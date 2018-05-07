特朗普不出席美驻耶路撒冷大使馆迁馆仪式

（德国之声中文网）白宫宣布，出席迁馆仪式的美国政府代表团将由副国务卿沙利文（John Sullivan）率领，特朗普的女儿伊万卡和丈夫库什纳、财长姆努辛为团员。特朗普本人不出席，这出乎预料。毕竟，他曾表示过，不排除亲自到场的可能性。

引发争议

美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷以及与此相关的承认耶路撒冷为以色列首都，是特朗普政府最富争议的步骤。以色列称这是个好决定，指出，它是对一个既存事实的认可。巴勒斯坦人则因这一迁馆决定不再视美国为中东危机中的有诚意的斡旋人。

副国务卿沙利文将代表美国出席美国新使馆开馆典礼

世界上绝大多数国家，包括欧盟成员国，不承认包括东、西区在内的整个耶路撒冷是以色列首都。巴勒斯坦人希望将1967年被以色列占领的耶路撒冷东区作为未来巴勒斯坦国首都。他们认为，美国的迁馆决定违反了国际法。

搬迁后，美国大使馆暂时将派遣部分人员，在目前的驻耶路撒冷领事馆办公。该领事馆位于西耶路撒冷和东耶路撒冷的巴勒斯坦人居住区之间。迁馆仪式特意安排在以色列建国70周年纪念日当天举行。

巴勒斯坦人称这一天为灾难日。对巴勒斯坦人而言，以色列建国日意味着约76万巴勒斯坦人遭驱逐和背井离乡的开始。

巴拉圭效法

继美国和中美国家危地马拉之后， 南美国家巴拉圭也将把使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。以色列外交部通报说，该国总统卡特斯将于五月抵亲赴开馆仪式。

凝炼/达扬（德新社、路透社）