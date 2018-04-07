特朗普: 不论美中贸易如何争 与习近平永远是朋友

（德国之声中文网）美国总统特朗普周日（4月8日）在推特上发表推文表示："不管我们两国在贸易争端上发生什么事，我与习主席将永远是朋友。"他还指出："中国将取消贸易壁垒，因为这是正确的做法。税收将是互惠的，双方将就知识产权达成协议。两国都会有美好的未来！"

这一语气缓和的表态和几天前特朗普通过白宫发表的声明截然不同。当地时间周四晚间，特朗普下令美国贸易代表办公室考虑对从中国进口的1000亿美元商品加征关税。他指出，下达这一命令是鉴于中国不公平的报复性措施，"中国不结束其错误行为，反而决定损害我们的农场主和制造者"。

面对特朗普威胁扩大征收惩罚性关税，中国商务部周五在北京发表声明称，中方不愿发生贸易战，但也不怕发生贸易战，若美方不顾中方和国际间的批评一意孤行，坚持其"贸易保护主义"，中国将"不惜一切代价，奉陪到底"。

本周以来，美中贸易争端继续过招。美东时间周二，美国贸易代表办公室公布对华301调查征税产品建议清单，欲对约1300项、共计500亿美金的产品课征25%的关税。

中国商务部随后发布公告，表示中国"将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。 "公告强调，这是应对"美国违反国际义务对中国造成的紧急情况"作出的回应。

针对中美贸易战升级的担忧，美国总统特朗普周三通过推特表示："我没并没有和中国开打贸易战。许多年前，那些代表美国的愚蠢或无能的人已经输掉了这场战争。现在我们每年的贸易逆差达5000亿美元 ，还有3000亿美元盗窃知识产权的损失。我们不能再继续这样下去了。"

就在贸易战显然变成口水战的同时，美中双方也释放出过愿意谈判的信号。周三当天，与美国代理国务卿沙利文(John Sullivan)进行了一个小时磋商的中国驻美大使崔天凯表示，双方现在都应该避免贸易战，并强调北京倾向于通过谈判化解争端，"但是探戈需要两个人一起跳"。一名美国贸易官员当天也表示，美方可能寻求通过谈判来解决不断加深的贸易分歧。

现在特朗普的最新推文不乏灭火之意，但是他没有给出得出这一结论的理由，也没有说明，中国是否暗示要取消贸易壁垒。