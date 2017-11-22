港前高官跨国涉贪案 保释被拒求助中央

（德国之声中文网）68岁的何志平是香港民政事务局前局长，曾任中国全国政协委员。他现时覊柙在纽约曼哈顿，申请以一千万美元保释，但法官以他有极高潜逃风险为理由拒绝。

何志平卸任官场后仍活跃于政商界，近年担任「中华能源基金」秘书长，开展民间公共外交。基本会自称为慈善组织，由上海企业「中国华信能源公司」全资贊助。他被控违反美国《海外反贪污法》贿赂及洗黑钱罪，去年十一月被捕，否认所有控罪。

何志平：被利用抓大老虎

控方向法庭提交的文件，披露何志平在狱中与友人的通讯记录。其中他去年12月致电友人「UM」时表示，自己不会背叛朋友及国家，称「他们」正利用自己去捉「大老虎」和贬低一带一路，扬言宁死在狱中也不会屈服。他要求友人寻求中共高层介入，形容这是一场困难的法律战，过去九成案件都成功入罪。他又指，「上海」有欠中国共产党，所以会尽力帮助自己，聘请最好的律师，但提醒对方不要干预「上海」的工作，以求双管齐下。友人「UM」答应，称赞何是「国家英雄」。

乍得总统代比‧伊特诺（Idriss Deby Itno）被指收取200万美元贿款。

而何志平去年从狱中发出的电邮则显示，中国华信美国公司总经理刘亚东两度计划到狱中探访何志平。何志平在信中说，官司是对自己、华信公司、中国，以至中国价值的审判，请对方向「上海」传话，如果他们站在同一阵线，自己必定因他们的支持而战斗到底。刘于12月初首度探访失败后，何在电邮提醒他，下次要向狱方自称为中国远道而来的亲友，藉此申请探访延时，又谓「有很多东西要告知」。

法官认为何潜逃风险极高

控方指，何志平在狱中仍与涉案公司恆常联络，要求「为他的案件发起公关行动」。又关注海外有舆论批评本案是政治检控，相信是要协助何志平逃离美国，担心他会向与美国没有引渡协议的国家寻求庇护。何志平的代表律师坚称他不会弃保潜逃，「他宁愿被定罪，也不愿在耻辱下逃走」。

法官听罢双方陈词后表示，本案证据非常有力，相信何志平有动机逃走，「若你认为美方提出检控是带有政治动机，那麽对你来说，潜逃到香港一点也不丢脸」。

这起跨国贪贿案总额涉及290万美元。何志平被指贿赂乍得总统代比‧伊特诺（Idriss Deby Itno），换取独家石油开採权，并透过塞内加尔前外长加迪奥（Cheikh Gadio）转交贿款。何也涉嫌以50万美元行贿时任联合国大会主席库泰萨（Sam Kutesa），令乌干达政府优待中国企业，包括收购一家乌干达银行，他后来成为乌干达外长。

李芊/夏立民（综合报道）