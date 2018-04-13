特朗普律师客户名单惊见名主持人

(德国之声中文网）特朗普私人律师科恩的客户之一居然是肖恩·汉尼提(Sean Hannity)，一名家喻户晓的节目主持人。

联邦调查局（FBI）早前到特朗普私人律师科恩的办公室及寓所带走大批文件，科恩(Michael Cohen)在周日要求，在他审视该批文件并确认是否涉及“律师保密义务” 后，才让检察官翻阅。法官伍德（Kimba Wood）在聆讯中提出，若科恩想文件保密，必须列出三个 “重大客户”给法官判断。

科恩的律师群先说了两个名字，一个是大家知晓的特朗普，第二个是富商布罗伊迪，之前曾经发生婚外情，让对方怀孕后要求她堕胎，科恩为他谈判庭外和解。科恩的律师们不情愿给出第三个名字。

“我了解当事人可能不想揭露自己的名字，但按照法律规定，这样不够。”法官说。

律师们给出的第三个名字是：肖恩·汉尼提。

现场同时爆出惊呼声与笑声。

汉尼提是霍士电视 (FOX News)的当家节目主持人，也是特朗普的强力支持者，曾猛烈批评独立检察官穆勒。他的名字被公开后，他在自己的广播节目上对他的1300万名听众说，他时不时会和科恩进行法律相关的小讨论，是因为他想要听听科恩的看法。 随后他在推特上说，他取得的建议几乎完全是关于房地产。

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科恩是特朗普忠心耿耿又能言善辩的私人律师，目前是通俄门的重点调查对象。联邦调查员上周突击科恩办公室跟住宅，搜查到许多文件。科恩此次现身法庭，原是要以 “律师保密义务” 为由，说服法官不要让联邦调查员使用那些文件。

汉尼提的名字被揭露后，科恩不发一语地离开法庭。法官伍德尚未做出裁决，但她也要求调查人员要在下次出庭前，将搜索到的文件副本给科恩。

罗法/夏立民（路透社、美联社)