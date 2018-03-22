特朗普将签关税令 中国：不会怕不会躲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2018

(德国之声中文网) 美国白宫表示，特朗普总统将宣布对中国课征惩罚性关税，抑制中国窃取美国科技。总统令签署时间就在美国时间22日下午12点30分（北京时间23日凌晨12点30分）。中国也拟向美国进口农产品和生猪征税。双方各有报复手段，贸易战烟硝味弥漫。

中国外交部发言人华春莹21日在例行记者会，回答关于贸易战的问题时说，“中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。如果美方採取损害中方利益的行动，中方必将採取坚决和必要的应对措施，维护好自身的正当权益。”

中国外交部发言人华春莹针对中美贸易战表达中方强硬立场

美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)表示，关税的规模和范围还不确定，但会瞄准中国高科技产业和中国在美投资，服饰业也可能收到影响。

“美国贸易代表处的 ‘301条款’ 调查中国是否涉及侵犯美国智慧财产权与强迫技术转移。明天特朗普总统会宣布针对调查结果所做的决定。”

他说，一旦中国反击，向美国进口农产品，特别是价值一年高达140亿的黄豆课税，华盛顿得要再出反制措施。但是他也表示，贸易战不会有赢家。这与特朗普“贸易战是好事，而且容易赢”的说法不同。

面对美国动作频频，中国虽然加大声量反击，却未见北京当局提出因应贸易战的下一步行动，似乎仍在避免两大经济强国的正面冲突。

夏立民 (综合报道)