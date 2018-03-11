澳学者上书 指责“中共干政”日益严重

（德国之声中文网）据路透社报道，澳大利亚一个中国研究学者团队表示，有详细记录的报道显示，中共的一系列行动已经对澳大利亚的社会和政治构成了"令人无法接受的干涉"，并且介入了导致社群分化的辩论。

澳大利亚政府计划引入相关法律，将外国干预澳洲政治定为犯罪行为。去年年底，澳总理特恩布尔曾经表示，外国势力正在"以前所未有的并且越来越熟练的手段去企图影响（澳洲）政治进程"。

特恩布尔提到了"有关中国影响力的报道令人不安"。中国方面否认了相关指责。

有关的法律草案正在议会审议过程中，相关学者在这份周三提交的文件中表示，中共的行为具有"危害澳大利亚利益和主权的潜在威胁"。不过这份文件并未就其所提到的那些报道提供具体实例。

批评者指责一些澳洲大学对其中国学领域的研究予以压制，因为这些高校从据称与北京关系密切的捐赠者那里获取资金。

去年12月，一名澳大利亚反对党工党的议员就因为一系列"通华"指控而被迫辞职。

3月19日，另有一批学者上书澳议会，称中国并没有干预澳洲政治的企图，认为澳大利亚政府正在大力渲染一种"带有种族歧视色彩的官方口吻的中国阴谋论"，而这种阴谋就是子虚乌有。

据路透社称，有来自同一所大学的不同教职员工分别在上述两份上书文件中签了字。

"在同一个院系里，人们对于同一个议题会有非常不同的观点"，澳大利亚国立大学战略与国防研究中心的中国问题研究院倪凌超（Adam Ni）表示。他参与了本周这份上书文件的联署。而他所在大学的三名员工则在3月19日的那份公开信上签了名。

中国外交部表示，中国无意干预澳大利亚内政，也不会利用政治捐款去谋取影响力。

去年12月发表的一篇《人民日报》评论文章称澳大利亚媒体有关"中国干政"的新闻报道是"毫无根据的种族主义"指责。

雨涵/谢菲（路透社）