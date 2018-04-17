特朗普或接传票接受盘问

（德国之声中文网）穆勒及其侦查小组早前与特朗普律师团队会面，商讨传召特朗普问话的细节。期间律师团队指，特朗普没有义务就「通俄门」事件与调查机关对话，就此穆勒提出，一旦特朗普拒绝配合调查，不排除发出传票迫使他接受盘问。特朗普的前律师多德（John Down）证实此消息，调查小组及特朗普法律团队则不予置评。



在特朗普即将被传召之际，《纽约时报》披露40多条盘问问题，涵盖特朗普及亲信与「通俄门」多位关键人物的关係、甚至在推特贴文的动机，以下是节录：

你竞选期间谈过甚麽与俄罗斯总统普京会面的事？

竞选其间跟谁谈过与俄罗斯总统普京会面的事?谈了什么?

当时你对俄罗斯黑客及利用社交媒体等行为知道些甚麽？

有关饿罗斯针对选举的黑客举动和社交媒体运用，你在竞选其间知道多少?

你对前竞选经理保罗‧马纳夫特（Paul Manafort）接触俄罗斯知道甚麽？

你对竞选总干事保罗‧马纳夫特（Paul Manafort）可能接受俄罗斯协助一事知道什么?

在你竞选期间，你就着俄罗斯地产项目与私人律师米高‧科恩（MICHAEL COHEN）谈过甚麽？

竞选期间，针对俄罗斯地产，你与私人律师米高‧科恩（MICHAEL COHEN）等本国与外国人，谈过甚麽？

新旧政府交接期间，你知道女婿贾瑞德‧库什纳（Jared Kushner）在幕后与俄罗斯建立沟通渠道吗？

为何及何時决定解僱前联邦调查局长科米（James B. Comey）？谁主使？

你去年5月10日曾向俄罗斯外交官表示，解僱科米减轻了压力，那是甚麽意思？

怎麽看司法部长塞申斯（Jeff Sessions）避席「通俄门」调查工作？你做了甚麽让他改变主意？

你对前国家安全顾问弗林（Michael T. Flynn）2016年底致电俄罗斯大使知道些甚麽？

你施以何种手段试图使弗林的刑责得以被减免？

特朗普在推特两度贴文，炮轰有人把问题泄漏予传媒的行为「可耻」，重申自己没有勾结俄罗斯。至于被指涉嫌妨碍司法程序，他则称对于一项从未发生的罪行来说，很难说有干预成份。



目前曝光的盘问问题，是今年初由特朗普的律师团队构思，当时团队正与穆勒调查小组洽商问话细节。美联社引述匿名知情人士指，这些是特朗普律师团队推断控方会提出的问题。分析认为，这些问题大部分针对特朗普私通俄罗斯的指控，反映这或许是调查重点。特朗普会否接受问话仍是未知之数，这将是「通俄门」调查未来的焦点。但是即使穆勒真的决定发出传票，特朗普仍然可以诉诸法庭反击，引用宪法第五修正案以防「自证其罪」，拒绝接受盘问。



李芊/夏立民（美联社等）