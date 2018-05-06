白宫批评中方要求外航规范港澳台称谓

（德国之声中文网）白宫称，在中美贸易战日益激化的大背景下，中国民用航空管理机构致函36家外国航空公司，要求他们改变对台湾，香港和澳门的称谓。

美国政府及航空公司的官员称，中方在信中要求上述公司在网页和其他材料中，不得将台湾，香港和澳门列为独立国家。

白宫在声明中称，特朗普总统将"反对中国共产党将中国式政治正确强加于美国公司和公民的尝试。"

"这是奥威尔式的胡言，也是中国要将自己的政治观点强加于美国公民和美国私人公司的日趋明显的趋势。我们呼吁中国停止恐吓和胁迫美国航空公司和公民。"

对中国来说，台湾是最为敏感的领土问题。中国认为实行民主自治的台湾是分裂的省份。香港和澳门则曾经是欧洲国家的殖民地，现在主权已经归还中国，但分别拥有较大程度的自治权。

周日，中国外交部对白宫的声明作出回应称，在中国运营的外国企业应尊重中国的主权和领土完整，并遵守中国的法律，"尊重中国人民民族感情。"

中国外交部网站发表发言人耿爽的声明称："无论美国方面说什么，但世界上只有一个中国是不容改变的客观事实。香港，澳门和台湾是中国领土不可分割的一部分。"

中美关系面临一系列考验

白宫发表上述声明前夕，中美曾就贸易纠纷举行过高级别谈判。

了解谈判内幕的有关人士称，特朗普政府要求中方在2020年前，将贸易顺差减少两千亿美元，大幅降低进口关税，并停止对高科技领域的补贴。

特朗普总统周六在克利夫兰的一次活动中表示："我的团队刚刚从中国回来，我们必须修正对华政策，过去几十年来，中美贸易一直是条单行道。不能再这样下去了。"

除贸易争端之外，外国航空公司对港澳台的称谓也是造成中美关系紧张的因素之一。

代表美国联合航空公司、美国航空公司以及其他美国主要航空公司的一家商业团体发言人周六表示，他们正在同美国政府协商在有关争执中如何采取"下一步骤"。

今年一月，按照中方要求，美国达美航空公司（Delta Air Lines）就将台湾和西藏列为国家做出道歉 ，称这是"没有商业和政治动机的疏忽"，并采取了相应的步骤。

同样在今年一月，中方惩罚国际连锁酒店万豪关闭其中文网站一周，理由是该酒店在其一份客户问卷调查中，将台湾、西藏、香港和澳门列入独立国家之列。

要求外国公司规范对中国主权声索地区的称谓突显中国对主权问题变得越来越敏感。

中国民航管理部门今年一月要求所有执飞中国航线的外国航空公司审查其网站，应用软件和客服信息，要求各公司"严格遵守中国法律法规，避免类似事件重演。"

澳洲航空公司Qantas Airways表示，今年一月接到中国方面的相关警告后，该公司官网上已经不再将台湾和香港列入国家名录。

达扬 / 文木 （路透社）