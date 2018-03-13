特朗普指名鹰派博尔顿任国安助理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2018

(德国之声中文网)美国总统特朗普２２日于推特上宣布，约翰·博尔顿(John Bolton) 将取代麦克马斯特，出任总统国家安全事务助理。任命于４月９日生效，正式交接也将在这一天进行。麦克马斯特发表声明，将他向总统提出申请，欲在这个夏天以军人身份退休。

"鹰派"博尔顿

即将上任的博尔顿是小布什政府中著名的"鹰派"人物。他曾于２００５年至２００６年出任美国常驻联合国代表，一向直言不讳的批评伊朗核子协议。特朗普曾跟他同立场，宣称要中止这项协议，但他当时选择接受两位即将离任的幕僚的劝阻，也就是国家安全助理麦克马斯特和国务卿蒂勒森。

如今，立场强硬的博尔顿即将接任国安事务助理，可能使得刚解冻的朝鲜关系更加艰难。中国人民大学中美关系学者时殷弘也指出，这也可能降低中美对谈的可能性。

白宫人事的"春季扫除"

近日白宫高层多起人事替换，都与特朗普意见不合有关。例如，白宫首席经济顾问科恩不赞同特朗普关税政策而辞职；隔周，国务卿提勒森则因为外交政策与退出气候协定上的立场与特朗普相左，被"炒鱿鱼"。

"前"国安助理麦克马斯特一向就与特朗普风格迥异，不太像是能一起工作的人。这使得他一直是媒体猜测下一波被"炒"的人选之一。麦克马斯特是职业军人出身，且有军事史博士学历，但是特朗普一向以他半路出家从政的这个"外行人" 身份自豪。如今他的离去又为春季人事"伤亡表"增添了一条名字。

罗法/谢菲(美联社、路透社)