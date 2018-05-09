 特朗普“撕毁”伊核协议 德经济界忧心忡忡 | 经济纵横 | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

特朗普“撕毁”伊核协议 德经济界忧心忡忡

美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议,德国经济界对此表示震惊，并警告，"受到损害的将不仅仅是双方。"

Deutschland Außenministertreffen zum iranischer Atomvertrag (picture-alliance/NurPhoto/E. Contini)

“德国工业界深感遗憾”

（德国之声中文网）周二（5月8日）特朗普宣布他的这一决定后，德国工业联合会主席坎普夫（Dieter Kempf）立即表示："对美国退出这一经过艰苦和长期谈判才达成的核协议，德国工业界深感遗憾。"

德国公司普遍认为，欧盟现在有必要尝试与中国和俄罗斯一起对核协议做出明确承诺。 新任美国驻德大使格雷内尔（Richard Grenell）在推特上发文说，德国公司应该立即停止其与伊朗的生意。

德国工商会（DIHK）早就预料到特朗普会做出这一决定并发出警告，近年来德国与伊朗之间频繁的贸易往来将被突然停止。德国工商会对外经济部主任特莱厄（ Volker Treier）说："刚刚培育起来的嫩苗可能再次遭到践踏。"在特朗普宣布其决定前夕，特莱厄向路透视表示："受到损害的将不仅仅是双方。"

德国外贸协会(BGA)主席宾曼(Holger Bingmann)对特朗普的决定表示失望。他说："随着特朗普不再停止对伊朗制裁的决定，伊朗协议受到严重损害。"但是现在还需拭目以待，看看特朗普是否或者以多快的速度予以法律实施。宾曼还强调："德国企业以及包括其他签约伙伴当然因此更缺乏安全感。"

DW.COM

随着特朗普撤出伊朗协议，一些亚洲炼油商正在寻求替代伊朗的其他石油出口国，为美国政府恢复对伊制裁做出准备。中国目前是伊朗原油的最大买家。 (09.05.2018)

布鲁塞尔与华盛顿的裂痕很深。如何评价伊核协定，双方看法迥然不同。欧盟不愿放弃该协定。 (09.05.2018)

欧洲各国都劝特朗普不要退出伊核协议，马克龙和默克尔还为了此事亲自赴美，但特朗普仍然坚持己见，决定退出。此番破局料将波及国际石油市场。 (09.05.2018)

俄罗斯驻欧盟大使切佐夫亲眼见证了俄欧关系的起起伏伏。他在接受德国之声专访时指出，目前的关系恶化，对双方都造成了不利影响。他承认，由于乌克兰危机、叙利亚危机的影响，双方关系暂无好转契机。 (08.05.2018)

德国工业联合会主席坎普夫认为问题主要在于该协定也关系到对外政策、安全政策和经济政策的可信度。他说："我们的企业对取消经济制裁开放市场抱着很大的希望。但是这一前景显然被蒙上阴影。"

德国机械设备制造业联合会认为现在伊朗当局必须做出抉择，是否要在没有美国参加的情况下继续坚持核协议。 德国机械设备制造业联合会（VDMA）常务董事博罗特曼（Thilo Brodtmann）称，只要欧盟没有重新恢复对伊朗的制裁，原则上来说德国经济界便可以继续与伊朗开展合法的生意。

他指出，去年德国对伊朗的机械出口足足增长了21%，出口额增加到9.01亿欧元。但是今后的发展现在无法预测。

去年德国对伊朗的整个产品出口增加了大约4亿欧元，出口额上涨到将近30亿欧元。自从2016年放松对伊朗的制裁之后，德国与伊朗的贸易增加了大约42%。不过五年前，德国经济界就向伊朗出口了大约50亿欧元的商品。

李京慧/达扬（路透社）

相关内容

EU stoppt Ölimporte aus dem Iran

特朗普一出手 伊朗对华原油出口或受牵连 09.05.2018

随着特朗普撤出伊朗协议，一些亚洲炼油商正在寻求替代伊朗的其他石油出口国，为美国政府恢复对伊制裁做出准备。中国目前是伊朗原油的最大买家。

USA Trump verlässt den Raum ARCHIV

劝不住 美国宣布退出伊核协议 09.05.2018

欧洲各国都劝特朗普不要退出伊核协议，马克龙和默克尔还为了此事亲自赴美，但特朗普仍然坚持己见，决定退出。此番破局料将波及国际石油市场。

Federica Mogherini Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik

美国退出伊核协议 欧盟坚持不放手 09.05.2018

布鲁塞尔与华盛顿的裂痕很深。如何评价伊核协定，双方看法迥然不同。欧盟不愿放弃该协定。

USA Entwicklerkonferenz Google I/O 2017 (Reuters/S. Lam)

谷歌年会在加州 聚焦智慧助理、扩增实境

谷歌在年度盛会中公布了人工智慧与扩增实境的新进展，期望大幅减化人们使用科技的流程，让科技与生活更贴合。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 