上路测试。可以在居民不多的若干城区的共30多条道路上进行测试。

当天，五辆取得自动驾驶路测号牌的百度 Apollo 自动驾驶汽车在北京亦庄周边的开放道路上进行了公开路测。在无人驾驶汽车方面，百度是谷歌的竞争对手。

China Peking gibt Baidu grünes Licht für Tests mit selbstfahrenden Autos (picture-alliance/Imaginechina/Pan Zhiwang)

就在几天前美国亚利桑那州的一次交通事故中，优步（Uber）的一辆无人驾驶汽车将一名行人撞死，使无人汽车研发产业面临巨大压力。该行业必须证明，其软件和探测传感设备是安全的。在此背景下，中国向百度无人车测试上路开绿灯，尤其引人关注。

北京此举被视为体现了中国在这一未来技术领域扮演关键角色的决心。除百度外，中国的网约车服务巨头滴滴出行也在开发无人驾驶汽车。此前上海已允许无人驾驶汽车上路测试，批准上海汽车集团（SAIC）、电动汽车初创企业蔚来（Nio）等公司测试无人车。重庆、深圳等地也出台了自动驾驶车辆测试新政。

根据上述城市的自动驾驶政策规定，自动驾驶车辆须具备自动、人工两种驾驶模式，可随时切换，以备出现故障时人能迅速接管车辆。此外对驾驶员的资质、汽车硬件和前期测试也有相应要求。

叶宣/李鱼（路透社）
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