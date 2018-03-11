 瑞士名厨在朝鲜传手艺 | 文化经纬 | DW | 18.03.2018
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文化经纬

瑞士名厨在朝鲜传手艺

朝鲜菜什么味道？在一个食材、佐料均不齐全的国家，怎么料理？ 为此，瑞士星级名厨Markus Arnold在培训朝鲜徒弟时得出了自己的心得并将之用于实践。

Nordkorea Schweizer Sternekoch Markus Arnold bereist das Land (Anders Stoos)

阿诺德正在教朝鲜徒弟

（德国之声中文网）阿诺德（Markus Arnold）有机会站在朝鲜的一个厨房里纯属偶然。一位作散客旅游生意的朋友多次去过朝鲜，一次，有个平壤人告诉他，"有个非同寻常的交流厨艺的项目，有没有人愿意拿出几天时间来，在朝鲜教厨师学徒们一些新的厨艺知识？"

阿诺德听到这个消息后，没有思考很长时间便决定了：亲眼见识朝鲜传统饮食的结构，同时向那里的同事传授新菜谱以及烹制的方式，机会难得，不可放过。他对外国菜肴、香料、以及烹制的方式很是着迷，此外，阿诺德也酷爱旅行。在旅行途中，他会为自己的工作收集许多新主意。去年秋天，阿诺德第一家自己的餐馆在伯尔尼开业，取名"石厅"。虽然他刚刚三十多岁，已是全国顶尖厨师，并获得了一颗米其林星星。

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就地取材

动身前，阿诺德给朝鲜合作方寄去一份清单，上面写着应该准备好的材料。"我们知道，同朝鲜厨师一道，只能烹制成本较低的菜肴。清单上的佐料和食材，都该在当地买得到。"他不想让朝鲜同事赶到窘迫。今年1月底，阿诺德抵达平壤，他这才知道，预定的这些食材都还没有购买。"于是，我们一同去购物，弄清楚我们需要什么后，朝鲜同事很快搞定。"

朝鲜的饮食非常古朴，但各地也有所不同。阿诺德说，"外国进口的产品几乎看不到，都是当地能够生长的产品。白菜类的蔬菜量很大，主要产品还包括蘑菇、大米、土豆等。"有这些作为原材料，以及不多的佐料，已能烹制出很多种菜肴。

不同的土豆烹制

阿诺德同朝鲜学生们在厨房里合作了3天。当地人特别对土豆的各种菜谱深感兴趣。原因很简单，上世纪九十年代发生大饥荒之后，朝鲜土豆的种植量不断扩大，一则因为土豆营养丰富，二是每年多次收成，比稻米要强。"在朝鲜，土豆传统的做法多半是油炸，看到我们不同的烹制方式后，他们可以用来扩大土豆菜谱。"

阿诺德对朝鲜厨师学徒印象深刻。"他们能够掌握技巧。他们都不是初学者。他们学习的速度很快，尤其是模仿能力极强。他们的功底很好。"同瑞士不同，在朝鲜厨房里工作的几乎都是女性，只有领导是一名男性。

理解不需语言

阿诺德说，厨房的工作氛围很舒适，很轻松。他感觉也很好。"我没有感到，朝鲜同事都是木偶，什么都不能说。他们有情趣，说笑都很多。"当然，这几天里，阿诺德从未单独与朝鲜同事在一起。有3名官方陪同全天候在他身边，无时不在。"他们说流利的德语，给我们当翻译。这3人对我们非常友好。在厨房，许多东西并不需要语言解释，非语言交流也能解释很多东西。"

阿诺德上了3天课，在多个中高档餐厅进行烹调。客人多半是集体行动，比如几个男性一起吃饭，或者是婚礼筵席。这种情况下，厨师一般都不露面。厨师在朝鲜的地位不能跟欧洲厨师相比，在欧洲，名厨常常也是社会名人。"在那里当然不是这种情况"。

边界那边，另外的世界

阿诺德本次旅行的第二站是韩国。也是为了进行直接的对比。这是一场文化休克，包括餐饮领域。他说，同北方的反差再明显不过了，"我们想知道，大韩民族的饮食文化究竟是怎样的？我想，在朝鲜，我们更接近了源头，因为政治环境和缺乏同外界的接触，朝鲜的饮食几乎没有发生变化。首尔就不同了，她是一个世界大都市，在饮食上也非常国际化，尤其是深受日本和美国的影响。如果直接从北方来到南方，会被震惊得目瞪口呆，差别太大了。"

  • Asian Athletics Championships Ri Sol-ju Frau von Kim Jong-un (picture-alliance/dpa)

    朝鲜的“啦啦队”外交

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    朝鲜啦啦队出过的最有名人物当属金正恩的妻子李雪主了。图为2005年她作为朝鲜啦啦队队员参加在韩国仁川举行的第16届亚洲田径锦标赛。

  • Südkorea Asian Athletics Championships Nordkoreanische Zuschauer (picture-alliance/Kyodo)

    朝鲜的“啦啦队”外交

    田径锦标赛开幕式

    据报道，2005年，朝鲜派出的啦啦队有124人，去仁川为亚洲田径锦标赛助兴。

  • Universiade Nordkoreanische Zuschauer (picture-alliance/dpa/J. Kim)

    朝鲜的“啦啦队”外交

    阵容庞大

    而在2003年，据报道，朝鲜派出303人的啦啦队参加韩国大邱世界大学生运动会。

  • Universiade Nordkoreanische Zuschauer (picture-alliance/dpa/J. Kim)

    朝鲜的“啦啦队”外交

    整齐划一

    据韩联社报道，在今年的平昌冬奥之前，朝鲜共有三次派遣啦啦队参加在韩国举办的国际体育盛事，—2002年釜山亚运会、2003年大邱夏季世界大学生运动会和2005年仁川亚洲田径锦标赛。

  • Fußball Universiade Spiele Nordkoreanische Zuschauer (picture-alliance/dpa/J. Kim/Imaginechina)

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    据报道，2014年，朝鲜原计划派遣啦啦队前往仁川参加亚运会，但最终以朝韩双方无法在多个问题上达成一致为由取消该计划。 图为2003年大邱世界大学生运动会女足比赛上的朝鲜啦啦队。

  • Pyeongchang Nordkoreanische Delegation (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

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    平昌冬奥

    此次的平昌冬奥会上，朝鲜派出约230人组成的啦啦队访韩。2月7日，啦啦队抵达韩国。将在开闭幕式、韩朝女子冰球联队比赛、朝鲜参赛项目和部分韩国运动员比赛现场为韩朝选手加油助威。

  • Fußballl Nordkorea vs Südkorea Nordkoreanische Zuschauer (picture-alliance/dpa/L. Jianmin)

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    走南闯北

    2015东亚杯男足赛，韩国VS朝鲜，朝鲜啦啦队亮相武汉。2017年，朝鲜啦啦队也曾出现在日本东京的东亚足球锦标赛上。

  • Volleyball Nordkorea vs Dänemark Nordkoreanische Zuschauer (picture-alliance/Yonhap)

    朝鲜的“啦啦队”外交

    能自由活动吗？

    但美联社报道说，除了官方活动之外，朝鲜啦啦队成员不大可能允许与韩国人自由接触，或自由活动。

  • Nordkoreanische Cheerleader (picture-alliance/AP/W. Maye-E)

    朝鲜的“啦啦队”外交

    朝鲜街头的“啦啦队”

    据中国媒体报道，在朝鲜平壤，由妇女组成的“啦啦队”早晨在街边起舞，鼓励上班族和学生“开启美好的一天”，“成为一道特殊的风景线”。


阿诺德说，作为个人，他两种都喜欢。在这两个国家学到的东西，都能用到他在瑞士的餐馆里。"我们餐厅直到今年４月底都会推出'朝鲜套餐'，把瑞士产品同朝鲜饮食文化中的元素结合起来。有些地方，我们一对一地全盘搬过来，另一些地方，则做了一点儿调整。朝鲜味儿尽在其中。"

他说，从目前看，反响不错。阿诺德自己最喜欢朝鲜的两道菜：泡菜黄瓜、以及用蔬菜、鸡蛋、肉或豆腐调制的韩式拌饭。"尤其是泡菜黄瓜太好吃了。我们现在也在伯尔尼餐厅里上这道菜。"

 

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朝鲜的“啦啦队”外交

朝鲜约230名啦啦队成员抵达韩国，参加平昌冬奥。过去，朝鲜曾三次派出庞大的啦啦队前往韩国。他们也曾去为中国、日本等地的赛事加油助威。一位有名的啦啦队前成员是金正恩的妻子李雪主。 (07.02.2018)  

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