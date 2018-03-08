 瑞典起诉一男子：搜集流亡藏人信息 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2018
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时政风云

瑞典起诉一男子：搜集流亡藏人信息

瑞典当局本周四（4月12日）表示，一名男子受到指控为中国从事间谍活动，涉嫌搜集瑞典流亡藏人的信息。

Deutschland Demo für ein freies Tibet (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

资料照片：声援西藏的示威活动

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1959年3月，西藏发生了民众抗击中共当局的政治运动，达赖喇嘛与众多支持者自此流亡印度。如今，他们的流亡生涯已经进入第60个年头。本周六，位于印度达兰萨拉的西藏流亡政府举行了纪念活动，出席活动的印度官员则出言谨慎。 (01.04.2018)

达赖喇嘛流亡印度60年之际，就印度和西藏的关系、中国崛起对西藏的意义以及达赖喇嘛身后的西藏问题，德国之声采访了藏人行政中央外交与新闻部秘书长达东夏林。 (31.03.2018)

失踪约3周后，桂民海周五接受了数家大陆、香港、台湾媒体采访。他说，他不愿意离开中国，指责瑞典方面想利用他作为选战棋子，并强调若有人继续借此攻击中国，他愿意放弃瑞典国籍。人权组织则抨击这场采访经过了当局的精心编排。 (10.02.2018)

斯德哥尔摩周四（3月8日）表示，遭中国当局关押的瑞典籍书商桂民海仍被禁止接受瑞典大夫的问诊，并且谴责中方违背之前的许诺。 (09.03.2018)

（德国之声中文网）瑞典检察官容克威斯特（Mats Ljungqvist）说，这是一起严重的罪行，因为间谍行动针对的是一个特别易于受到侵害的群体。

他表示：难民"必须能够有安全感，能够行使宪法赋予他们的自由--比如抗议一国政府，而无须冒受到迫害或其他不正当对待的风险"。

瑞典国家安全机构SAPO的发言人斯坦林（Daniel Stenling）在一份声明中表示，受到指控的这名男子于今年2月26日被逮捕，并配合了欧洲其他国家警方的工作。

瑞典安全机构SAPO对这名男子已经观察了一段时间，获知他如何搜集在瑞典藏人社区信息，并转交给一名"外国"情报官员。瑞典当局没有指明是哪国，但容克威斯特表示，此人搜集的包括对象的个人信息，从住址、家人到政治活动、旅行和会谈等。

此案发生的时间，恰值瑞典与中国的关系处于紧张势态下。中国关押了一名拥有瑞典国籍的华人桂民海，指控他泄露国家机密，并驳斥了瑞典提出的释放桂的要求。

瑞典外交大臣瓦尔斯特伦（Margot Wallstrom）由此对中国的法治提出尖锐质疑，并指责北京"粗暴"对待香港书商桂民海。桂民海曾销售有关中国领导人"秘闻内幕"的书籍，中国当局表示他违反了中国法律，必须依照中国法律受到处罚。今年1月20日，53岁的桂民海与两名瑞典外交官一同从上海前往北京的途中，在火车上被警察带走。

叶宣/石涛（美联社）

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