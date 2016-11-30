特朗普提处死毒贩 再掀两党论战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

(德国之声中文网)美国总统特朗普在鸦片类药物泛滥的新罕布夏州宣布新政策，提议判处毒贩死刑。"如果我们不对毒贩下重手，我们是在浪费时间。"他说，"死刑是其中一个方法。"
特朗普在去年就职时就已经说他要打击毒品犯罪，但是至今他仍然没有付诸行动。
越来越不支持死刑
鸦片类药物涵括处方类止痛药包括海洛因。每年美国大约有240万人沉瘾鸦片类药物，且每天就有115个美国人死于服用过量。
事实上，在美国法律中，毒品犯罪本来就有"死刑"这个刑罚作为选项，只是目前并没有使用该法判处死刑的案例。特朗普这次想要加强这方面的执法，甚至，可能推动相关修法，扩大法律适用范围。
洛杉矶的瘾君子
然而特朗普估计会在国会踢到铁板。美国议员表示，他们并没有打算修改相关法律。除非蓄意谋杀等极端犯罪不得已需要动用死刑，否则在高等法院的角度死刑违反比例原则。
这个意见与民意一致。根据统计，只有55%的民众认同用死刑处置谋杀犯，是历年最低。
然而，先前民主党在参议员补选或州长选举意外获胜，都显示出共和党很可能在11月议会选举时失去多数党的地位。这个趋势很可能促使特朗普强硬推动修法，以巩固他的民意基础。
许多民主党员反对这个提案。参议员艾德‧马基(Ed Markey)说道: " 像死刑这种极端的刑罚只会为毒品犯罪冠上负面印象，无助于我们进行讨论、或是补救措施。我们应当加强治疗、复建等公共健康相关措施。"
死刑不见得能消灭毒品
特朗普曾经赞赏菲律宾总统杜特尔特强力扫毒的行为。这位菲律宾总统启动的扫毒行动在该国造成混乱，很可能误杀了许多不是毒贩的无辜人士。警方公布的数据显示他们处死了4100名毒犯，但是人权团体却认为实际的数字应该有三倍之多。现今，国际刑事法院(ICC)已经介入调查。
杜特尔特的扫毒行动波及许多无辜民众，受害人扩及青年与孩童。2017年8月，17岁高中生桑托斯(Kian Loyd Delos Santos) 与其他90多人遭击毙，引发众怒。
专家也表示，像新加坡这种国家有死刑、毒品犯罪率又低，其间可能并无直接因果关系。比如说，伊朗就是一个会判毒品犯罪死刑、但是毒品犯罪率仍然名列前茅的国家。
罗法／谢菲(法新社)
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毒品与德国 - 不得不说的故事
德国首次在战争中投入毒品
1939年对波兰以及1940年对法国的德军攻势中，希特勒曾使用化学制剂提高战斗力。仅在法国军事行动中，德军作战部队士兵就服用了3500万粒冰毒丸。冰毒学名甲基苯丙胺，当时也被称为“坦克巧克力” 或者“戈林丸”。值得一提的是，二战期间，盟军也曾给士兵服用毒品。
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清醒，胆大，没有饥饿感
被德军广泛使用这一“神药”最初是一名日本人以液态形式发明的。柏林特穆勒化工厂的化学家对其予以进一步完善，并于1937年申报了专利。一年后，冰毒作为药物开始流通。冰毒可以让人失去疲劳感，不渴不饿，更不会感到害怕。今天冰毒早已经被宣布为违禁品。
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希特勒本人也是瘾君子？
至于希特勒本人是否也染上了冰毒瘾，至今历史学家们仍莫衷一是。希特勒贴身医生蒂奥·莫雷尔（Theo Morell）为希特勒所写的病历上，曾多次出现X字样。X到底代表什么，至今仍是一个谜。不过，有一点则是毫无争议的：希特勒当年服用的很多强力药物，都严重违法今天的麻醉剂管理条例。
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包治百病的海洛因
德国人在毒品方面的创新精神还可以追溯到更久远的年代。 今天享誉世界的拜尔制药19世纪曾有一条在德国家喻户晓的广告词：“海洛因止咳立竿见影”。很快，海洛因被用来治疗哮喘，癫痫，精神分裂以及心脏病等常见疾病，儿科也不例外。拜尔制药给出的唯一副作用是：服用海洛因有可能引发大便干燥。
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勇于创新的化学家
菲利柯斯·霍夫曼（Felix Hoffmann）因发明阿司匹林而被载入史册。他的另一项重大发明则是进行醋酸试验时一个偶然的发现。同阿司匹林不同的是，这一次霍夫曼把醋酸同烘干后罂粟汁掺和在一起，海洛因就这样诞生了。直到1971年，德国市面上都可以合法卖到海洛因，被列为禁药是此后的事情。
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眼科专用的可卡因
位于达姆施塔特的梅克公司1862年就已开始大量生产可卡因，用作眼科专用的局部麻醉剂。这要归功于此前科学家阿尔波特·尼曼用南美洲可可树叶所做的一项试验。尼曼成功从可可树叶中分离出一种碱性结晶体，并将其命名为可卡因。试验完成不久后，这位科学家就逝世了，不过，死因是肺病。
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"幸福快乐 工作努力"
以精神分析学说闻名于世的心理学家西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）曾以科学的名义服用可卡因。在其《关于可卡因》一书中，他表示可卡因没有副作用。他形容可卡因能够使人“幸福快乐，充满活力，提升工作能力”。 一位朋友因服用可卡因过量而死亡后，弗洛伊德对这种毒品的热情才有所降低。当时，可卡因也被用来治疗头疼和胃痛。
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被遗忘的摇头丸患者
美国化学家亚历山大·舒尔金（Alexander Shulgin）被认为是摇头丸的发明者。不过，事实上，舒尔金只是重新发现了摇头丸。最早发明这种彩色药丸的是德国制药巨头 - 默克集团。1912年，默克集团为一种无色液体申报了专利，当时它的名称是“3,4-亚甲二氧甲基苯丙胺”，简称MDMA。当时化学家认为，这种物质毫无商业价值可言。
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发明毒品 后患无穷
德国化学家勇于创新发明的精神固然可嘉，但他们的一些发明，虽然并不是他们的初衷，却给后人带来无穷的隐患。联合国估计仅2013年，全球范围内就有大约19万人死于非法毒品。而关于合法毒品 — 酒精的统计数字则更为惊人，世界卫生组织估算2012年全球死亡人口的5.9%都同饮酒有关，死亡人数大约为330万人。
作者: Nicolas Martin