王毅访朝铺垫 首尔展望未来

在计划中的“特金会”之前，有关各国的外交行动正在紧锣密鼓地进行。中国外长王毅正在朝鲜访问，而中日韩三方峰会一周后将在东京举行。 首尔强调，即便与北方签署和平协议，美国将继续在韩驻扎军队。
（德国之声中文网）本周三（5月2日），中国外长王毅抵达平壤访问。这是多年来到访朝鲜的级别最高的中国官员，据悉，王毅在为期两天的访问期间还可能会见朝鲜领导人金正恩。
下周三，日本首相安倍晋三将在东京款待中国总理李克强和韩国总统文在寅。这将是中国总理8年来首次访日，也将是韩国总统6年来首次访日。上一次的中日韩三国峰会是2015年11月在首尔举行的。
届时文在寅将向中日两国领导人通报与金正恩首次会面的情况。上周五（4月27日），文在寅与金正恩在板门店举行历史性会晤，双方就实现朝鲜半岛无核化的目标达成共识。
两位领导人还就签订和平协议，取代1953年朝鲜战争结束后的停战协定达成一致。双方同意尽可能在今年内就签署有关协议。就此朝韩将同美国、或同美中两国举行会谈。
"驻韩美军与和平协议无关"
首尔表示，如果南北双方签署和平协议，美国不应撤出驻守在韩国的军队。韩国总统府青瓦台发言人金宜谦(Kim Eui-kyeom)周三表示，驻韩美军的去留是韩美之间的议题，"与签署和平协议无关"。这番表述是针对韩国总统特别顾问文正仁(Moon Chung-in)本周发表在一篇客座文章作出的，文章称，如果南北朝鲜签订和平协议，美国在韩国驻军就失去了正当的理由。
目前美国在韩国驻札有28500名士兵。平壤一再提出美国撤军的要求，作为朝鲜放弃导弹及核武计划的条件。在"文金会"之后发表的声明中，并没有提及这一诉求。韩国方面则表示，在中国和日本发生军事冲突的情况下，驻韩美军也可起到调停的作用。
韩国财政部长金东兖（Kim Dong-yeon）周三表示，韩国政府正在讨论对与北方的经济合作项目进行资助的可能。他说："我们在着手进行准备，涉及如何筹备、如何与国际社会合作，以及如何资助（可能的南北合作项目）。"他同时强调，与平壤间的任何项目都必须首先经过国际社会的认可。
上周朝韩领导人峰会期间，双方还就"采取实际步骤，连接和更新铁路和公路"达成共识。不少人士推测，一旦国际社会对朝鲜的制裁松动，南北双方将开展共同的基础设施建设项目。
金东兖还表示，今年3月赴韩国的中国旅游者数量有所回升，不过韩国旅游观光业尚未恢复到"萨德事件"之前的水平。去年韩国在境内部署美国的萨德导弹防御系统（THAAD），激怒北京，导致中韩关系恶化，牵连到韩国旅游业。
白宫方面日前证实，美国中央情报局局长、候任国务卿蓬佩奥在三周前曾经秘密访问朝鲜，并与金正恩会晤。美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家邓志强在接受德国之声采访时指出，白宫披露此次密会的时间点非常微妙。 (20.04.2018)