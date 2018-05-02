特朗普官司缠身 名人律师扯后腿

(德国之声中文网) 美国总统特朗普新任律师，前纽约市长朱利安尼 (Rudy Giuliani)，6日接受美国ABC电视《本週》(This Week)专访时说，不排除有付给其他女性“封口费”，要她们对和特朗普的关係保持缄默。他也说针对俄罗斯干预美国总统大选调查，特朗普可能会引用宪法修正案第五条“不自证其罪”权利。他也强烈建议特朗普不要接受特别检察官穆勒 (Robert Mueller)问话。

朱利安尼加入特朗普法律团队后，相关发言反复且充满矛盾。一如特朗普大胆敢言，朱利安尼也选择接受媒体访问捍卫立场。但几次受访下来，让人怀疑他是不是在“帮倒忙”。

针对支付豔星丹尼尔斯 (Stormy Daniels)13万美元封口费一事，朱利安尼在专访上说，他不能够说特朗普表示对此事不知情是对美国大众说谎。他还表示，不知道川普前律师科恩 (Michael Cohen)是否曾支付其它女性金钱。

但是他说，“我会认为如果有必要，是的。科恩为总统付钱或者他是奉总统之命行事”

丹尼尔斯的律师艾维纳提 (Michael Avenatti)指控，特朗普有一个“婚外情遮丑基金” (extramarital affair slush fund)，由科恩负责。他告诉ABC，其它女性也曾收到类似的款项。

谈到俄罗斯干预2016美国总统大选一案。朱利安尼说不排除特朗普会使用美国宪法第五修正案中的“不自证其罪特权”。2016美国总统选举时，特朗普曾大力抨击对手希拉蕊，在担任国务卿使用私人信箱一事使用这个特权迴避讯问。当时他说：“这个匪徒居然使用第五修正案特权...清白的话为什麽要用。”

针对朱利安尼爆料，特朗普有把律师付给色情片女星的“封口费”补回，也让白宫因为特朗普之前的“不知情说”遭到强烈质疑。

特朗普4日上午在白宫南草坪答复媒体询问时说，朱利安尼才刚加入，“他还在了解状况当中，他很快就会发表份声明。”

他说：“朱利安尼昨天才刚就位而已，接下来会把事实搞清楚的...我们都很爱朱利安尼，他是很特别的一个人，完全理解这真的是猎巫行动，而且他也比任何人都懂。”

朱利安尼：特朗普已偿还色情女星“封口费”

据称美国总统特朗普曾表示对其律师科恩支付色情女星达尼尔斯13万美元一事毫不知情。但是新任总统顾问、纽约前市长朱利安尼对媒体的表述，等于推翻了总统的“不知情”说法。

据前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）爆料，在特朗普律师科恩（Michael Cohen）自掏腰包，给与自称和特朗普"有染"的艳星13万美元的封口费后，特朗普替他报销了这笔开支。朱利安尼在接受美国福克斯新闻频道的采访时表示，总统归还了律师事务所支付的这笔费用。

朱利安尼说，特朗普连续数月分期偿还了这笔开支。他说，就他所知，特朗普并不清楚细节，"但确实知道整体的安排。根据协议这类事情由迈克尔处理，就像现在这些事情由我来处理一样。我并非事事都向他请示汇报，这是些非常忙碌的人。"

并非来自竞选经费

朱利安尼强调，特朗普支付的这笔资金完全合法，因为这笔钱并非来自竞选经费。这位前纽约市长与特朗普是多年好友，并从4月份开始担任特朗普的法律顾问。

美国艳星丹尼尔斯（Stormy Daniels）本名史蒂芬妮·克利福特（Stephanie Clifford）。她自称在2006年与特朗普发生性关系。但是总统对此矢口否认。而特朗普的律师科恩表示，在2016年11月美国总统大选举行前不久，自掏腰包向克利福特支付了13万美元的"封口费"。

科恩说，无论是特朗普的竞选团队还是他的竞选阵营都没有间接或者直接偿还他所缴纳的这笔费用。但特朗普总统本人则在4月初向记者表示，他不知道支付封口费的事情。

克利福特后向法庭提起诉讼，状告特朗普总统诽谤。

夏立民/李京慧/乐然 （美联社、德新社、路透社）