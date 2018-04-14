滴……滴滴！“内涵段友”奏响反抗序曲

（德国之声中文网）继"今日头条"、"凤凰新闻"、"网易新闻"以及"天天快报"这四个用户数量巨大的新闻资讯类APP被勒令下架，以及包括"抖音"、"快手"、"火山视频"在内的搞笑娱乐视频平台被整改之后。中国当局又对另一个用户粘合度很高的娱乐内容APP"内涵段子"下狠手，于近日关停了"今日头条"旗下的这个手机社交平台应用。

据包括新华社在内的中国官方媒体报道，4月10日，国家广电总局称"今日头条旗下'内涵段子'应用程序及公众号因存在导向不正、格调低俗等突出问题……引发网民强烈反感、因此作出永久关停的决定。"

然而从之后48个小时发生的事情来看，网民对"内涵段子"似乎不反感，反而对广电总局的这一决定非常反感。如今，有关大陆"段友"在广电总局门前集体示威抗议。集结大量私家车用一长两短的鸣笛方式向政府打压表达不满的视频在互联网上得以迅速传播。

其中的许多视频显示，在中国许多城市的街道上，如果有人首先用一长两短的汽车鸣笛带头"发言"，就会得到附近车辆的大范围响应。据称这是"内涵段子"的用户相互间沟通联络、表示支持的一种方式。理论上来说，存在技术上处理此类视频声轨的可能性，所以相关视频的真实性和实时性目前尚无法得到证实。

"内涵段子"--政治组织的雏形?

尽管如此，仍有分析人士表示，正是"内涵段子"这种把线上用户忠实度变为线下活动能力的特征，让它最后成为了被审查机构封杀的目标。名为"礼部郎中"的用户在社交问答平台"知乎"上表示，内涵段子被封，绝不是低俗媚俗这么简单，"快手也低俗媚俗，只是要求整治而已。"他认为"内涵段子"被封，主要是因为这个app发展形成了某种政治组织雏形。其成员段友有自己共同的口号--段友出征，寸草不生；还有各地分组织--各地段友群组织线下聚会。"礼部郎中"指出，这一点其他任何APP都没有做到这么大全国性规模的，动辄几十几百甚至上千人聚集。宛如基层组织，随之而来的就是强大的动员能力。"段友"们已经拥有了共同的文化标志物、包括滴滴滴、馒头狗狗、车贴和横幅。

从网络上流传的视频来看，"段友"组织确实有很大的影响力和号召力。显示出一呼众应，群体而出的趋势。甚至还有许多以"内涵段子"为名或相关的店铺。以及众多以"段友"旗号为名而组织的慈善活动、献血活动。"礼部郎中"认为，在后期涌入"太多杂七杂八"的人之后，"'内涵段子'泥沙俱下，暗流涌动……本身就是早期政治组织的雏形。"

根据《纽约时报》查阅到的审查命令，中国当局近日已作出指示，要求新闻媒体封锁有关粉丝集会的消息。但凡提及与内涵段子的粉丝有关的"反抗"都会被勒令清理。媒体也被告知，要对攻击媒体监管机构或是呼吁抗议活动的照片、视频和文章进行审查。《纽约时报》通过传真向国家广播电视总局询问"内涵段子"的粉丝是否属于应用关停的因素之一，但没有得到任何回应。

"对幽默和乐趣宣战"

作为"内涵段子"与"今日头条"的经营方，创始人张一鸣发公开信致歉，称"产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚，所有责任在我。"张一鸣称，公司目前存在问题的深层次原因是："四个意识"淡薄、社会主义核心价值观教育缺失、舆论导向存在偏差。一直以来，我们过分强调技术的作用，却没有意识到，技术必须要用社会主义核心价值观来引导，传播正能量，符合时代要求，尊重公序良俗。

纵观中国社交媒体对"内涵段子"被禁，张一鸣公开道歉的评论，也确实能够发现一些批评这一娱乐APP的声音。名为"亦直爱颖"的新浪微博用户评论称："内涵段子就是呗所谓的段友搞死的，自以为玩个软件就高人一等，跑到别的APP里面装逼，大街上随意滴滴，段子里面百分之80都是喷子，这种软件不封它干嘛。"名为"Carson-kwong"的用户表示："当内涵段子变成内涵骗子再变成色情段子的时候干啥去了，现在被封了实属活该"。

但哪怕是在受严格审查的新浪微博，批评广电总局封杀"内涵段子"的声音也占绝大多数。许多用户表示像"抖音"、"快手"、"内涵段子"这样的平台只是提供了一种娱乐方式。现在这些平台都被查被禁，有网友表示"无聊的时候不知道该看啥了"。身在香港的国际特赦组织(Amnesty International)顾问罗助华(Joshua Rosenzweig)向《纽约时报》表示，中国当局近日再次大幅度收紧审查力度的做法"简直就像是对幽默和乐趣宣战"。