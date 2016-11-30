特朗普提处死毒贩 再掀两党论战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

(德国之声中文网)美国总统特朗普在鸦片类药物泛滥的新罕布夏州宣布新政策，提议判处毒贩死刑。"如果我们不对毒贩下重手，我们是在浪费时间。"他说，"死刑是其中一个方法。"

特朗普在去年就职时就已经说他要打击毒品犯罪，但是至今他仍然没有付诸行动。

越来越不支持死刑

鸦片类药物涵括处方类止痛药包括海洛因。每年美国大约有240万人沉瘾鸦片类药物，且每天就有115个美国人死于服用过量。

事实上，在美国法律中，毒品犯罪本来就有"死刑"这个刑罚作为选项，只是目前并没有使用该法判处死刑的案例。特朗普这次想要加强这方面的执法，甚至，可能推动相关修法，扩大法律适用范围。

洛杉矶的瘾君子

然而特朗普估计会在国会踢到铁板。美国议员表示，他们并没有打算修改相关法律。除非蓄意谋杀等极端犯罪不得已需要动用死刑，否则在高等法院的角度死刑违反比例原则。

这个意见与民意一致。根据统计，只有55%的民众认同用死刑处置谋杀犯，是历年最低。

然而，先前民主党在参议员补选或州长选举意外获胜，都显示出共和党很可能在11月议会选举时失去多数党的地位。这个趋势很可能促使特朗普强硬推动修法，以巩固他的民意基础。

许多民主党员反对这个提案。参议员艾德‧马基(Ed Markey)说道: " 像死刑这种极端的刑罚只会为毒品犯罪冠上负面印象，无助于我们进行讨论、或是补救措施。我们应当加强治疗、复建等公共健康相关措施。"

死刑不见得能消灭毒品

特朗普曾经赞赏菲律宾总统杜特尔特强力扫毒的行为。这位菲律宾总统启动的扫毒行动在该国造成混乱，很可能误杀了许多不是毒贩的无辜人士。警方公布的数据显示他们处死了4100名毒犯，但是人权团体却认为实际的数字应该有三倍之多。现今，国际刑事法院(ICC)已经介入调查。

杜特尔特的扫毒行动波及许多无辜民众，受害人扩及青年与孩童。2017年8月，17岁高中生桑托斯(Kian Loyd Delos Santos) 与其他90多人遭击毙，引发众怒。

专家也表示，像新加坡这种国家有死刑、毒品犯罪率又低，其间可能并无直接因果关系。比如说，伊朗就是一个会判毒品犯罪死刑、但是毒品犯罪率仍然名列前茅的国家。

罗法／谢菲(法新社)