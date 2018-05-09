特朗普一出手 伊朗对华原油出口或受牵连

（德国之声中文网）美国计划在退出伊核协议后对伊朗进行单方面制裁。伊朗是OPEC第三大石油国。

三菱东京日联银行中东北非地区研究负责人霍曼（Ehsan Khoman）说，新的制裁可能也包括伊朗的石油和航运部门。这些领域的公司有180天的时间调整战略："美国宣布对伊朗恢复最高等级制裁，并且补充说任何为伊朗发展核武器提供帮助的国家也将同样受到美国的制裁。特朗普此举显然是明确地表明，他不愿在伊核问题上寻找其他替代选项。"

上一轮制裁期间，伊朗的石油供应下降到大约100万桶/日，但2016年1月制裁解除后，德黑兰重新成为主要石油出口国。伊朗也加紧了对石油的生产和出口。2018年3月产量约为380万桶/日，占全球供给的4%左右。今年第一季度，其原油出口平均超过200万桶/日。

分析人士预测，美国再次实施制裁后，伊朗的石油供应量将下降30万桶/日

至100万桶/日。能源咨询公司Trifecta的主管杰亚克（Sukrit Vijayakar）表示："伊朗的石油出口到亚洲和欧洲的石油量在今年下半年肯定会下降。到明年华盛顿开启制裁采取行动，一些国家为了避免招惹美国，会寻求其他的石油出口国。"

不受欢迎的决定

美国的大多数盟友都劝特朗普不要做出退出伊核协议的决定。《经济学人》杂志部（Economist Intelligence Unit）信息首席能源分析师彼得·基尔南（Peter Kiernan）说："特朗普总统决定撤出伊朗核协议......让外界看到，美国官方的伊朗政策明显地与其欧洲盟友不同，《伊朗核问题全面协议》 (JCPOA) 是防止伊朗发展核武器的最佳途径。"

法国、德国和英国政府周二均表示将继续维护这份协议。亚洲地区也持类似观点。霍曼说："俄罗斯、中国、土耳其和印度可能都会反对制裁，并保持其目前对伊朗原油的购买数量。"

日本外务大臣河野太郎(Taro Kono)本周三表示，日本支持伊核协议，这有助于"中东的稳定"。日本将"仔细分析特朗普这个决定产生的影响"。

霍曼分析，尽管如此，包括日韩的一些盟友，因担忧会在朝鲜问题上失去美国的保护伞，可能会遵守美国制裁。

中国和印度

根据汤森路透的船舶跟踪数据，伊朗原油的最大买家是中国，中国进口量在2016年中期达到90万桶/日左右，但到2018年已经下降到约60万桶/日。

特朗普决定放弃伊朗协议后，布兰特原油一度触及2014年11月来最高每桶76.75美元。中国炼油商表示，除了伊朗之外，还有其他供应商，特别是俄罗斯、沙特阿拉伯和西非等地，一名不愿透露姓名的炼油商告诉路透社："我们更担心这种政治行动会让石油价格出现什么样的变化，而不是它是否会造成供应短缺。"

印度的炼油商希望能够继续进口伊朗油。在上一轮制裁期间，印度享受到了豁免，可继续进口有限数量的伊朗石油，但有一定的财政限制，包括要以印度卢比、而不能用美元向伊朗支付。

为了缓解市场担忧，沙特阿拉伯周三表示将与其他生产商合作，减少石油或出现供应短缺造成的影响。

文木 / 达扬 （路透社）