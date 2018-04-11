特朗普松口 美国重回TTP有谱？

(德国之声中文网) 美国白宫发言人沃尔斯特(Lindsay Walters)周四表示，特朗普总统已经指派美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)以及白宫经济顾问路库德洛(Larry Kudlow)，研议重新加入"跨太平洋伙伴关系协定"(Trans Pacific Partnership,以下简称TPP)。

但话锋一转，沃尔斯特也说，特朗普总统终结TPP的承诺不变。因为当初由奥巴马当局做出的协议，大不利于美国的工人及农民，但是"总统始终对于一个更好的交易持开放心态，就像他今年在达沃斯经济论坛上说的一样"。

在上任总统第一天，特朗普就以"美国优先"(America First)之名签署了退出TPP的行政命令。但昨日(4/13)他在会见来自几个农业大州的州长、以及中西部的参、众议员时，表示正在思考重新加入TPP。特朗普表示，他正在向中国施压，要求公平对待美国农业。而重新加入TPP可以使美国的农业及商业更易进入环太平洋国家的市场，使得美国在与北京的贸易战中取得更多筹码。因此，据参与会面的堪萨斯参议员罗伯茨(Pat Roberts)所言，特朗普松口想要"看看是否真的无法重新考虑TPP"。

日本态度保留

美国退出TPP后，日本等11国转而发起"全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定"(CPTPP)，在删去美国最关注的投资、政府采购以及智慧财产权等项目后，该协议已经于今(2018)年3月在智利圣地亚哥完成签署。对于美国考虑重回TPP，日本作为CPTPP的主要领头国，态度显得格外谨慎。

政府发言人、内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)表示，日本很高兴特朗普总统承认了多边贸易协定的重要性，但他也不忘提醒，因为各国好不容易才达成共识，如果要特地为了美国，仅就部分内容重新协商，可能会有困难。

根据日本共同通信社的报导，日本副首相兼财政大臣麻生太郎(Taro Aso)说得更直白，他表示此事还要进一步确认，因为特朗普"有时令人捉摸不定，难保不会另一天就改口"。

TPP多边贸易协定

TPP是一项多边贸易协定，旨在消除亚太地区几个快速成长的经济体间的贸易壁垒，并且平衡中国在该地快速成长的经济及外交影响。

推动TPP的签署和生效，是奥巴马任期内的一项重要政策目标，旨在加强美国和亚太地区的经济合作。但特朗普在竞选总统期间，就不断表达对TPP的质疑，并表示他当选后将马上退出该项协定。他认为他有办法以双边协定的形式，为美国争取更好的贸易条件。

游言/罗法（路透社、美联社、德新社）