特里尔市长：马克思塑像不是为吸引中国游客

（德国之声中文网）对一些人来说，马克思是一名具有远见的思想家，他预见了市场经济的病根，但对另外一些人而言，马克思则为斯大林主义的暴政政权奠定了基础。

今年，在马克思冥诞200周年的日子里，他出生的城市特里尔举办600多场纪念活动。活动当中也包含了批评的声音，除了对马克思理论，人们对一个中国赠送的礼物 - 5.5米高的马克思塑像发表了不同的议论。

这座塑像虽然已矗立在特里尔的市中心，但正式揭幕的日子是5月4日，马克思生日的前一天。之前人们只能看到包裹着的马克思塑像。

一名76岁的退休老太太对法新社表示了她的反感，"我不需要它。"

德国人对马克思的情感，也取决于他们出生在哪里、成长在何时。

现年92岁的安娜·丽莎站在塑像面前有点不知所措，她说，"我妈妈曾告诉我，卡尔·马克思是一名共产主义者。这是我对他的全部了解。现在，他站在了我们面前。"安娜·丽莎生活在德国西部，那里，马克思很少被人提及，但今年很特殊，她听到一些对马克思的议论。

桑德拉是一名22岁的大学生，她说，毫无疑问马克思的历史意义将不会消失，他"撰写了伟大的共产党宣言，没有人能够否定这一点。他不该被人遗忘。"

以前，德国西部的老一代人对马克思的主要作品比如《共产党宣言》、《资本论》等都知之甚少。但国家统一以来，这一状况有所改变。

“独裁统治建立在马克思学说之上”

在德国东部，统一之前，马克思的形象家喻户晓，每个学校都会悬挂他的画像。一些人不愿称赞马克思的功绩，他们认为马克思的思想是造成破坏的根源。“共产暴政受害组织”成员多姆布罗夫斯基对法新社说，直到今天，所有共产主义独裁统治都是建立在马克思学说的基础之上，"他写了那些著作，当然，他没有去实践，但他发明了这一思想，共产主义独裁者一字一句地将它们付诸实现。"

多姆布罗夫斯基在民德时代曾被关押，他说，"按照我们今天的刑法制度，如果有人煽动另一人杀人，后者实施了杀人行为，那么前者也是有罪的。这也是公正的。"他还补充说，在共产制度下，被杀害的人比希特勒时代还多。

马克思是特里尔最伟大的儿子

话题回到中国赠送的马克思塑像的话题，多姆布罗夫斯基表示，建立一个塑像意味着肯定和赞赏一个人。特里尔市这样做是赞赏马克思及其著作，当然也是为了吸引更多的中国游客。

特里尔葡萄种植园里也能见到马克思

特里尔的城市官员认为以上对马克思的批评有失公道，马克思不应为独裁统治滥用其作品而承担责任。

特里尔市长莱贝（Wolfram Leibe）表示，可以借今年马克思诞辰200周年的契机，重新评估这名历史人物和他的作品。"德国统一30年后，我们可以用批评的眼光，不带任何偏见地去审视这个人物。"他说，马克思有理由作为这个城市最伟大的儿子站立在这里。

至于这尊巨大的雕塑是否吸引更多的中国游客，莱贝说，每年有500万游客来到特里尔，其中中国游客只占1%，他们多半是去瞻仰马克思故居。"而且，特里尔也没有足够的能力接待更多的游客，虽然想这么做。"

他最后说，"卡尔·马克思写下重要的思想，今天能够对它们进行思考是非常宝贵的经验。如果有人在看完这些展开后买一本书，重新去钻研马克思的不同论点，我想，我们就很有成就了。"

李鱼/谢菲（法新社等）