特朗普考虑加征千亿关税 中国称奉陪到底

（德国之声中文网）作为对美国总统特朗普威胁扩大征收惩罚性关税的反应，中国政府表示不会屈服。中国商务部在北京发表声明称，中方不愿发生贸易战，但也不怕发生贸易战，若美方不顾中方和国际间的批评一意孤行，坚持其"贸易保护主义"，中国将"不惜一切代价，奉陪到底"。

此前，特朗普宣布，他指令评估实施更多巨额惩罚性关税的可能性。特朗普称，鉴于中国不公平的报复性措施，他已指令主管部门审议，征收1000亿美元的更多关税是否"恰当"。特朗普指责说，"中国不结束其错误行为，反而决定损害我们的农场主和制造者"。

此前，中国呼吁世贸组织介入。北京的要求是导致世贸组织争端解决机构（DSB）启动调解程序的第一步。

总部位于日内瓦的世贸组织

中国在致世贸组织的信函中称，美国计划对机械制造和电子技术等领域产品的惩罚性关税"不符合世贸组织协议的明确规定"，所建议的税金最终只是针对中国的产品。

本周三（4月4日），美国政府公布了对中国产品征收新关税名单。美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）指出，名单含1300种进口商品，总额"估计为500亿美元"。美国政府此举旨在惩罚中国可能的对知识产权的偷窃行为。该名单尚需接受为期30天的审议程序。

美方贸易赤字又上升

冲突方酣之时，美国贸易入超再度增加，创下9年来最高水平。据美国商务部通报，今年2月，美国进口商品额度超过出口商品额度576亿美元，其中一半以上涉及对华贸易。特朗普总统推文明确表示， 他的核心目标是，减少美国经济界在中国遇到的障碍、终结以美方为代价的大规模"知识产权偷盗行为"。

德国政府呼吁这两个全球最大经济体，经由对话解决贸易纠纷。联邦经济部国务秘书马赫尼希在德国电视一台上表示，希望对话渠道现在能利用起来。他指出，欧洲人眼下正作出努力，争取被长期排除在美国的钢/铝惩罚性关税措施之外。

凝炼/谢菲（法新社、路透社）