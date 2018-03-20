泽林视点：王岐山——习近平身边的务实主义爱国者 | 专栏:泽林视点 | DW | 24.03.2018

（德国之声中文网）美国传媒半讥讽、半尊敬地叫他作"Mr. Fix-It"（救火队长）。在本年度中国的全国人大上，除习近平外，没有人比他的这位69岁危机经理-王岐山更引起轰动了。这位政坛人物原本早该于去年10月就正式退休了。中共党章规定，国级官员的最高年限是68岁。

然而，和其亲密朋友习近平今年废除实行了30年的国家领导人任职年龄限制的做法如出一辙，现有规定对王岐山也不再适用。虽无官方头衔，过去数月，这位习亲信继续堂而皇之参加中国最高层政治局机构-常委会的会议。上周六，全国人大确定了习近平的再度当选翌日，王在潮水般掌声中被任命为国家副主席。由此，很长时间来人们只是私下所猜测的成了正式的东西：中国第二号最有权力人物--仅次于国家和党首习近平。

习近平无意放弃其左膀右臂

作为副主席，他虽主要只有礼仪性任务，但随着他的上任，料想会发生不同于其前任李源潮的若干变化。后者在其5年任期内未留下什么痕迹，-顺便说一句，对他而言，这也值得推荐，因为，他被认为是习前任的被保护人。

以下一点是肯定的：王的新职务首先昭告世人：中国党和国家领导人习近平未来也不愿放弃他的这个左膀右臂。到了退休年龄的王是否会继续扮演角色，这在过去数月里曾被视为习近平的权力到底有多大的指示标。现在清楚了：这两名最高领导人的仕途无法分割。习和王从文革起便相识相知，同许多人一样，俩人都被强迫上山下乡。这样的共同经历把人焊在了一起。王是保障习近平大权在握的不贰功臣。过去５年里，他以严厉手段，但也使用贿赂手法，实施了习的反腐战役。

2012年，成为中央纪律检查委员会书记的王预期，不管"苍蝇还是老虎"-大大小小的官员们"脸红、冒汗"将是常态。这位腐败监管人超额实现了自己的承诺：在王的努力下，130多万人受到调查，其中有政治局委员、军委副主席、省长以及经济界大佬。在遭清算的顶层官员中也有好几个习的最大竞争对手，例如，周永康：从2007 至 2012和习一起坐镇政治局常委会；例如，薄熙来：在一场作秀审判后，消失在了铁窗之后。在这里，人们本所希望的法治不扮演任何角色。过去和现在，习都能信赖王。

在经济问题上天赋过人

1948年出生在山西的这位政客并非从一开始就能让人看出会有飞黄腾达的一天：在政治上发迹前，王是历史学家，研究末代中国王朝的没落史和1912 到1949的第一个共和国的动荡岁月。由此，至少在理论上，他深谙国家危机。1980年代初，他在北京的农业部担任顾问，从此在政治上发迹。最后，他绕道进入经济界，并在那里展示出极大天赋。

一段时间里，他曾任中国央行副行长，帮助启动改革，实现国家经济开放。时任总理朱镕基对他大力提携，任命他为中国建设银行行长。此后，王分别在两个省和一个省级市大刀阔斧整改。他曾担任发展迅速的南方省份广东的副省长。当地官员们误以为，广东远离北京，无须谨守中央规定。王改变了这一点。亚热带岛屿海南亦然。该地无限制大举债务。王在那里担任省委书记。此后，他上迁北京，担任市长。该市官员咸以为，因接近权力中心，自己有着特大活动空间。

无论走到哪里，他都成了中共的救火队长。与其它亚洲虎国不同，中国得以安然度过1997/98和2008/09经济危机，这也同样被记在他的功劳簿上。亚洲危机中，他在或多或少偷偷从外国银行借钱的南方省份大力整顿，由此帮助防止了中国走上不得不下调本国货币币值、导致亚洲沦入更深贬值螺旋之路。在主政北京期间，他有效应对了萨斯瘟疫爆发引起的公众恐慌，2003年，他让电视实况转播了他在市场和医院的访问情景。在2008全球金融危机中，他出台刺激景气一揽子计划，帮助世界经济振兴，并也由此避免了世界经济出现更糟糕局面。据传，对时任高盛总裁和后来的美国财长保尔森（Henry Paulson），王说过这样的话："你曾为我师。不过，我不太有把握，我们是否还要继续向你们学习。"在2008金融危机过程中，王和保尔森曾有过密切合作。

更多外交权限

德国之声专栏作者泽林

也就是说，在国际舞台上，王也不让别人占便宜。特朗普前顾问和中国仇视者班农（Steve Bannon）这样谈到他：他对美国的了解之细"令人叹服"。因此，作为拥有更多外交权限的国家副主席，王未来或将负责把同美国的关系导向较安静的轨道，作为某种对华盛顿而言的"传话人"。

几星期后，王就有机会露一手了。据称，本周内，特朗普就会对中国产品进一步征收最高可达600亿美元的惩罚性关税。他称，这些产品奠基于对知识产权的侵犯。长期的条件是：中国要减少1000亿美元之巨的贸易顺差。会有何种结局，人们不得而知。北京有可能以反征惩罚性关税作为反应。

王当然知道，特朗普需要对中国做出威胁姿态，以不失去自己选民的支持。他同样知道，特朗普迄今宣布的对铝和钢的惩罚性措施的首要打击目标并非中国，而是巴西或日本。这位曾被2015年去世的新加坡领导人李光耀所称的中国"最有天赋的谈判人"将试着以务实态度对这个行动主义的、朝令夕改的美国总统作出反应，努力达成外交妥协，既能使特朗普保住面子，同时又不致在国际上继续孤立。这样，习就少了一个麻烦，从而能集中精力于中国国内的改革。

（本文作者20多年来在北京居住。）

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