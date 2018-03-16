特朗普贺普京连任 两人避谈敏感话题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京当选两天后，特朗普告诉白宫记者他已致电祝贺。

“我打电话给普京总统，恭喜他胜选”。他说，“我们谈到在不久的将来可能会见面”。

克里姆林宫的声明表示，两人认为必须共同限制军备竞赛，加强经贸合作。声明里写道，“两国总统的通话非常有建设性”，也说“目标是要解决双边关係出现的问题”。

左手指控右手合作

美国之前才和英法德三国共同要求俄罗斯说明前特工斯克里帕尔（Sergei Skripal）父女，在英国遭神经毒剂「暗杀」的事件。特访普阵营不久前也才指控莫斯科当局骇入美国能源建设。日前，华盛顿还针对俄罗斯干预美国2016总统大选做出制裁。

不过根据双方发言人，两人都没有谈到这些，也没有讨论俄罗斯週末大选过程中的疑云。白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)说，“我们不能规定其他国家要如何运作...谈话的重点是双方共同利益”。

俄罗斯的说法则是两人讨论有关乌克兰和叙利亚危机，以及在反恐议题上如何加强合作。声明另指，“两名元首对朝鲜半的紧张局势缓和感到满意”。

特朗普上任时就誓言要加强美俄关系

该不该打祝贺电话

对于特朗普祝贺普京连任，共和党重量级联邦参议员麦凯恩（John McCain）痛批，”领导自由世界的美国总统不应祝贺在假选举胜出的独裁者”。麦凯恩认为，”这通电话侮辱了想透过自由公平选举机会决定国家未来的俄罗斯人“。

克里姆林宫列出了恭贺普京当选的领导人，其中包括希腊、德国、伊朗、捷克、芬兰、叙利亚和朝鲜。许多西方领导人因为俄罗斯大选舞弊的传闻还没致电恭贺。

普京日前表示，他会处理俄罗斯与西方之间的争端，但他强调国际关係是互相的。“我们会尽力透过政治和外交方式解决跟盟友间的争议...不过不能只靠我们，就像感情需要双方付出的爱”

夏立民/王凡 (法新社、路透社)