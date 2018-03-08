瑞典起诉一男子：搜集流亡藏人信息

（德国之声中文网）瑞典检察官容克威斯特（Mats Ljungqvist）说，这是一起严重的罪行，因为间谍行动针对的是一个特别易于受到侵害的群体。

他表示：难民"必须能够有安全感，能够行使宪法赋予他们的自由--比如抗议一国政府，而无须冒受到迫害或其他不正当对待的风险"。

瑞典国家安全机构SAPO的发言人斯坦林（Daniel Stenling）在一份声明中表示，受到指控的这名男子于今年2月26日被逮捕，并配合了欧洲其他国家警方的工作。

瑞典安全机构SAPO对这名男子已经观察了一段时间，获知他如何搜集在瑞典藏人社区信息，并转交给一名"外国"情报官员。瑞典当局没有指明是哪国，但容克威斯特表示，此人搜集的包括对象的个人信息，从住址、家人到政治活动、旅行和会谈等。

此案发生的时间，恰值瑞典与中国的关系处于紧张势态下。中国关押了一名拥有瑞典国籍的华人桂民海，指控他泄露国家机密，并驳斥了瑞典提出的释放桂的要求。

瑞典外交大臣瓦尔斯特伦（Margot Wallstrom）由此对中国的法治提出尖锐质疑，并指责北京"粗暴"对待香港书商桂民海。桂民海曾销售有关中国领导人"秘闻内幕"的书籍，中国当局表示他违反了中国法律，必须依照中国法律受到处罚。今年1月20日，53岁的桂民海与两名瑞典外交官一同从上海前往北京的途中，在火车上被警察带走。

叶宣/石涛（美联社）