 特朗普不出席美驻耶路撒冷大使馆迁馆仪式 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普不出席美驻耶路撒冷大使馆迁馆仪式

人们还是有所惊讶：特朗普总统先是承认耶路撒冷为以色列首都，由此与一以贯之数十年的一项美国政策决裂；终了，却不会出席迁馆仪式。原因成迷。

Beschilderung für US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

（德国之声中文网）白宫宣布，出席迁馆仪式的美国政府代表团将由副国务卿沙利文（John Sullivan）率领，特朗普的女儿伊万卡和丈夫库什纳、财长姆努辛为团员。特朗普本人不出席，这出乎预料。毕竟，他曾表示过，不排除亲自到场的可能性。

引发争议

美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷以及与此相关的承认耶路撒冷为以色列首都，是特朗普政府最富争议的步骤。以色列称这是个好决定，指出，它是对一个既存事实的认可。巴勒斯坦人则因这一迁馆决定不再视美国为中东危机中的有诚意的斡旋人。

USA John Sullivan, kommissarischer Außenminister (Getty Images/W. McNamee)

副国务卿沙利文将代表美国出席美国新使馆开馆典礼

世界上绝大多数国家，包括欧盟成员国，不承认包括东、西区在内的整个耶路撒冷是以色列首都。巴勒斯坦人希望将1967年被以色列占领的耶路撒冷东区作为未来巴勒斯坦国首都。他们认为，美国的迁馆决定违反了国际法。

搬迁后，美国大使馆暂时将派遣部分人员，在目前的驻耶路撒冷领事馆办公。该领事馆位于西耶路撒冷和东耶路撒冷的巴勒斯坦人居住区之间。迁馆仪式特意安排在以色列建国70周年纪念日当天举行。

巴勒斯坦人称这一天为灾难日。对巴勒斯坦人而言，以色列建国日意味着约76万巴勒斯坦人遭驱逐和背井离乡的开始。

巴拉圭效法

继美国和中美国家危地马拉之后， 南美国家巴拉圭也将把使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。以色列外交部通报说，该国总统卡特斯将于五月抵亲赴开馆仪式。

凝炼/达扬（德新社、路透社）

 

相关内容

Großbritannien Boris Johnson in London

伊核协议大限在即 英法德续对美施压 07.05.2018

距离伊朗核协议到期仅剩数天，英法德再度针对伊朗核协议对美喊话，愿就特朗普有疑虑之处协商。他们同时警告，一旦协议失效，战争可能一触即发。

Gazastreifen Marsch der Rückkehr

动乱加沙: 巴勒斯坦人为重返家园流血"长征" 30.03.2018

在加沙地区，成千上万巴勒斯坦人周五（3月30日）开始大规模游行示威。以色列称这是“危险的挑衅”。示威者与以军爆发冲突。截至目前，已有3人丧生，上百人受伤。

Belgien Federica Mogherini und Benjamin Netanyahu in Brüssel

内特尼亚胡斥伊朗说谎 欧盟：没有证据 01.05.2018

在美国正要为是否退出伊朗核协议作出决定前，以色列突然公布所谓德黑兰政府试图研发核武器的“证据”。欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼却并不接受这一说法。

媒体看中国

China Liu Xia (picture alliance/dpa/AP/A. Wong)

德语媒体：刘霞的绝望和岳昕的愤怒

刘晓波的遗孀刘霞离开中国、赴德国就医的希望再度破灭，她流亡在外的友人替她发出悲愤的呼声。德国记者再度关注这位被囚禁的艺术家的命运。此外，德国媒体还注意到北大学生岳昕要求信息公开，却遭校方施压的事件。 