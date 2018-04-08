 王毅访日 中日回暖？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2018
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时政风云

王毅访日 中日回暖？

中国外长王毅开始对日本为期三天的访问，中日经济领域最高级别的交流机制——两国经济高层对话也将在时隔8年后重启。多种迹象显示，两国关系转暖。

Japan, Tokio: Wirtschaftsgespräche zwischen Japan und China (picture-alliance/dpa/AFP/AP/B. Mehri)

中国外长王毅周日开始对日本为期三天的访问

（德国之声中文网）中国外长王毅周日（4月15日）抵达日本，开始对该国为期三天的访问。根据法新社报道，日本外相河野太郎在与王毅举行会谈时表示："我想把（王毅的此次访问）看作我们在加强日中关系努力中前进的一大步。"

王毅则将其访问称作中国对日本"积极"讯息和政策的回应，但是他也强调，双方依旧面临一些复杂且敏感的元素，但是他相信，中日的共同努力会使两国关系回到正常发展轨道。王毅还称，想就朝鲜局势向日方进行介绍，表示拟向日方说明3月下旬中朝首脑会谈结果。

河野太郎指出，日中在朝鲜问题上享有共同目标，"我希望日中展开进一步合作，朝我们的共同目标迈近：实现朝鲜不可逆转、可验证、完全的无核化。"

Japan, Tokio: Handschlag Außenminister Wang Yi und Taro Kono (picture-alliance/AP/B. Mehri)

日本外相河野太郎在与王毅举行会谈

日本共同社报道称，日中两国外长周日就推进日本首相安倍晋三与中国国家主席习近平的互访达成一致。为了实现朝鲜废除核与导弹，双方还确认完全履行联合国安理会制裁决议，日中紧密合作的重要性。

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日本周六（4月7日）举行第二次世界大战后该国首支两栖作战部队成立仪式。该部队旨在抵御敌军入侵、占领东中国海上日本岛屿。这是日本军队扩建努力的最新步骤。 (07.04.2018)

平壤会谈后，朝鲜半岛新形势引起的政治变化耐人寻味。中国和美国乐见其成，日本则谨慎以对。 (07.03.2018)

日本外相访华，主要谈及两国领导人互访。中国专家认为，这是个新的突破，是个好消息。不过，东海争议仍有可能引发突发事件，而影响改善关系的进程。 (29.01.2018)

河野太郎于今年一月曾访问中国，也是其就任外相以来的首次访华之行。中国外交部在谈到其访问成果时表示，河野外相访华期间，李克强总理、杨洁篪国务委员分别会见，王毅外长同他举行会谈。"双方就中日关系及国际地区问题深入交换意见，就以中日和平友好条约缔结40周年为契机，推动两国关系改善发展达成共识。"

曾任中国驻日本大使的王毅将在访问期间将会见日本首相安倍晋三，并出席第四次中日经济高层对话。上一次的对话于2010年举行。中日经济高层对话是两国政府间经济领域最高级别的交流机制，现在随着王毅的访问，两国时隔8年再次重启这一机制。

路透社强调，此次中日外长会晤是在安倍晋三和习近平早些时候承诺恢复亚洲两大经济体之间的正常关系之后举行的。法新社则指出，王毅此次访日也被视作是为下个月召开的中日韩三国领导人峰会铺路。这将是自从2015年以来的首次三方峰会。

安静/李鱼（法新社、路透社等）   

 

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