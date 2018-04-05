特朗普对北京采取“双轨外交战略”？

（德国之声中文网）美中之间相互威胁征收关税的声调，令全球投资者产生不安情绪。美国总统特朗普则于周日（4月8日）发推，试图缓和对贸易战的担忧，称北京会消除贸易壁垒,"因为这是正确的事情"，并称两个经济大国会达成协议。

与此同时，特朗普的经济顾问们则发出不尽相同的信号。北京则称如果华盛顿落实关税，将"奉陪到底"。

特朗普在周日的推文中称"习主席与我将永远是朋友，无论我们的贸易争议发生什么"。但他没有解释在经过一周的相互威胁之后，他如何有信心双方能在贸易壁垒、知识产权上达成协议。

从最初竞选时对与中国贸易不平衡的强硬声调，到后来强调与习的个人关系升温以及要求中国配合向朝鲜施压的努力，特朗普在经济方面始终未放松，直到最近威胁实施关税。

特朗普政府称中国窃取美国的知识产权。去年美国从中国进口超过5000亿美元的产品，如今正考虑对其中约1500亿美元的进口产品征收惩罚性关税。与此同时，去年，美国向中国出口约1300亿美元的产品。如果中国予以回击，将对美国的出口产生潜在的严重影响。

中国已表示，如果特朗普落实对先是500亿美元、后追加1000亿美元的中国产品征收关税的威胁，将全力反击。

白宫新任经济顾问：特朗普并非虚张声势

白宫新任经济顾问库德洛（Larry Kudlow）周日表示，包括加拿大、多数欧洲国家以及澳大利亚在内的"自愿联盟"正在形成，以便向中国施压，与此同时，美国将要求世贸组织对北京采取更严格的措施。库德洛称，尽管美国希望避免采取切实行动，但特朗普绝非虚张声势。

不过，库德洛也表示关税的威胁是"过程的一部分"，暗示将产生"良性"结果，他对中国会加入谈判抱有希望。

美国财长姆努钦则向媒体表示，他预计关税不会对经济产生重大影响。他说尽管存在贸易战的可能，但他预计不会发生。

白宫另一名高级经济顾问纳瓦罗则表态更强硬，称中国的行为应"令美国警醒"。纳瓦罗向媒体表示，中国经济在增长，美国在式微。

“双轨外交”受考验？

美联社评论说，美中经济关系的紧张，似乎在考验特朗普的"双轨外交战略"：一方面与一国首脑建立亲密的个人关系，另一方面其政府采取更为强硬的路线。特朗普曾多次高调宣扬与习近平的友谊。

与此同时，外界担心，美中之间的紧张关系或出现进一步激化。美国财政部正制定计划限制中国科技企业在美国的投资。还有说法称，美国可能会限制想要赴美访问或留学的中国人的签证事宜。

而对特朗普来说，美中之间的贸易争议还可能冲击他的减税措施所带来的良好经济效果。而后者是今年中期选举共和党人希望获得选民支持的中心议题。中国在关税上的报复措施目前也以中西部农民为目标，他们一向是特朗普的支持者。

苗子/叶宣（据美联社等）