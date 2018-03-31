流亡藏人感谢印度 新德里强调"一个中国"

(德国之声中文网) 这场名为"感谢印度"的集会活动，原定于印度首都新德里举行。但由于印度官方有些担心惹恼中国，最终还是在流亡藏人聚居的达兰萨拉举办。印度官方也只是派遣了文化部长出席这一活动。西藏流亡政府方面强调，改变活动举办地，是为了"尊重印度外交政策需要"。

达赖喇嘛在活动上说："今天，我们纪念流亡的第60个年头。我们有信心，能够见证我们的未来将如何被塑造。"他在讲话中还强调了印度与西藏之间的"强大关系"，认为双方有着"文化上的深刻联系"。

西藏流亡政府首脑洛桑森格则在周六的纪念活动上强调，当年中国是"非法入侵并占领了西藏，并毁坏了西藏文明、西藏文化以及藏人的身份认同。"洛桑森格在讲话中明确感谢了印度方面的支持，还说达赖喇嘛一直在梦想能够回到布达拉宫，和西藏境内的藏人团聚。"在印度等国民众的支持下，我们藏人应当更加努力，让他重返布达拉宫的愿望成为现实"。

印度小心谨慎不愿惹恼北京

1950年，中共当局"和平解放"了西藏。1959年，在一场藏人称为"起义"、北京称为"暴乱"的政治运动中，时年23岁的达赖喇嘛及其追随者逃亡到了印度。时任印度总理尼赫鲁对达赖喇嘛的到来表示欢迎，并允许流亡藏人在达兰萨拉建立起西藏流亡政府。

然而，印度近年来正在谋求改善与中国的关系。尽管两国之间存在一些边界争议，印度官方也坚称对待达赖喇嘛的立场没有改变，但是新德里的对华姿态依然在往不利于藏人的方向发展。

执政党印度人民党总书记马戴夫(Ram Madhav)在周六的活动上表示，从当年的尼赫鲁总理，到当今的莫迪总理，印度一直贯彻"一个中国"政策，印度与西藏之间的联系"只有很少的政治成分，更多的则是精神、宗教以及文化上的联结。"他同时也希望达赖喇嘛能够通过和平、民主的手段实现荣归西藏故里的愿望。

这也是印度政府高官或者执政党要员近年来较为少见的对"一个中国政策"的承认。虽然中印两国近70年前建交时，新德里方面就对 "一个中国政策"表示认可，还在2003年首次正式承认"西藏是中国的领土一部分"。但是2010年之后，两国领导人会晤后的联合声明中就难觅"一个中国"的影踪。

而在今年三月，印度当局史无前例地不允许达赖喇嘛及其追随者在首都新德里举行集会，纪念西藏起义进入第60个年头。而在本周，达赖喇嘛还取消了前往锡金邦的行程；官方理由也是避免惹恼中国。

文山/王凡/(路透社、美联社等)