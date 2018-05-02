煞风景的人！朝美会前夕平壤再怼美国

特朗普与金正恩或在近期举行会晤，这场会面的前夕，平壤周日对华盛顿提出批评，称美国破坏半岛的缓和气氛。5月末，特朗普将会与文在寅在白宫见面。
（德国之声中文网）普遍估计，特朗普与金正恩将在几个星期后举行首次会面。本周日，平壤指出，特朗普施最大压力以及制裁朝鲜驱使朝鲜回到谈判桌是误导。
朝鲜这番表态似乎是要强化金正恩在与特朗普会面时的立场。朝鲜外务省发言人表示，金正恩才是是推动局势当前发展的主导者："在朝鲜半岛局势向和平发展的时候，美国故意向平壤挑衅。"
朝鲜官方通讯社朝中社援引朝鲜外务省一名发言人发出警告，文在寅和金正恩在板门店举行峰会后，此举或将朝鲜半岛营造的缓和气氛扼杀在萌芽状态。
特朗普和美国高级官员曾多次表示，华盛顿对朝鲜的强硬政策，以及对朝鲜主要贸易伙伴中国施加的贸易压力，在扭转朝鲜半岛一度非常紧张的局势上发挥了决定性作用。
美联社报道，在板门店峰会上，韩朝达成协议，将会实施改善南北关系的一系列举措，金正恩也表示愿意讨论半岛无核化问题，不过并没有谈及具体细节及条件。
朝鲜自3月份同意与美国会见后鲜少对美国提出公开批评。韩联社报道分析指出，朝方周日的表态或意在以先发制人的战略在谈话中占据优势。也有人认为，这可能是在协调朝美峰会工作期间遇到不顺。
特朗普和金正恩预计将会在本月晚些时候或者是6月初举行会面。华盛顿希望，这场峰会之前，朝鲜能够释放3名被拘的韩裔美国人，他们被指进行了反国家活动。截止到本周日，朝方还没有放人的迹象，不过，三人据信已被移押到首都。
美国方面已宣布，特朗普将与文在寅5月22日在白宫见面，两人会继续密切协调朝鲜半岛的局势发展。
文木 / 达扬 （美联社，韩联社等）