 煞风景的人！朝美会前夕平壤再怼美国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2018
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时政风云

煞风景的人！朝美会前夕平壤再怼美国

特朗普与金正恩或在近期举行会晤，这场会面的前夕，平壤周日对华盛顿提出批评，称美国破坏半岛的缓和气氛。5月末，特朗普将会与文在寅在白宫见面。

Südkorea TV Trump Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

特金会地点定在何处目前还不得而知

（德国之声中文网）普遍估计，特朗普与金正恩将在几个星期后举行首次会面。本周日，平壤指出，特朗普施最大压力以及制裁朝鲜驱使朝鲜回到谈判桌是误导。

朝鲜这番表态似乎是要强化金正恩在与特朗普会面时的立场。朝鲜外务省发言人表示，金正恩才是是推动局势当前发展的主导者："在朝鲜半岛局势向和平发展的时候，美国故意向平壤挑衅。"

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白宫方面日前证实，美国中央情报局局长、候任国务卿蓬佩奥在三周前曾经秘密访问朝鲜，并与金正恩会晤。美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家邓志强在接受德国之声采访时指出，白宫披露此次密会的时间点非常微妙。 (20.04.2018)

朝韩领导人举行会面的前夕，韩方披露了晚宴菜单。每一道菜肴背后似乎都寓意深刻：其中有对韩国前总统的致敬之心，也不乏传递和平之意。一道菜可能会让金正恩回忆起童年，也有一个甜品或引发日本的不满。 (26.04.2018)

首尔本周二表示，韩国、中国和日本将会在下个星期在日本举行峰会。上一次召开这种三国首脑峰会距今已时隔两年有余。 (02.05.2018)

本周一，特朗普提出建议，他与金正恩的会面可在板门店韩国境内的“和平之家”举行。 (30.04.2018)

朝鲜官方通讯社朝中社援引朝鲜外务省一名发言人发出警告，文在寅和金正恩在板门店举行峰会后，此举或将朝鲜半岛营造的缓和气氛扼杀在萌芽状态。

特朗普和美国高级官员曾多次表示，华盛顿对朝鲜的强硬政策，以及对朝鲜主要贸易伙伴中国施加的贸易压力，在扭转朝鲜半岛一度非常紧张的局势上发挥了决定性作用。

  • Korea-Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    民众送行

    韩国总统文在寅在出发之前，先与送行民众一一握手。现场飘着许多大韩民国与和平统一的旗帜。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters/Kim Hong-ji)

    朝韩峰会现场直击

    车队出发

    文在寅在车队护送下，前往位于非军事区的和平之家接见金正恩。图中，车队正要走上"不归桥"。

  • Korea-Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    边界的等待

    文在寅站在北纬38度线的韩国一侧等待即将到来的金正恩。

  • Korea-Gipfel (Reuters/Korea Summit Press Pool)

    朝韩峰会现场直击

    历史性的一握

    金正恩在抵达北纬38度线时伸出手，与文在寅历史性的一握。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    即兴的一步

    文在寅问: "你来了韩国，那我什么时候可以去朝鲜?" 闻此，金正恩即兴牵着文在寅跨越38度线，拍张照，再一起跨回韩国。

  • Innerkoreanischer Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    华丽阵仗

    南韩传统仪仗队身着多彩民族服装列队欢迎金正恩进入板门店广场，随后吹奏民谣阿里郎。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    上午议程开始

    朝韩双方代表进入和平之家会议室，左方为韩国代表，右方为朝鲜代表。金正恩胞妹金宇正也在场。

  • Korea-Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    种下和平

    金正恩与文在寅两人共同为象征和平的松树覆上两韩的土壤，随后也浇上来自两韩的水。

  • Korea-Gipfel 2018 Umarmung Kim und Moon (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    和平的拥抱

    金正恩与文在寅签署《板门店宣言》之后，大力拥抱彼此。宣言中包含了去核化、多边谈判、持续性的和平与离散家庭处置。


美联社报道，在板门店峰会上，韩朝达成协议，将会实施改善南北关系的一系列举措，金正恩也表示愿意讨论半岛无核化问题，不过并没有谈及具体细节及条件。

朝鲜自3月份同意与美国会见后鲜少对美国提出公开批评。韩联社报道分析指出，朝方周日的表态或意在以先发制人的战略在谈话中占据优势。也有人认为，这可能是在协调朝美峰会工作期间遇到不顺。

特朗普和金正恩预计将会在本月晚些时候或者是6月初举行会面。华盛顿希望，这场峰会之前，朝鲜能够释放3名被拘的韩裔美国人，他们被指进行了反国家活动。截止到本周日，朝方还没有放人的迹象，不过，三人据信已被移押到首都。

美国方面已宣布，特朗普将与文在寅5月22日在白宫见面，两人会继续密切协调朝鲜半岛的局势发展。


 

文木 / 达扬 （美联社，韩联社等）

 

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朝韩峰会现场直击

朝韩领导人金正恩与文在寅交锋多年，今天终于见到面。他们将如何度过这历史性的一天？德国之声带您一览全日行程，包您如临现场。 (27.04.2018)  

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