特朗普将签关税令 中国：不会怕不会躲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2018

特朗普日前才宣布要向加墨两国以外进口的钢铁铝製品课税。如今为了报复中国的外资政策和侵权行为有可能再开600亿美元课税清单。一向说不想开启贸易战的北京当局会如何回应？
(德国之声中文网) 美国白宫表示，特朗普总统将宣布对中国课征惩罚性关税，抑制中国窃取美国科技。总统令签署时间就在美国时间22日下午12点30分（北京时间23日凌晨12点30分）。中国也拟向美国进口农产品和生猪征税。双方各有报复手段，贸易战烟硝味弥漫。
中国外交部发言人华春莹21日在例行记者会，回答关于贸易战的问题时说，“中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。如果美方採取损害中方利益的行动，中方必将採取坚决和必要的应对措施，维护好自身的正当权益。”
美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)表示，关税的规模和范围还不确定，但会瞄准中国高科技产业和中国在美投资，服饰业也可能收到影响。
“美国贸易代表处的 ‘301条款’ 调查中国是否涉及侵犯美国智慧财产权与强迫技术转移。明天特朗普总统会宣布针对调查结果所做的决定。”
他说，一旦中国反击，向美国进口农产品，特别是价值一年高达140亿的黄豆课税，华盛顿得要再出反制措施。但是他也表示，贸易战不会有赢家。这与特朗普“贸易战是好事，而且容易赢”的说法不同。
面对美国动作频频，中国虽然加大声量反击，却未见北京当局提出因应贸易战的下一步行动，似乎仍在避免两大经济强国的正面冲突。
夏立民 (综合报道)
本周二，全国人大会议闭幕后，获连任的国务院总理李克强携四名新上任的副总理召开了新闻发布会。他表示，将让中外企业可以在中国市场上公平竞争，还强调中美不应进行贸易战，认为美国可以通过放宽对华高科技出口限制来重新实现贸易平衡。 (20.03.2018)
美国总统特朗普考虑对来自中国的进口商品征新税，最早可能在下周就发布相关通知。美国工业集团和一些国会议员则竭力避免可能的贸易战，以防伤及美国自身经济。 (17.03.2018)