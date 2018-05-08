 澳门富商吴立胜因贿赂联合国官员被判监四年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2018
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时政风云

澳门富商吴立胜因贿赂联合国官员被判监四年

本周五纽约一家法院判处中国房地产大亨吴立胜四年监禁，并处以高额罚款。主要罪名是贿赂联合国要员以争取促成在澳门兴建联合国会议中心。

USA Chinesischer Milliardär Ng Lap Seng wegen Bestechung von UN-Diplomaten zu Haftsrafe verurteilt (picture-alliance/dpa/AP Photo/M. Altaffer)

吴立胜被判处四年监禁

（德国之声中文网）中国亿万富翁、前政协委员吴立胜（Ng Lap Seng）周五被纽约曼哈顿联邦法院判处四年有期徒刑，主要罪名是试图贿赂联合国官员。

2017年7月，在经历了五个星期的审理之后，纽约曼哈顿联邦法院裁定，吴立胜贿赂联合国外交官罪名成立。69岁的澳门富商贿赂的对象是前联合国大会主席阿什（John William Ashe）和前多米尼加共和国驻联合国副代表洛伦佐（Francis Lorenzo）。

法院裁定这位房地产大亨行贿、串谋和洗钱等六项罪名成立。控方称，吴立胜在数年期间曾经总共花费了130万美元用于向联合国官员行贿。

除了四年有期徒刑之外，法院还判处吴立胜支付罚款100万美元，没收与其犯案所动用资产相同的150万美元，并且偿付联合国的法律费用。

USA Chinesischer Milliardär Ng Lap Seng wegen Bestechung von UN-Diplomaten zu Haftsrafe verurteilt (picture-alliance/dpa/AP Photo/M. Altaffer)

5月11日，吴立胜在听取法庭宣判之后与妻子（右）离开曼法顿联邦法院

据联合早报报道，法官准许吴立胜仍以5000万美元保释，24小时软禁于曼哈顿寓所，直至7月10日向监狱报到；吴立胜代理律师表示会就判刑上诉。

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美国纽约曼哈顿联邦法院本周四裁定，澳门地产商吴立胜在美国被控贿赂联合国官员案中的六项罪名皆成立。 (28.07.2017)

被称为《纸牌屋》中国商人原型的吴立胜涉嫌贿赂联合国官员案进入结案陈词阶段。检方认定吴立胜有罪。辩方极力否认，但是同案中的其它被告中已有人认罪。 (26.07.2017)

据美国联邦法庭公布的文件，联合国大会前主席阿什涉嫌接受中国房产大亨吴立胜和其他商人超过100万美元的贿赂，帮助他们获得有利可图的投资和政府合约。 (06.10.2015)

根据控方的调查，吴立胜从2013年9月起对时任联合国大会主席阿什进行了持续一年的行贿，他的贿赂对象还有前多米尼加外交官洛伦佐，其目的是为了促成在澳门建造一座联合国会议中心。

周五，曼哈顿检察官伯尔曼（Geoffrey Berman）表示，吴立胜"把腐败带到了联合国的最高层"，并且极力推动"建造一个国际外交中心并将其作为满足自己贪欲的工具"。

另外还有四人被判有罪，其中包括多米尼加人洛伦佐。而前联合国大会主席、安提瓜和巴布达外交官阿什在2015年10月被捕，在2016年因在家中发生意外而死亡。

这一腐败丑闻给联合国造成了沉重打击，因为该国际机构致力于在全球推动清廉良政。在相关人员被捕之后，时任联合国秘书长潘基文许诺调查联合国大会主席办公室，并且下令进行审计，以查清联合国与吴立胜之间的金钱关系。

据新加坡联合早报报道，洛伦佐供称吴立胜每月给他5万美元的贿赂金，以助吴立胜推动澳门联合国会议中心项目；而吴立胜于2009年末同意让毫无传媒经验的洛伦佐出任自己旗下的《南南新闻》总裁。

雨涵/任琛（法新社、联合早报）

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