 特里尔市长：马克思塑像不是为吸引中国游客 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特里尔市长：马克思塑像不是为吸引中国游客

今年的5月5日是德国政治哲学家卡尔·马克思诞辰200周年。直到柏林墙坍塌近30年后的今天，德国人对马克思的革命性遗产仍然存在着很大争议。而中国赠送的马克思塑像也让人们怀疑其动机。

Deutschland Karl Marx-Statue in Trier (picture-alliance/dpa/H. Tittel)

来自中国的礼物

DW.COM

马克思和恩格斯的著作《共产党宣言》迎来了170岁的生日。德国作为马克思的故乡，也是一个谈“共产”变色的地方。民间舆论是怎样看待这个自己家乡的“土特产”呢？ (21.02.2018)

中国赠送的这份礼物备受争议，不过本周五，特里尔市已经把巨型的马克思雕像在市中心广场上竖立起来。5月5日也就是这位共产主义之父诞辰200周年之日，将举行雕像揭幕仪式。 (13.04.2018)

2018年卡尔·马克思诞辰200周年之际，在其故乡特里尔著名的黑门附近将矗立起一座巨大的马克思塑像。本周四，特里尔市议会以多数赞成票最终决定，为加上底座高达5.5米的大型雕塑开放绿灯。 (07.04.2017)

（德国之声中文网）对一些人来说，马克思是一名具有远见的思想家，他预见了市场经济的病根，但对另外一些人而言，马克思则为斯大林主义的暴政政权奠定了基础。

今年，在马克思冥诞200周年的日子里，他出生的城市特里尔举办600多场纪念活动。活动当中也包含了批评的声音，除了对马克思理论，人们对一个中国赠送的礼物 - 5.5米高的马克思塑像发表了不同的议论。     

这座塑像虽然已矗立在特里尔的市中心，但正式揭幕的日子是5月4日，马克思生日的前一天。之前人们只能看到包裹着的马克思塑像。

一名76岁的退休老太太对法新社表示了她的反感，"我不需要它。"

德国人对马克思的情感，也取决于他们出生在哪里、成长在何时。

现年92岁的安娜·丽莎站在塑像面前有点不知所措，她说，"我妈妈曾告诉我，卡尔·马克思是一名共产主义者。这是我对他的全部了解。现在，他站在了我们面前。"安娜·丽莎生活在德国西部，那里，马克思很少被人提及，但今年很特殊，她听到一些对马克思的议论。

桑德拉是一名22岁的大学生，她说，毫无疑问马克思的历史意义将不会消失，他"撰写了伟大的共产党宣言，没有人能够否定这一点。他不该被人遗忘。"    

以前，德国西部的老一代人对马克思的主要作品比如《共产党宣言》、《资本论》等都知之甚少。但国家统一以来，这一状况有所改变。

“独裁统治建立在马克思学说之上”

在德国东部，统一之前，马克思的形象家喻户晓，每个学校都会悬挂他的画像。一些人不愿称赞马克思的功绩，他们认为马克思的思想是造成破坏的根源。“共产暴政受害组织”成员多姆布罗夫斯基对法新社说，直到今天，所有共产主义独裁统治都是建立在马克思学说的基础之上，"他写了那些著作，当然，他没有去实践，但他发明了这一思想，共产主义独裁者一字一句地将它们付诸实现。"

多姆布罗夫斯基在民德时代曾被关押，他说，"按照我们今天的刑法制度，如果有人煽动另一人杀人，后者实施了杀人行为，那么前者也是有罪的。这也是公正的。"他还补充说，在共产制度下，被杀害的人比希特勒时代还多。

马克思是特里尔最伟大的儿子

话题回到中国赠送的马克思塑像的话题，多姆布罗夫斯基表示，建立一个塑像意味着肯定和赞赏一个人。特里尔市这样做是赞赏马克思及其著作，当然也是为了吸引更多的中国游客。

Rheinland-Pfalz, Mertesdorf - Karl Marx und der Wein (picture-alliance/dpa/H. Tittel)

特里尔葡萄种植园里也能见到马克思

特里尔的城市官员认为以上对马克思的批评有失公道，马克思不应为独裁统治滥用其作品而承担责任。

特里尔市长莱贝（Wolfram Leibe）表示，可以借今年马克思诞辰200周年的契机，重新评估这名历史人物和他的作品。"德国统一30年后，我们可以用批评的眼光，不带任何偏见地去审视这个人物。"他说，马克思有理由作为这个城市最伟大的儿子站立在这里。

至于这尊巨大的雕塑是否吸引更多的中国游客，莱贝说，每年有500万游客来到特里尔，其中中国游客只占1%，他们多半是去瞻仰马克思故居。"而且，特里尔也没有足够的能力接待更多的游客，虽然想这么做。"

他最后说，"卡尔·马克思写下重要的思想，今天能够对它们进行思考是非常宝贵的经验。如果有人在看完这些展开后买一本书，重新去钻研马克思的不同论点，我想，我们就很有成就了。"

 

李鱼/谢菲（法新社等）

 

相关内容

卡尔·马克思 带来了多大争议？ 04.05.2018

马克思诞辰200周年之际，这位共产主义理论的奠基人无所不在。无论是在其故乡特里尔的多个展览、巨型雕像或是在中国的说唱乐里。只是因为他过200岁生日，我们就应该亲近他吗？

Deutschland Marx-Statue in Trier

德语媒体：天下熙熙 皆为利往 02.05.2018

《图片报》的评论员把即将迎来200周年诞辰的马克思称作“寄生虫”，认为特里尔市凭借马克思大赚中国游客金钱的做法非常具有讽刺意义。《每日镜报》则注意到朝鲜当局有可能与美国组成利益同盟，共同对抗昔日盟友中国。

China Rede Xi Jinping zum 200. Geburtstag von Karl Marx

马克思诞辰两百年　中国高规格纪念 04.05.2018

马克思诞辰两百周年前夕，中国官方高规格举行纪念大会。习近平发表讲话称马克思主义为中共人理想信念的灵魂，写在中国共产党旗帜上是完全正确。官方也连续多天大肆宣传，强调这位德国哲学家的理论依然适用于现代。

媒体看中国

USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

德语媒体：假惺惺的美国 赤裸裸的中国

在中美贸易冲突中，美国总是声称自己是输家，这到底是不是事实？中国人所畅想的未来世界新秩序，又是怎样一番模样？周五(５月４日)的德语报刊，关注了这些话题。 