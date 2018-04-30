玩心跳！美国继续对欧盟豁免关税

（德国之声中文网）美国将对欧盟进口钢铝的免税期限延长至6月1日。美国总统办公室确认了这个消息。华盛顿表示，双方的谈判到时将结束，不会再次出现延期的情况。本周一（4月30日），特朗普签署了两份相关公告。

对韩国来说，美韩自由贸易协定的谈判中已达成共识，美方给予韩国相关关税永久性豁免权。阿根廷、巴西和澳大利亚与美国达成原则性共识。白宫发布的声明指出："所有的谈判中，政府着重配额，以此限制钢铝进口，并遏制第三国家转运，并保护美国的国家安全。"

直到豁免期失效的最后几个小时之前，特朗普才做出了延长免除关税的决定。他曾宣布向进口钢铝分別征收 25% 及 10% 的关税，不过欧盟等地获得暂时豁免权，以便与美国进行进一步的谈判。到目前为止，美方征收关税的决定尤其让中国受到影响。

做好应对准备

欧盟也准备好，若豁免权5月1日到期后美国开始征收关税时如何应对。据悉，作为报复手段，欧洲也将会对美国出口到欧洲的产品，例如哈雷戴维森牌摩托车、牛仔裤和威士忌征收关税。此外，布鲁塞尔已向世贸组织（WTO）提出申诉。

欧盟拒绝了美国提出的出口上限要求等条件。欧盟贸易委员马尔斯托姆（Cecilia Malmstrom）明确地表示，欧盟相关产品必须获得美国无条件的永久性关税豁免，然后才能谈到相互贸易壁垒的问题。

美国政府欲限制进口

与欧洲的贸易争端中，美方不仅意在钢铝，特朗普认为，欧盟贸易往来存在明显的不平衡。他指出，欧盟对美贸易长期存在顺差，2017年顺差额达1208亿欧元。这名美国总统也指责，欧盟征收的关税明显高于美国征收的关税。

在最新发布的声明中，白宫表示，对美国来说，谈判着重的是"限制进口"和"保护国家安全"。华盛顿计划对进口钢铝征收关税的理由之一是国内产业受到威胁。由于钢铁和铝对军队和基础设施的重要性，相关产业对国家安全至关重要。而欧洲则认为这是美国为了保护本土工业出台的举措。

美国本土企业的质疑

大部分美国本土企业也认为关税会适得其反，损害自己的利益，因为原材料价格会随之上涨，汽车制造商及饮料罐制造商都会受到影响。此外，特朗普的主要选民群体--美国农民中也有不少人反对关税计划，担心会影响他们在国际市场上的销售。

文木/石涛 (路透社，德新社，美联社)