 特朗普: 不论美中贸易如何争 与习近平永远是朋友 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普: 不论美中贸易如何争 与习近平永远是朋友

在外界担心中美贸易战不断升级的同时，特朗普忽然发表“友好”推文表示，“中国将取消贸易壁垒，”“双方将就知识产权达成协议。两国都会有美好的未来！”

China Peking - Xi Jinping und Donald Trump (Getty Images/AFP/F. Dufour)

特朗普去年11月首次访华

（德国之声中文网）美国总统特朗普周日（4月8日）在推特上发表推文表示："不管我们两国在贸易争端上发生什么事，我与习主席将永远是朋友。"他还指出："中国将取消贸易壁垒，因为这是正确的做法。税收将是互惠的，双方将就知识产权达成协议。两国都会有美好的未来！"

这一语气缓和的表态和几天前特朗普通过白宫发表的声明截然不同。当地时间周四晚间，特朗普下令美国贸易代表办公室考虑对从中国进口的1000亿美元商品加征关税。他指出，下达这一命令是鉴于中国不公平的报复性措施，"中国不结束其错误行为，反而决定损害我们的农场主和制造者"。

面对特朗普威胁扩大征收惩罚性关税，中国商务部周五在北京发表声明称，中方不愿发生贸易战，但也不怕发生贸易战，若美方不顾中方和国际间的批评一意孤行，坚持其"贸易保护主义"，中国将"不惜一切代价，奉陪到底"。

本周以来，美中贸易争端继续过招。美东时间周二，美国贸易代表办公室公布对华301调查征税产品建议清单，欲对约1300项、共计500亿美金的产品课征25%的关税。

DW.COM

特朗普下令考虑对1000亿美元中国商品加征关税。北京呼吁世贸组织出面调解，同时显示出昂扬斗志。 (06.04.2018)

美国周二宣布再对1300种中国产品加征关税，而中国也立刻出台了针对美国大豆、牛肉、飞机、汽车等重要进口产品的关税反制措施。同时，双方官员又纷纷表示，贸易战最终还是要靠谈判解决的。 (05.04.2018)

中国正威胁对美国加征关税，这对于美国豆农来说可能是一场灾难，而对于巴西和阿根廷的豆农来说，则也许是利好。同样会“渔翁得利”的还有欧洲飞机制造商和日本威士忌酿酒厂。 (06.04.2018)

中美之间的贸易争端依旧是受到德媒关注的焦点。《世界报》认为，在两国的互相伤害中，输家不仅是美国农民或者中国工人，欧洲也会受到影响。《萨克森报》也持相似观点，该媒体具体分析了欧盟的哪些行业将会遭到波及。 (07.04.2018)

发动对华贸易战的特朗普，到底是什么目的？这些目的又能否实现？周五的德语媒体评论版，继续关心这一话题。 (06.04.2018)

中国商务部随后发布公告，表示中国"将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。 "公告强调，这是应对"美国违反国际义务对中国造成的紧急情况"作出的回应。

针对中美贸易战升级的担忧，美国总统特朗普周三通过推特表示："我没并没有和中国开打贸易战。许多年前，那些代表美国的愚蠢或无能的人已经输掉了这场战争。现在我们每年的贸易逆差达5000亿美元 ，还有3000亿美元盗窃知识产权的损失。我们不能再继续这样下去了。"

就在贸易战显然变成口水战的同时，美中双方也释放出过愿意谈判的信号。周三当天，与美国代理国务卿沙利文(John Sullivan)进行了一个小时磋商的中国驻美大使崔天凯表示，双方现在都应该避免贸易战，并强调北京倾向于通过谈判化解争端，"但是探戈需要两个人一起跳"。一名美国贸易官员当天也表示，美方可能寻求通过谈判来解决不断加深的贸易分歧。

现在特朗普的最新推文不乏灭火之意，但是他没有给出得出这一结论的理由，也没有说明，中国是否暗示要取消贸易壁垒。

 

相关内容

Südkorea TV Treffen Kim Jong Un Xi Jinping

朝鲜服软 因遭遇北京前所未有的经济施压？ 07.04.2018

金正恩与特朗普或会在不远的将来举行会面。美联社指出，特朗普对平壤施加最大压力的政策也许奏效--其中恐怕也有中国的一份功劳。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

特朗普考虑加征千亿关税 中国称奉陪到底 06.04.2018

特朗普下令考虑对1000亿美元中国商品加征关税。北京呼吁世贸组织出面调解，同时显示出昂扬斗志。

China - Besuch von Kim Jong Un - Verabschiedung in Beijing

世界这么大 金正恩要“到处看看”？ 04.04.2018

神秘国度朝鲜越是谨慎透露一切与国家最高领导人有关的消息，国际社会越是对该国的一举一动极为关注。上周，朝鲜最高领导人金正恩闪电访华两天，这是金正恩上任以来首次国外出访，但应该不会是最后一次。

媒体看中国

Facebook China Symbolbild (picture-alliance/dpa)

墙外文摘：脸书中国丢脸 孔院全球弃孔

脸书危机中，扎克伯格讨好中共的多番表演再次遭到舆论批评。最新纪录片揭示，中共在全球范围内将孔子作为政治宣传工具愈加无所顾忌。 