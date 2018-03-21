 白宫证实普京受邀访美 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2018
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时政风云

白宫证实普京受邀访美

美国总统特朗普早些时候致电俄罗斯总统普京并向其再度连任表示祝贺。普京访美的时间以及与特朗普会晤的地点尚未确定。

Moskau Präsidentschaftswahlen Ansprache Putin (AP/D. Tyrin)

普京上一次受邀访美是在十几年前

（德国之声中文网）白宫新闻发言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）4月2日在记者会上证实说，“正如特朗普总统本人证实的那样，俄罗斯总统上月20日在大选中得以连任几小时后，两国总统通电话，并讨论了在‘不久的将来，在一些包括白宫在内的可能的地点’举行双边会谈。”白宫没有再就此给出更多信息。

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特朗普女婿库什纳是否与俄罗斯联系，对2016年美国总统大选施加了影响？无论如何，这位总统女婿现如今被美国联邦调查局盯上了。 (26.05.2017)

德国内政部长表示，俄罗斯有可能尝试对德国联邦议院大选施加影响。此前举行过的美国和法国大选中都有迹象显示，俄罗斯曾试图对这两个国家的选举施加影响。 (04.07.2017)

俄罗斯政府的外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）2日向媒体表示，“两位总统通电话时，特朗普总统建议在华盛顿白宫举行会晤。”乌沙科夫还补充说，特朗普总统的提议是一个“很有意思的、积极的主意。”

潜在的紧张关系

普京访美与特朗普会晤的筹备工作因俄罗斯前双重特工斯科利帕尔在英国遭化武下毒、以及由此引发的欧美多国驱逐俄罗斯外交人员一事而中断。美国支持英国政府认定克里姆林宫是下毒事件背后黑手的结论。俄罗斯方面则驳回一切相关指责。

  • G20 Gipfel in Hamburg | Putin & Trump (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    政坛大佬 交情甚好

    普京和特朗普

    美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在汉堡G20上互相握手的问候方式似乎并不能体现他们的亲密关系。外界认为，他们之间的关系曾经很好（有些人甚至认为过好）。但是特朗普刚刚签署了对俄的制裁法案，虽然心不甘情不愿，但此举势必会影响到两人的关系。

  • Deutschland Barack Obama und Angela merkel in Berlin (picture-alliance/dpa/EPA/M. Sohn)

    政坛大佬 交情甚好

    奥巴马和默克尔

    奥巴马担任美国总统期间曾向德国总理默克尔颁发过"自由勋章"，这是外国人所能得到的美国最高荣誉。然而，美国国家情报局大规模监听丑闻被曝光后，默克尔得知自己的手机也被监听，愤怒地脱口而出："对朋友搞间谍活动，绝不可以！"但是，执政时间愈长，这两个人在政治上和个人关系上就愈显得接近。默克尔所在的基民盟的跨大西洋关系问题专家拜尔（Peter Beyer）曾分析说，奥巴马尤其看中默克尔的"务实、可靠和专业性"，而且，"他需要她"。

  • London George W. Bush und Tony Blair vor 10 Downing Street (picture-alliance/Photoshot)

    政坛大佬 交情甚好

    小布什和布莱尔

    哪怕在艰难的时刻，英国总理布莱尔也站在了美国总统小布什这一边——2001年9月11日，美国遭遇恐怖袭击后，鲜有其它欧洲盟友愿意支持小布什发动反恐战争。尽管受到本国人民的抗议，布莱尔还是选择了支持小布什。

  • George Bush Senior und Helmut Kohl (AFP/Getty Images)

    政坛大佬 交情甚好

    科尔和老布什

    科尔被视作两德统一的建筑师，但是如果没有美国的支持，他也无法完成这一任务。当科尔于今年6月去世时，老布什称其为“战后欧洲最伟大的领导人之一”，“和很好的朋友紧密合作，帮助和平结束冷战和两德统一……将是我人生的一大幸事。”

  • Kombobild Jackie Kennedy (links) Hillary Clinton (rechts) (picture-alliance/dpa)

    政坛大佬 交情甚好

    杰奎琳•肯尼迪和希拉里‧克林顿

    1993年希拉里成为美国第一夫人后一周不到的时间，她就去跟杰奎琳取经。杰奎琳是希拉里的偶像，希拉里在传记里说，"从懂事起，我就钦佩与尊敬杰奎琳。"希拉里始终记得杰奎琳对她的忠告：“你要做自己”。

    作者: Carla Bleiker (/安静)


美国国会对特朗普选战期间涉俄问题的调查也让美俄关系受到影响。俄罗斯政府的外交政策顾问乌沙科夫表示，“我希望美国方面不会撤回对普京总统的访问邀请。”他同时希望“严肃和建设性的对话”能开启俄美关系新开端。

去年5月，特朗普在白宫会见了俄罗斯外长拉夫罗夫。当时是为了为特朗普与普京在德国汉堡G20峰会上的会面做准备。

普京上一次应邀访美是2001年11月，时任美国总统是乔治·W·布什。


谢菲/雨涵（路透社、美联社）

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政坛大佬 交情甚好

在美国，每年八月的第一个周日是国际友谊日。众所周知，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京的关系非同一般，你还知道几对像他们这样关系甚好的政坛大佬？ (06.08.2017)  

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