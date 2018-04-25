 用心良苦！ 韩朝晚宴菜单都有什么寓意？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2018
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时政风云

用心良苦！ 韩朝晚宴菜单都有什么寓意？

朝韩领导人举行会面的前夕，韩方披露了晚宴菜单。每一道菜肴背后似乎都寓意深刻：其中有对韩国前总统的致敬之心，也不乏传递和平之意。一道菜可能会让金正恩回忆起童年，也有一个甜品或引发日本的不满。

Korea: Nord- Süd Gipfel Tagungsort (South Korean Government Handout )

（德国之声中文网）周五，朝韩两国领导人会晤之后将会参加晚宴，当天的菜谱现被曝光，其中包括韩国改良版瑞士油炸薯饼。菜单上还有韩国现总统以及前总统家乡的特产菜肴。朝鲜一方将会带来拿手菜--朝鲜冷面。

这将是朝鲜和韩国领导人举行的第三次会面。尽管朝鲜战争在1953年停火，但南北双方一直没有签署和平协议。

带点儿瑞士风

人们对金正恩孩提时代知之甚少，不过有一件事情可以确定，那就是，他在少年时代曾经在瑞士呆了好几年。韩国给本次宴会准备了许多瑞士风格的菜肴。

韩国版炸薯饼取材于江原道（Gangwon）的土豆并配上香浓的芝士，另外，韩方还准备了由瑞士巧克力、马卡隆和芝士蛋糕组成的甜点拼盘，取名为"瑞士的回忆"。

Gerichte mit Kartoffeln Kartoffelpuffer (Colourbox/Christian Fischer)

金正恩是否还记得瑞士煎薯饼

另外一款甜点蕴含深意：芒果慕斯的点缀是象征着朝鲜半岛统一的蓝色地图图案。值得注意的是，这个小小的地图包含了位于朝鲜半岛东海岸的小岛，韩国和日本对该岛屿存在主权争议。日本媒体报道，东京为此向首尔提出了抗议。但韩国外交部并没有立即确认相关消息。

上个月，34岁的金正恩在平壤迎接韩国代表团时，招待来客的菜肴还包括一盘传统欧洲奶酪，不同的奶酪还匹配了不同的葡萄酒供人品尝。

在促成金正恩与文在寅举行会面后，韩国官员也积极斡旋，促成金正恩与特朗普的会面，两人或在今年5月或6月相见。

韩国厨师在宴会上也将献上烤海鲂鱼(John Dory)，这是釜山的一道特产，65岁的文在寅就在那里出生。另外，当日的菜肴也包括韩国总统金大中和卢武铉家乡的特色菜。卢武铉曾两次与金日成举行过会晤。

餐桌上将摆上金大中家乡可居岛的劁鱼，以及卢武铉家乡金海的大米。另外还有来自瑞山市一个牧场的炭烤牛肉。这个牧场也具有寓意：1998年，现代集团创始人郑周永两次赶着1001头牛穿过"三八线"直接进入朝鲜，为南北和解作出努力。

青瓦台发言人金宜谦(Kim Eui-kyeom)表示："欢迎宴会将反映人们对国家和平与统一的愿望。"

韩方透露，朝鲜方面将会让该国最知名的冷面馆--玉流馆(Okryu Gwan)的主厨亲手做上自己的拿手冷面。韩国表示，文在寅提议将这家餐馆的冷面加入菜单，朝鲜对此欣然同意。玉流馆是朝鲜最知名的餐馆，在中国也有分店。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    放松的士兵

    意大利摄影家法乔（Luca Faccio）出版了一本名为“共同之处”的摄影集。 这本书与2014年在维也纳举办的摄影展览同名。在影集中，他并没有进行评判或谴责，仅仅展示了韩国和朝鲜的现实生活。1948年起，朝鲜分割为南北两个国家，摄影家以此方式探寻双方之间的联系。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    年轻人

    两名酷酷的少年，一个住在平壤，另外一个住首尔。两张照片都摄于2013年。右图手拿香烟年轻人散发出来的随意，以及身后电脑上的互联网都表明，他来自韩国。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    自由活动

    图片上的人们看起来惬意开心 ，尽管朝鲜这些爱国主义女性没有啤酒喝。名为“共同之处”展览的卷首语中写道：“拍摄常常可以摘下人们脸上的面具，让他们真实的表情展现在镜头之前。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    热闹的气氛

    在跳舞这方面，南北的表达也全然不同。不过看起来，似乎首尔的民众（图右）也有着某些同样的习惯。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    小学生

    不管是一个学生，还是一个队伍，生活充满乐趣。法乔在2005年至2013年期间先后去了6次朝鲜。他不想拍摄国家意识形态，而是展现那里的人们。不偷偷摸摸地拍，不拍人们的背影，而是征求他们的同意，光明正大地与拍摄对象面对面。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    纪念雕像

    两个巨型雕像——一个是位于平壤人民大学的朝鲜开国领袖金日成，另外一个是14世纪的世宗国王。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    街边艺人

    有没有人听呢？在大城市街边唱歌的艺人看起来似乎难以引人注意，无论是在平壤还是首尔。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    遵循传统

    摄像师透露：“我提出的50%建议，在朝鲜的陪同人接受了，另外50%是按照他提出的建议拍摄的。”右图就是按照陪同的指示在朝鲜劳动党中央委员会大楼拍摄的。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    良辰吉日

    对于这两对新人来说，这是人生中重要的一天。看起来，朝鲜人在结婚典礼上更注重传统礼服。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    大兵的生活

    提到朝鲜或朝鲜的军队或军人，人们往往想到大检阅中齐步捧枪的士兵，或者是无聊站岗的边防军人。这张照片可以说是士兵私人生活的一瞥。

    作者: Hans Spross


 

文木 / 叶宣（美联社）

 

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