用“吃”来解决小龙虾“入侵”问题！

（德国之声中文网）"横行占道"的小龙虾很快就能上餐桌了！我们曾报道过小龙虾泛滥德国首都柏林的情况，那时因为无法排除四处游荡的小龙虾体内重金属等有害物质超标的可能，这些小龙虾没有被商用而是被杀死。

这一情况如今有所改变。柏林参议院环境部门的野生动物专家埃勒特（Derk Ehlert）对德国之声表示，经过对去年捕捉到小龙虾进行检查，发现不存在重金属等有害物质超标的安全隐患。与此同时，尽管当局进行了大规模捕捉、也试图用"自然天敌"对付小龙虾，但是柏林小龙虾的数量进一步增加。因此，如今当局向一家柏林捕鱼作坊发放了相关的捕捞和销售许可。

鉴于小龙虾数量众多，这个有效期截止2018年年底的捕捞许可没有数量限制。埃勒特表示，这家捕鱼作坊在一周前开始捕捉小龙虾，如今已经捉到了2000多只。

柏林蒂尔加滕公园的小龙虾格外多

这位野生动物专家强调，所有销售的小龙虾必须先要经过检查，确保没有安全隐患。"那些检查过没问题的可以用来销售。比如，可以把活着的卖给餐馆，死的卖给个人。"得到销售许可的渔民对德新社称，自己要去市场上卖虾。

这家捕鱼坊的许可证有效期到2018年底。不过，其它柏林人目前还只能望"虾"兴叹：私自捕小龙虾吃仍然算是"偷猎"，是绝对禁止的。

泛滥柏林的小龙虾（学名克氏原螯虾，也被称作路易斯安那州螯虾）原产北美。由于柏林蒂尔加滕公园（Tiergarten）等地湖泊水质良好、过去几年持续暖冬，"移民"而来小龙虾在这里迅速繁衍，数量激增。埃勒特对德国之声表示，小龙虾是可能危害本地物种和生态系统的"入侵物种"，给当地生态环境带来威胁，数量必须得到控制。因此，柏林市才会想出这个请渔民捕捉的办法。对于城市而言，这既省钱又省力（渔民自己出钱、出力捕捉）。

中国是小龙虾的食用大户

在中国，人们爱吃的"麻小"（麻辣小龙虾）主要用的都是克氏原螯虾。而在德国超市（比如Lidl、Edeka），也可以买到去过皮、煮熟了的小龙虾肉--几乎都是从中国进口的。

中国官方在2017年发布了《中国小龙虾产业发展报告(2017)》，其中提到中国2016年已成为"世界最大的小龙虾生产国"，总产量为89.91万吨(捕捞和养殖产量)，出口市场主要集中在美国和欧洲，占出口市场比重的80%以上。

中国是小龙虾的食用大户，也出现过关于其健康隐患问题的讨论--是否多生长在污水里、是否重金属超标、是否更易携带寄生虫。中国媒体也多次援引专家观点为一些说法辟谣。总结专家说法：第一，小龙虾并非青睐"臭水沟"，而是更喜欢清洁的水源；柏林湖泊水质好吸引小龙虾"移居"也从侧面证明了这一点。第二，日常抽检中并未发现小龙虾重金属超标问题；另外，重金属等有害物质主要集中在小龙虾的头部和皮里，因此建议去皮、不要吃虾头；第三，与其他水生生物一样，小龙虾可能携带寄生虫，因此不能生吃；而烧熟煮透的小龙虾相对安全。

在德国餐馆，小龙虾的相关菜肴也不少。这边比较常见的小龙虾吃法有：小龙虾（牛油果）意面；小龙虾（奶油）汤；小龙虾夹面包；小龙虾沙拉。

德国之声英语组的同事还提供了一个小龙虾蛋饼的菜谱，感兴趣的请点击这里。