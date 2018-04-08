 特朗普接下习近平博鳌橄榄枝 | 评论分析 | DW | 11.04.2018
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评论分析

特朗普接下习近平博鳌橄榄枝

习近平在博鳌论坛上宣布要开放市场、放宽限制，大抵回应了美国之前的抱怨。德国之声获得了中国美国商会 (AmCham)的官方回应。

China Peking - Xi Jinping und Donald Trump (Getty Images/AFP/F. Dufour)

特朗普发推文感谢习近平承诺开放中国经济。

(德国之声中文网) 听闻习近平在博鳌论坛上宣布放宽外资限制，特朗普在推特上发帖: "非常感谢中国国家主席习近平在关税和汽车壁垒上面说好话，也在知识产权与技术移转上有启示。我们将共同取得重大进展!"

中国美国商会发表声明，表示将在双边协定之下，继续呼吁中国与美国发展对等的贸易关系。该会以主席蔡瑞德 (William Zarit) 之名表示:"我们乐见中国领导阶层开放金融与汽车市场，希望短期之内，美国公司在中国经商可以更加顺利。"

该声明也回应习近平对知识产权的立场: "知识创新对两国发展健康的经济环境至关紧要。唯有透过强力的产权保护、共通的合作准则、自由的跨国资料流通，建构起的全球性合作，才能够鼓励创新。"

美国商会鼓励两国建立互信关系，在国际法的基础上，"透明、稳定的落实法律规范。"

中国欧盟商会发表声明中，主席何墨池 (Mats Harborn)评论道: "基于博鳌论坛的重要性，我们原先期待会有更具体的改革方案出台。因次，发觉到习近平此次演讲大多只是重复去年的论调，令人十分意外。" 他说: "欧盟商会还在等待更具体的改革方案与时间表。"

China Boao-Forum (picture-alliance/Imaginechina/Bao Fan)

中国招待身着传统服饰列队欢迎宾客光临2018博鳌论坛

罗法/夏立民 (综合报导)

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