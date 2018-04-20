澳洲战舰路过南海 遭中国警告

(德国之声中文网)中国上周在南海举行军事演习时，向行经南海的澳大利亚战舰发示威。

澳大利亚广播公司 (ABC)报导，澳大利亚国防部证实，上周在中国举行“史上最大海军演习”期间，澳国的三艘战舰正在驶往越南胡志明市的途中。这三艘战舰分别为澳新军团号、吐温巴号与成功号。这三艘战舰目前在胡志明市进行三天的访问。

该报导引用一名匿名官员的言论，说该次与中国海军交手，感到对方维持礼数，但是“态度坚决”。澳大利亚国防军拒绝透露两国对峙时的详情。

澳大利亚国防军在一则发给路透社的声明说道: “澳洲国防部一直都与南海周边国家保持强而有力的合作计划，几十年来都是如此。”

中国近日刚结束在南海的军事演习。此举引发越南、菲律宾、马来西亚、汶莱、台湾的抗议。

澳大利亚媒体集团Fairfax media报导，澳国总理特恩布尔 (Malcolm Turnbull)现在人在英国参加大英国协政府领导人会议(Commonwealth Heads of Government meeting)。他也拒绝对中澳之间的互动发表评论。

“只要是在国际法所保障航行自由的范围内，澳大利亚的船支和飞机都会维持他们过去的惯例，继续执行他们的任务。这个范围包括中国南海。”澳大利亚国防军说。

中国每年耗资3兆美元以上在南海诸岛进行军事建设与土木工程，引发各界关注。各国担忧中国正在计划限缩他国的行动自由，并扩张势力范围。

美国主张各国在南海有巡逻自由，中国说无论如何要维护国家主权，两者僵持不下。

4月17日澳大利亚国防军曾经发布公告，澳洲海军船舰新军团号、吐温巴号与成功号正在东南亚执行三个月的任务，也安排与该区多国进行联合演习。吐温巴的航线是从越南往马来西亚方向，其他两艘战舰则从菲律宾苏比克湾港出发，穿越南海。

罗法/夏立民 (综合报导)