 特朗普松口 美国重回TPP有谱？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普松口 美国重回TPP有谱？

上任总统首日就宣布退出TPP的特朗普，已指派高级官员研议重新加入TPP的可能性。但他的话会不会成真，各界都还在观察。

Japan Trump spricht vor Geschäftsleuten (picture-alliance/AP/A. Harnik)

特朗普对美国重回TPP一事松口。

(德国之声中文网) 美国白宫发言人沃尔斯特(Lindsay Walters)周四表示，特朗普总统已经指派美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)以及白宫经济顾问路库德洛(Larry Kudlow)，研议重新加入"跨太平洋伙伴关系协定"(Trans Pacific Partnership,以下简称TPP)。

但话锋一转，沃尔斯特也说，特朗普总统终结TPP的承诺不变。因为当初由奥巴马当局做出的协议，大不利于美国的工人及农民，但是"总统始终对于一个更好的交易持开放心态，就像他今年在达沃斯经济论坛上说的一样"。

上任总统第一天，特朗普就以"美国优先"(America First)之名签署了退出TPP的行政命令。但昨日(4/13)他在会见来自几个农业大州的州长、以及中西部的参、众议员时，表示正在思考重新加入TPP。特朗普表示，他正在向中国施压，要求公平对待美国农业。而重新加入TPP可以使美国的农业及商业更易进入环太平洋国家的市场，使得美国在与北京的贸易战中取得更多筹码。因此，据参与会面的堪萨斯参议员罗伯茨(Pat Roberts)所言，特朗普松口想要"看看是否真的无法重新考虑TPP"。

Chile Unterzeichnung Pazifik Handelsabkommen CPTPP (Reuters/R. Garrido)

2018年3月8日，日本等11国签署CPTPP。

日本态度保留

美国退出TPP后，日本等11国转而发起"全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定"(CPTPP)，在删去美国最关注的投资、政府采购以及智慧财产权等项目后，该协议已经于今(2018)年3月在智利圣地亚哥完成签署。对于美国考虑重回TPP，日本作为CPTPP的主要领头国，态度显得格外谨慎。

政府发言人、内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)表示，日本很高兴特朗普总统承认了多边贸易协定的重要性，但他也不忘提醒，因为各国好不容易才达成共识，如果要特地为了美国，仅就部分内容重新协商，可能会有困难。

根据日本共同通信社的报导，日本副首相兼财政大臣麻生太郎(Taro Aso)说得更直白，他表示此事还要进一步确认，因为特朗普"有时令人捉摸不定，难保不会另一天就改口"。

USA Donald Trump unterzeichnet das Mexico City Dekret (Getty Images/R. Sachs)

特朗普签署退出TPP的行政命令。

TPP多边贸易协定

TPP是一项多边贸易协定，旨在消除亚太地区几个快速成长的经济体间的贸易壁垒，并且平衡中国在该地快速成长的经济及外交影响。

推动TPP的签署和生效，是奥巴马任期内的一项重要政策目标，旨在加强美国和亚太地区的经济合作。但特朗普在竞选总统期间，就不断表达对TPP的质疑，并表示他当选后将马上退出该项协定。他认为他有办法以双边协定的形式，为美国争取更好的贸易条件。

游言/罗法（路透社、美联社、德新社）

DW.COM

新总统首个工作日：告别TPP、宣布减税

美国总统特朗普在上任后的第一个工作日，就签署总统令，宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。奥巴马任期内的又一项重要政治遗产被丢进了废纸堆。 (24.01.2017)  

专访： TPP告败 中国的胜利？

美国侯任总统特朗普称TPP是美国的一大灾难，奥巴马为什么直到最后还在推动这一高标准的自贸协定呢？TPP失败，是否意味着中国的胜利？德国科学与政治基金会的希佩特博士（Hanns Guenther Hilpert）作出以下解答。 (24.01.2017)  

美国“退队” 剩下11国达成协议落实TPP

在美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后，剩余11个伙伴国继续努力，就自贸协议达成原则性一致。11国的看法一致：坚持“协议精神”。 (11.11.2017)  

德语媒体：特朗普给北京的"惊喜大礼包"

本周三德语媒体关注的话题是特朗普宣布美国退出TPP的消息。有媒体指出，曾在选战对中国发出诸多威胁的下届美国总统现在向北京赠送了一份再好不过的大礼。 (24.11.2016)  

相关内容

China US-Produkte im Supermarkt

美国关税影响中国? 信评机构认为有限 11.04.2018

两大全球信用评估机构均表示，拟议中的美国关税对中国经济的直接影响有限。中美双方很有可能会在谈判后提出解决方案。

USA TPP Protest

德语媒体：特朗普重提TPP是针对中国？ 13.04.2018

德语媒体基本一致地给特朗普总统贴上破坏世界自由贸易的标签。不过，周五《明镜在线》则发表评论认为特朗普的做法可以理解。还有，白宫主人为什么突然间再提TPP，也耐人寻味。

Containerschiff faehrt in den Hamburger Hafen

贸易战剑拔弩张 中美顺差不减反增 13.04.2018

根据中国官方公布的最新统计数字，今年第一季度，中国对美国的贸易顺差进一步扩大，但3月份中国对全球的出口出人预料地出现下降，甚至出现逆差。

媒体看中国

USA TPP Protest (Getty Images/AFP/)

德语媒体：特朗普重提TPP是针对中国？

德语媒体基本一致地给特朗普总统贴上破坏世界自由贸易的标签。不过，周五《明镜在线》则发表评论认为特朗普的做法可以理解。还有，白宫主人为什么突然间再提TPP，也耐人寻味。 