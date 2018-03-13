特朗普指名鹰派博尔顿任国安助理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2018

(德国之声中文网)美国总统特朗普２２日于推特上宣布，约翰·博尔顿(John Bolton) 将取代麦克马斯特，出任总统国家安全事务助理。任命于４月９日生效，正式交接也将在这一天进行。麦克马斯特发表声明，将他向总统提出申请，欲在这个夏天以军人身份退休。
"鹰派"博尔顿
即将上任的博尔顿是小布什政府中著名的"鹰派"人物。他曾于２００５年至２００６年出任美国常驻联合国代表，一向直言不讳的批评伊朗核子协议。特朗普曾跟他同立场，宣称要中止这项协议，但他当时选择接受两位即将离任的幕僚的劝阻，也就是国家安全助理麦克马斯特和国务卿蒂勒森。
如今，立场强硬的博尔顿即将接任国安事务助理，可能使得刚解冻的朝鲜关系更加艰难。中国人民大学中美关系学者时殷弘也指出，这也可能降低中美对谈的可能性。
白宫人事的"春季扫除"
近日白宫高层多起人事替换，都与特朗普意见不合有关。例如，白宫首席经济顾问科恩不赞同特朗普关税政策而辞职；隔周，国务卿提勒森则因为外交政策与退出气候协定上的立场与特朗普相左，被"炒鱿鱼"。
"前"国安助理麦克马斯特一向就与特朗普风格迥异，不太像是能一起工作的人。这使得他一直是媒体猜测下一波被"炒"的人选之一。麦克马斯特是职业军人出身，且有军事史博士学历，但是特朗普一向以他半路出家从政的这个"外行人" 身份自豪。如今他的离去又为春季人事"伤亡表"增添了一条名字。
罗法/谢菲(美联社、路透社)
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
蒂勒森(Rex Tillerson)
2018年3月，特朗普宣布解除国务卿蒂勒森的职务，并由中央情报局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）接任。特朗普在接受媒体采访时说，他“自己作出了将蒂勒森解职的决定”，原因则是“政见不同”。他还补充说，蒂勒森“现在将会更加幸福”。去年11月，一度有消息称蒂勒森官位不保，当时特朗普还亲自辟谣。特朗普还曾说要和蒂勒森“智商大比拼”，以回应“蒂勒森曾称特朗普是蠢货”之传言。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
麦卡比(Andrew McCabe)
蒂勒森被解职后三天，美国联邦调查局副局长麦卡比也丢了工作。司法部长塞申斯(Jeff Sessions)给出的理由是麦卡比“行为不当”，认为其在针对希拉里·克林顿的调查工作中向《华尔街日报》提供了误导信息。麦卡比则认为，这是对他调查特朗普大选团队“通俄门”的报复，FBI前局长科米已经因此在去年5月被解职。值得注意的是，麦卡比早在今年1月就主动辞去了副局长职位，而以普通探员身份继续工作；到3月18日，他就能达到规定工作年限，享受FBI的全额退休金。但是他的解职通知却在两天前下达。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
科恩（Gary Cohn ）
白宫首席经济顾问科恩2018年3月初主动辞职。他强烈反对特朗普提高钢铁、铝材进口关税的做法，积极提倡全球自由贸易。他在花费11小时试图让特朗普回心转意、却徒劳无功之后，宣布辞职。他的离去也意味着特朗普经济团队中保守派势力胜出，让外界更加担心美国将进一步趋向贸易保护主义，甚至开启贸易战。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
斯蒂芬·班农
班农是特朗普麾下的重要成员。自选战期间起，这名右翼阵营的旗手人物就是特朗普的顾问，他支持特朗普“优先美国”的战略。然而，班农在白宫也没能呆满一年 。8月18日，白宫方面证实了班农离开特朗普团队的消息。班农随即重返他以前任职的极右翼媒体布莱巴特新闻（Breitbart News），继续担任执行主席。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
安东尼·斯卡拉穆齐（Anthony Scaramucci）
这位53岁的前对冲基金投资人绰号“莫齐”（Mooch），担任通讯联络主任仅10天。该职位此前空缺数月，然而，前海军陆战队上将约翰·凯利（John Kelly）上任幕僚长同日，斯卡拉穆奇就不得不离职。特朗普对斯卡拉姆齐臭名昭著的对其他高级官员的谩骂攻击感到不悦。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
沃尔特·肖布（Walter M. Shaub Jr.）
这位前政府道德办公室主任于2017年7月辞职。此前，他与白宫就特朗普的复杂金融资产发生争执。据称，肖布曾称特朗普政府是个“笑柄”。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
雷恩斯·普里巴斯（Reince Priebus）
这位前白宫幕僚长上任六个月后被迫离职，此前他与白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇发生公开口角。据称，普里巴斯是白宫西翼反对任用斯卡拉穆奇的人员之一。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
肖恩·斯派塞（Sean Spicer）
与总统和媒体关系都不好的这位白宫发言人辞职。此前，斯派塞告知特朗普他强烈反对任命斯卡拉穆奇为白宫通讯联络主任。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
迈克尔·杜布克（Michael Dubke）
2017年5月，这位白宫前通讯联络主任被要求离职。理由是认为他没能处理好有关俄罗斯干预美国大选的各种指责。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
詹姆斯·科米（James Comey）
特朗普解雇了联邦情报局局长（FBI）科米，理由是他处理克林顿电邮调查不当。但批评者认为，FBI调查特朗普选战团队与俄罗斯的关系才是真正的原因。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
迈克尔·弗林（Michael Flynn）
2017年2月，特朗普的国家安全顾问弗林上任不到1个月就宣告辞职。他被发现曾在特朗普就职以前，与俄罗斯驻美大使谈及美国对俄制裁，并就该谈话误导副总统彭斯。