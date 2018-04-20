 澳洲战舰路过南海 遭中国警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2018
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时政风云

澳洲战舰路过南海 遭中国警告

假如在中国军事演习时，有一艘战舰路过会怎么样? 上周中国军演时，澳大利亚战舰真的路过，而且还是三艘。

HMAS Toowoomba (Imago/Xinhua/RAN)

(德国之声中文网)中国上周在南海举行军事演习时，向行经南海的澳大利亚战舰发示威。

澳大利亚广播公司 (ABC)报导，澳大利亚国防部证实，上周在中国举行“史上最大海军演习期间，澳国的三艘战舰正在驶往越南胡志明市的途中。这三艘战舰分别为澳新军团号、吐温巴号与成功号。这三艘战舰目前在胡志明市进行三天的访问。

该报导引用一名匿名官员的言论，说该次与中国海军交手，感到对方维持礼数，但是态度坚决。澳大利亚国防军拒绝透露两国对峙时的详情。

澳大利亚国防军在一则发给路透社的声明说道: 澳洲国防部一直都与南海周边国家保持强而有力的合作计划，几十年来都是如此。

中国近日刚结束在南海的军事演习。此举引发越南、菲律宾、马来西亚、汶莱、台湾的抗议。

澳大利亚媒体集团Fairfax media报导，澳国总理特恩布尔 (Malcolm Turnbull)现在人在英国参加大英国协政府领导人会议(Commonwealth Heads of Government meeting)。他也拒绝对中澳之间的互动发表评论。

只要是在国际法所保障航行自由的范围内，澳大利亚的船支和飞机都会维持他们过去的惯例，继续执行他们的任务。这个范围包括中国南海。澳大利亚国防军说。

中国每年耗资3兆美元以上在南海诸岛进行军事建设与土木工程，引发各界关注。各国担忧中国正在计划限缩他国的行动自由，并扩张势力范围。

美国主张各国在南海有巡逻自由，中国说无论如何要维护国家主权，两者僵持不下。

4月17日澳大利亚国防军曾经发布公告，澳洲海军船舰新军团号、吐温巴号与成功号正在东南亚执行三个月的任务，也安排与该区多国进行联合演习。吐温巴的航线是从越南往马来西亚方向，其他两艘战舰则从菲律宾苏比克湾港出发，穿越南海。

罗法/夏立民 (综合报导)

  • China Liaoning Flugzeugträger (imago/Xinhua)

    南中国海周边国家军力大PK

    中国海军之花

    中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

  • Vietnam U-Boot im Hafen von Cam Ranh Bay 03.01.2014 (Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

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    越南“黑洞”

    过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

  • BRP Gregorio Del Pilar (picture-alliance/AP Photo/A. Favila)

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    菲律宾海军旗舰

    “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

  • Indonesien KRI Sultan Hasanuddin 366 plane (picture alliance/dpa/A. Ibrahim)

    南中国海周边国家军力大PK

    来自欧洲船坞的战舰

    印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

  • RSS Formidable (Imago/China Foto Press)

    南中国海周边国家军力大PK

    隐形战舰

    就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

  • USA Marine Flugzeugträger USS Ronald Reagan (AP)

    南中国海周边国家军力大PK

    长臂美国

    美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。

    作者: Rodion Ebbighausen


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南中国海周边国家军力大PK

南中国海周边国家正倾起国库，扩建各自的海军。而中国投入的费用超过该地区所有其它国家之合。这些国家多仰赖欧洲军火制造商。 (28.07.2017)  

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