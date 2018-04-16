海南拉动经济“博”一把 澳门赌业面临新挑战

（德国之声中文网）中国官媒新华社周六（4月14日）公布《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，其中提到"鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。"

法新社认为，这一举动意味着中共政策出现转变。长期以来，大部分博彩形式的活动在中国大陆均被禁止。此外，在中共发动大规模反腐斗争的背景下，决定在海南岛发展博彩业更是引人注目。

不过，相关忧虑不足以抵消北京推动消费、拉动经济的渴求。近四十年来，中国经济发展主要依赖投资和出口推动，目前北京正努力实现转型，寻找新的经济增长点。近年来，尽管中央政府一再做出相关承诺，但收效甚微。按照日前公布的计划，整个海南岛都将成为"自由贸易试验区"，以作为改革政策的试验田。

就在几天之前的年度博鳌论坛上，中国国家主席习近平宣布"对外开放进入新阶段"。周六公布的《指导意见》中宣称将"把海南打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户"。

将对外资开放的产业领域包括医疗、教育、体育、通讯、互联网、文化和金融。北京同时希望推动海南成为"国际旅游消费中心"。尽管拥有良好的沙滩，并多年投入巨资，这一目标迄今仍未实现。

2016年，前往海南岛度假的外国游客数量不到100万，显示当地的国际吸引力依然不足。

为了进一步在海南推行绿色可持续发展，此番推出的改革计划中还包括推动电动汽车以及"逐步禁止销售燃油汽车"。

不过，大力发展海南博彩旅游业的做法可能会对澳门构成挑战。作为特别行政区之一，澳门是世界上规模最大的博彩市场，甚至令美国"赌博圣地"拉斯维加斯都相形见拙。同时澳门也是中国境内唯一允许运营大规模赌场的地方。

石涛/凝炼（德新社）