澳门富商吴立胜因贿赂联合国官员被判监四年

（德国之声中文网）中国亿万富翁、前政协委员吴立胜（Ng Lap Seng）周五被纽约曼哈顿联邦法院判处四年有期徒刑，主要罪名是试图贿赂联合国官员。

2017年7月，在经历了五个星期的审理之后，纽约曼哈顿联邦法院裁定，吴立胜贿赂联合国外交官罪名成立。69岁的澳门富商贿赂的对象是前联合国大会主席阿什（John William Ashe）和前多米尼加共和国驻联合国副代表洛伦佐（Francis Lorenzo）。

法院裁定这位房地产大亨行贿、串谋和洗钱等六项罪名成立。控方称，吴立胜在数年期间曾经总共花费了130万美元用于向联合国官员行贿。

除了四年有期徒刑之外，法院还判处吴立胜支付罚款100万美元，没收与其犯案所动用资产相同的150万美元，并且偿付联合国的法律费用。

据联合早报报道，法官准许吴立胜仍以5000万美元保释，24小时软禁于曼哈顿寓所，直至7月10日向监狱报到；吴立胜代理律师表示会就判刑上诉。

根据控方的调查，吴立胜从2013年9月起对时任联合国大会主席阿什进行了持续一年的行贿，他的贿赂对象还有前多米尼加外交官洛伦佐，其目的是为了促成在澳门建造一座联合国会议中心。

周五，曼哈顿检察官伯尔曼（Geoffrey Berman）表示，吴立胜"把腐败带到了联合国的最高层"，并且极力推动"建造一个国际外交中心并将其作为满足自己贪欲的工具"。

另外还有四人被判有罪，其中包括多米尼加人洛伦佐。而前联合国大会主席、安提瓜和巴布达外交官阿什在2015年10月被捕，在2016年因在家中发生意外而死亡。

这一腐败丑闻给联合国造成了沉重打击，因为该国际机构致力于在全球推动清廉良政。在相关人员被捕之后，时任联合国秘书长潘基文许诺调查联合国大会主席办公室，并且下令进行审计，以查清联合国与吴立胜之间的金钱关系。

据新加坡联合早报报道，洛伦佐供称吴立胜每月给他5万美元的贿赂金，以助吴立胜推动澳门联合国会议中心项目；而吴立胜于2009年末同意让毫无传媒经验的洛伦佐出任自己旗下的《南南新闻》总裁。

雨涵/任琛（法新社、联合早报）