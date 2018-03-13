 特朗普取消美国航空航天局气候保护计划 | 科技环境 | DW | 12.05.2018
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科技环境

特朗普取消美国航空航天局气候保护计划

美国总统特朗普去年夏季就宣布退出国际气候保护条约。现在美国政府对此又有了新的理由。

Satellit Orbiting Carbon Observatory-2 OCO (NASA/dpa)

美国宇航局的卫星到目前为止一直都在监测二氧化碳的排放（资料图片）

（德国之声中文网）美国白宫取消了美国国家航空航天局（ NASA ）旨在减少碳排放和防止气候变暖的项目。美国国家航空航天局证实了《科学》杂志的一份相关报告。据称，美国国家航空航天局的碳监测系统（CMS）每年耗资一千万美元，旨在监控危害气候的二氧化碳和甲烷气体的排放及其在大气中的含量。

气候不是重中之重

据《科学》杂志报道，特朗普悄悄扼杀了该项目。特朗普的决定是针对气候科学发起的一系列攻击中的最新一次进攻。美国国家航空航天局称取消该计划的原因只是为了节俭经费以及"将科研经费让与更紧迫的项目"。该科学杂志援引美国国家航空航天局发言人科勒（Steve Cole）的话说，3月份国会通过的财政预算没有涉及碳监测系统，因此才取消了该计划。

科勒在回答法新社的询问时表示，去年特朗普就建议取消气候保护计划以及航空航天局的另外4个科学项目。但是国会经过长时间的磋商之后，决定支持这4个科学项目并将其纳入预算。

美国取消气候保护协议

去年6月特朗普就宣布退出2015年在巴黎签署的国际气候保护协定，理由是该协定对美国不利，影响就业。不过最早要到2020年年底才能正式退出。

USA Proteste gegen Trumps Rucktritt vom Pariser Abkommen (Picture alliance/AP Images/S. Walsh)

特朗普的决定一出 立即引起部分民众的不满和抗议

美国波士顿塔夫茨大学国际环境和资源政策中心负责人加拉格尔（Kelly Sims Gallagher）女士对停止碳监测项目提出批评，认为这是一个"严重错误。"她表示，如果减排量不能按照"巴黎协定"中的规定进行衡量，则不可能进行有效的控制。一个名为GEDI的新计划将于今年晚些时候在国际空间站（ISS）上启动。

李京慧/任琛 (德新社、法新社)

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