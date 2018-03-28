百年大计：“锤”击“不死鸟”

(德国之声中文网) 根据美国宇航局(NASA)的观测，小行星Bennu(在埃及神话中意为"不死鸟")正在以10.1万公里的时速冲向地球。如果它在2135年9月25日与地球相撞，其释放出的能量相当于8万枚广岛原子弹。现在，NASA设立了一个"超高速小行星减灾紧急反应航天器任务"(Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response Vehicle)，缩写为"HAMMER"(锤子)。负责研发核武器的美国劳伦斯利佛摩国家实验室(LLNL)也将为这一项目提供帮助。

根据该项目的构想，届时将发射长9米、重8吨的航天器，携带核弹，通过直接撞击或者近距离核爆去改变"不死鸟"的轨道。这枚特殊航天器可以由德尔塔4型重型运载火箭发射。目前只有SpaceX公司的重型猎鹰9号火箭具有更强的运载能力，不久前，马斯克(Elon Musk)刚刚用这枚火箭将一辆特斯拉电动汽车送入了飞向火星的椭圆轨道。

LLNL核武器实验室的物理学家霍莉(Kirsten Howley)指出，尽管1/2700的撞击概率听上去并不大，但是一旦发生，就将产生极其严重的后果；而且，随着数据的进一步收集，这一概率还会发生变化。她认为，应该为改变小行星运行轨道任务早做准备，"这种任务的最大敌人就是拖延。"

"不死鸟"小行星1999年才被发现，运行在一条环绕太阳的椭圆轨道上，大约1.2年飞行一圈。LLNL的研究团队指出，从制造航天器到撞击小行星，至少需要7年时间；而要真正成功改变小行星运行轨道，所需时间还会更久。况且，届时可能需要不止一枚火箭：根据科学家的测算，如果在撞击前10年开始任务，大约需要发射34至53枚火箭才能成功改变小行星运行轨道；而如果提前25年开始任务，则"仅需"发射7到11枚火箭。LLNL实验室因此认为，及早确认具体威胁对最终任务的成功至关重要；该实验室的学者还认为，改变"不死鸟"这样大型天体的运行轨道，必须依靠核武器。

在《绝世天劫》(Amageddon)等好莱坞影片中，宇航员在飞向地球的小行星上钻洞，并将核武器埋入洞中引爆。不过，NASA和LLNL并不打算在现实中那么做。科学家认为，在小行星附近引爆核弹的效果更好，这样能够将天体一侧表面的大量物质气化，从而实现类似火箭反推的效果。

尽管距离可能的撞击还有百余年，但是NASA已经开始向"不死鸟"发射火箭，不过暂时没有携带核武器。2016年9月，NASA发射了一枚名为Osiris-REx的探测器，它将在今年8月登上"不死鸟"并采集样本后，于2023年返回地球。科学家将通过分析样本，进一步了解太阳系的形成与演化，探究地球生命的起源；同时，了解"不死鸟"的构成，也有助于科学家研究摧毁它的手段。