特朗普或接传票接受盘问

负责调查「通俄门」的特别检察官穆勒提出，不排除向美国总统特朗普发出传票，强制他接受问话。此前盘问问题在媒体上提早曝光，外界聚焦特朗普究竟会否出席问话。
（德国之声中文网）穆勒及其侦查小组早前与特朗普律师团队会面，商讨传召特朗普问话的细节。期间律师团队指，特朗普没有义务就「通俄门」事件与调查机关对话，就此穆勒提出，一旦特朗普拒绝配合调查，不排除发出传票迫使他接受盘问。特朗普的前律师多德（John Down）证实此消息，调查小组及特朗普法律团队则不予置评。
在特朗普即将被传召之际，《纽约时报》披露40多条盘问问题，涵盖特朗普及亲信与「通俄门」多位关键人物的关係、甚至在推特贴文的动机，以下是节录：
特朗普在推特两度贴文，炮轰有人把问题泄漏予传媒的行为「可耻」，重申自己没有勾结俄罗斯。至于被指涉嫌妨碍司法程序，他则称对于一项从未发生的罪行来说，很难说有干预成份。
目前曝光的盘问问题，是今年初由特朗普的律师团队构思，当时团队正与穆勒调查小组洽商问话细节。美联社引述匿名知情人士指，这些是特朗普律师团队推断控方会提出的问题。分析认为，这些问题大部分针对特朗普私通俄罗斯的指控，反映这或许是调查重点。特朗普会否接受问话仍是未知之数，这将是「通俄门」调查未来的焦点。但是即使穆勒真的决定发出传票，特朗普仍然可以诉诸法庭反击，引用宪法第五修正案以防「自证其罪」，拒绝接受盘问。
李芊/夏立民（美联社等）
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