特朗普“撕毁”伊核协议 德经济界忧心忡忡

（德国之声中文网）周二（5月8日）特朗普宣布他的这一决定后，德国工业联合会主席坎普夫（Dieter Kempf）立即表示："对美国退出这一经过艰苦和长期谈判才达成的核协议，德国工业界深感遗憾。"

德国公司普遍认为，欧盟现在有必要尝试与中国和俄罗斯一起对核协议做出明确承诺。 新任美国驻德大使格雷内尔（Richard Grenell）在推特上发文说，德国公司应该立即停止其与伊朗的生意。

德国工商会（DIHK）早就预料到特朗普会做出这一决定并发出警告，近年来德国与伊朗之间频繁的贸易往来将被突然停止。德国工商会对外经济部主任特莱厄（ Volker Treier）说："刚刚培育起来的嫩苗可能再次遭到践踏。"在特朗普宣布其决定前夕，特莱厄向路透视表示："受到损害的将不仅仅是双方。"

德国外贸协会(BGA)主席宾曼(Holger Bingmann)对特朗普的决定表示失望。他说："随着特朗普不再停止对伊朗制裁的决定，伊朗协议受到严重损害。"但是现在还需拭目以待，看看特朗普是否或者以多快的速度予以法律实施。宾曼还强调："德国企业以及包括其他签约伙伴当然因此更缺乏安全感。"

德国工业联合会主席坎普夫认为问题主要在于该协定也关系到对外政策、安全政策和经济政策的可信度。他说："我们的企业对取消经济制裁开放市场抱着很大的希望。但是这一前景显然被蒙上阴影。"

德国机械设备制造业联合会认为现在伊朗当局必须做出抉择，是否要在没有美国参加的情况下继续坚持核协议。 德国机械设备制造业联合会（VDMA）常务董事博罗特曼（Thilo Brodtmann）称，只要欧盟没有重新恢复对伊朗的制裁，原则上来说德国经济界便可以继续与伊朗开展合法的生意。

他指出，去年德国对伊朗的机械出口足足增长了21%，出口额增加到9.01亿欧元。但是今后的发展现在无法预测。

去年德国对伊朗的整个产品出口增加了大约4亿欧元，出口额上涨到将近30亿欧元。自从2016年放松对伊朗的制裁之后，德国与伊朗的贸易增加了大约42%。不过五年前，德国经济界就向伊朗出口了大约50亿欧元的商品。

李京慧/达扬（路透社）