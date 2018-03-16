 特朗普狠批通俄调查 同党议员:勿开除穆勒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2018
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时政风云

特朗普狠批通俄调查 同党议员:勿开除穆勒

面对特检官穆勒的调查一步步逼近，特朗普虽然在推特上炮轰此案，但连同党议员都劝他绝对不能开除穆勒，否则后果严重。通俄门调查中到处都是地雷，谁误踩了都会造成无法收拾的局面。

Bildkombo Donald Trump und Robert Mueller (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh/J. Scott Applewhite)

特朗普和穆勒在通俄门调查中过招

(德国之声中文网)美国总统特朗普週日(3月18日)抨击特检官穆勒的调查对他不公。他并未将矛头直指穆勒，因为同党重量级国会议员提醒他，开除穆勒会跨越“巨大红线”，造成严重后果。

“有人认为这样公平吗？根本就没·有·勾·结！”他发推文说，“这场调查打从一开始就不应该启动。"

共和党议员麦凯恩(John McCain)在推特写上，"特别检察官穆勒诚实又正直，应该让他充分且顺利调查俄罗斯干预2016大选一案。"

面对同党议员提醒，白宫律师特别在晚间发出声明表示特朗普从没想过要开除穆勒。

穆勒的职责是调查2016年总统大选时，特朗普阵营是否跟俄罗斯勾结。日前他对总统旗下的特朗普集团发出传票要求提供资料，包括与俄罗斯有关文件。虽然白宫表示特朗普集团会配合特别检察官的要求，但调查还是引起特朗普盛怒。

这是第一次将调查方向指向总统旗下的集团。特朗普曾警告穆勒不要踰越权限，调查他和家人的财务。不过他并没有说如果踩了这条红线将引发何种后果。

3月16日，FBI副局长麦卡比(Andrew McCabe)才被怀疑因为调查「通俄门」遭打击报復，在达到全额退休金年限之前两天被解职。过去特朗普也因为此案解除了联邦调查局局长柯米（ James Comey ）的职务。

司法部长塞申斯（Jeff Sessions）申请迴避调查之后，穆勒在2017年5月被司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein ）指派调查俄罗斯涉嫌操纵2016美国总统大选事件。

短时间不会有结果

共和党领导的美国众议院特别情报委员会结束调查，结论是没有发现任何特朗普政营与俄罗斯共谋的证据。特朗普以此为自己辩护，但委员会中的民主党员却表示这个结论言之过早。

美国参议院司法委员会 、情报委员会和监管委员会的调查还在进行当中。

特朗普和他的律师再次强调，特别检察官的调查很快就会结束。但从现况看来并非如此。

夏立民/谢菲 (法新社, 德新社, 路透社)

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