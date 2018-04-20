泽林视点：经济东风摆平一切

（德国之声中文网）这个消息也许会让特朗普非常生气，甚至是勃然大怒：中国经济日益摆脱对于出口的依赖，运行良好超过预期。根据北京方面的最新数字，中国今年第一季度国内生产总值同比增长6.8%，超过经济专家们此前做出的6.7%的预测值。现在的增长数字甚至比政府计划的全年目标（6.5%左右）还要高。而必须指出的是，中国在此期间还关闭了许多对环境造成严重污染的工厂，对银行信贷踩刹车，取缔影子银行，停止保险巨头的投机行为，打击房产泡沫。现在的讯息很清楚：即便是在自我设限的情况下，中国经济也能持续稳定发展。

当然，人们依然可以就中国官方统计数字的准确性展开争辩。真实数字究竟是6.7%或6.6%，恐怕习近平本人也不知道。但过去数十年的经验显示出，总体趋势是毫无疑问的。这一趋势就是：情况好过预期。另一个显而易见的事实是：今后出口对于中国经济的影响将日益减少。出口在中国国内生产总值中所占比例在过去十年中已经从35%下降到18%。

经济增长立足国内

德国之声专栏作家泽林

目前中国经济增长中的77.8%，也就是超过三分之二来自国内消费支出。国内消费总额相比去年增长超过20%。这并非毫无可能。去年国内消费占国内生产总值比例就已经超过50%。与接近70%的美国相比，中国还有很大的上升空间。毕竟中国人口数量是美国的4倍多，目前人均收入水平还仅仅相当于南欧小国马其顿。有朝一日，也许中国会说"亲爱的美国人，十分抱歉，我们不能送货，因为必须先满足我们自己民众的需求"，这并不完全是天方夜谭。无论如何，现在的走势就是这样。

中国现在就已经开始越来越多地为国内市场进行生产。从化妆品到服装，直到科技设备，长久以来被视为喜欢存钱的中国人购买力日益旺盛。尤其是在不断膨胀的都市区，服务业和国内消费产业成为了拉动经济发展的引擎。中国人买国产货的热情也越来越高。十年前，苹果手机独霸一方，而现在只是诸多品牌中的一个选项而已。去年苹果手机在中国的销售排名中也仅列第四。前三名全是中国国产品牌。

在服务业领域就业的中国人日益增加

创新驱动经济增长

北京政府在 IT和人工智能等未来关键产业领域的大举投资已经开始得到回报。在线商家对于顾客的需求日益了解。支付宝和微信支付等智能手机支付应用让花钱变得越来越容易。可以用它们买菜、订购电影票和火车票、付房租、借自行车，等等等等。与此同时，中国的生产效率也越来越高。今年第一季度中国制造的工业机器人比去年同期增加30%。由此带来的剩余劳动力进入了服务业领域。此外，还有电动汽车等新兴产业，同期产量增长139%。针对房产买卖的严格措施显然并未吓退投资者，而是增强了人们对于市场稳定的信信心。第一季度房地产业增长率10.4%，达到三年以来的最高水平。大量人口从乡村迁居城市，使得对于住宅的需求依然居高不下。每年中国新增城市人口达到1300万到1500万，其中不但包括民工，还有已经在乡村获得成功，希望在城市生活经商的"新贵"。

中国消费者信心指数也达到近三年来的最高水平，这一状况可能会在一段时间内得以持续。因为中国家庭负债率并不高，并且存款充足。国家层面也是如此。尽管国内负债很高，但只要中国的海外负债维持在低位，并且手持庞大外汇储备，问题就不大。对于特朗普而言，这些都是坏消息。

美国对于中国已经不再如此重要

在服务业领域就业的中国人日益增加

北京经济学教授胡星斗表示，即便与美国贸易全面停摆，中国经济所受损害也不过是在0.3%到0.6%之间。而且这一情况发生的可能性几乎为零。而中国也在通过"一带一路"战略试图在南亚、拉丁美洲和非洲等地开拓新市场。在此背景之下，中国与欧盟目前关于"一带一路"沿线投资条件透明化的争议其实也无足轻重。去年，中国仅是与东盟国家的货物贸易就已经增长9%，总额达到2791亿美元。

新丝绸之路项目如果得以完全实施，将连接超过65个国家，占世界经济总量高达40%。这一项目的本质决定了，中国从中获益最多。美国会作为贸易伙伴被彻底边缘化，同样也是出于这个原因。

中国当然也有弱点。城乡差距依然是北京政府所面临的一个巨大挑战，第一季度统计数字中乡村地区零售业消费萎缩便是一个例证。国有企业负债和公共财政赤字也在继续增长。负债累累、缺乏效率的国有企业必须进行改革或者干脆倒闭。钢铁、水泥和铝等产能过剩的行业必须进行调整。不过在经济发展强健的东风之下，北京有足够的回旋余地来解决这些问题。

（本文作者20多年来在北京生活。）

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。