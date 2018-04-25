用心良苦！ 韩朝晚宴菜单都有什么寓意？

朝韩领导人举行会面的前夕，韩方披露了晚宴菜单。每一道菜肴背后似乎都寓意深刻：其中有对韩国前总统的致敬之心，也不乏传递和平之意。一道菜可能会让金正恩回忆起童年，也有一个甜品或引发日本的不满。
（德国之声中文网）周五，朝韩两国领导人会晤之后将会参加晚宴，当天的菜谱现被曝光，其中包括韩国改良版瑞士油炸薯饼。菜单上还有韩国现总统以及前总统家乡的特产菜肴。朝鲜一方将会带来拿手菜--朝鲜冷面。
这将是朝鲜和韩国领导人举行的第三次会面。尽管朝鲜战争在1953年停火，但南北双方一直没有签署和平协议。
带点儿瑞士风
人们对金正恩孩提时代知之甚少，不过有一件事情可以确定，那就是，他在少年时代曾经在瑞士呆了好几年。韩国给本次宴会准备了许多瑞士风格的菜肴。
韩国版炸薯饼取材于江原道（Gangwon）的土豆并配上香浓的芝士，另外，韩方还准备了由瑞士巧克力、马卡隆和芝士蛋糕组成的甜点拼盘，取名为"瑞士的回忆"。
另外一款甜点蕴含深意：芒果慕斯的点缀是象征着朝鲜半岛统一的蓝色地图图案。值得注意的是，这个小小的地图包含了位于朝鲜半岛东海岸的小岛，韩国和日本对该岛屿存在主权争议。日本媒体报道，东京为此向首尔提出了抗议。但韩国外交部并没有立即确认相关消息。
上个月，34岁的金正恩在平壤迎接韩国代表团时，招待来客的菜肴还包括一盘传统欧洲奶酪，不同的奶酪还匹配了不同的葡萄酒供人品尝。
在促成金正恩与文在寅举行会面后，韩国官员也积极斡旋，促成金正恩与特朗普的会面，两人或在今年5月或6月相见。
韩国厨师在宴会上也将献上烤海鲂鱼(John Dory)，这是釜山的一道特产，65岁的文在寅就在那里出生。另外，当日的菜肴也包括韩国总统金大中和卢武铉家乡的特色菜。卢武铉曾两次与金日成举行过会晤。
餐桌上将摆上金大中家乡可居岛的劁鱼，以及卢武铉家乡金海的大米。另外还有来自瑞山市一个牧场的炭烤牛肉。这个牧场也具有寓意：1998年，现代集团创始人郑周永两次赶着1001头牛穿过"三八线"直接进入朝鲜，为南北和解作出努力。
青瓦台发言人金宜谦(Kim Eui-kyeom)表示："欢迎宴会将反映人们对国家和平与统一的愿望。"
韩方透露，朝鲜方面将会让该国最知名的冷面馆--玉流馆(Okryu Gwan)的主厨亲手做上自己的拿手冷面。韩国表示，文在寅提议将这家餐馆的冷面加入菜单，朝鲜对此欣然同意。玉流馆是朝鲜最知名的餐馆，在中国也有分店。
文木 / 叶宣（美联社）
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