特朗普接下习近平博鳌橄榄枝

(德国之声中文网) 听闻习近平在博鳌论坛上宣布放宽外资限制，特朗普在推特上发帖: "非常感谢中国国家主席习近平在关税和汽车壁垒上面说好话，也在知识产权与技术移转上有启示。我们将共同取得重大进展!"

中国美国商会发表声明，表示将在双边协定之下，继续呼吁中国与美国发展对等的贸易关系。该会以主席蔡瑞德 (William Zarit) 之名表示:"我们乐见中国领导阶层开放金融与汽车市场，希望短期之内，美国公司在中国经商可以更加顺利。"

该声明也回应习近平对知识产权的立场: "知识创新对两国发展健康的经济环境至关紧要。唯有透过强力的产权保护、共通的合作准则、自由的跨国资料流通，建构起的全球性合作，才能够鼓励创新。"

美国商会鼓励两国建立互信关系，在国际法的基础上，"透明、稳定的落实法律规范。"

中国欧盟商会发表声明中，主席何墨池 (Mats Harborn)评论道: "基于博鳌论坛的重要性，我们原先期待会有更具体的改革方案出台。因次，发觉到习近平此次演讲大多只是重复去年的论调，令人十分意外。" 他说: "欧盟商会还在等待更具体的改革方案与时间表。"

中国招待身着传统服饰列队欢迎宾客光临2018博鳌论坛

罗法/夏立民 (综合报导)