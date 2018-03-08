泽林视点：有“脸面” 成大事

（德国之声中文网）严肃的面容，深色的制服，酷黑的墨镜--这位女警看起来就像刚从《黑客帝国》银幕中走出来的一样。而她和黑客帝国中的女主角一样，也具有洞察一切的能力，可以看到常人看不见的东西。玄机就在这幅墨镜里：这里面装配了智能人脸识别功能，在川流不息的郑州火车站，这位女警轻易就能在人群中发现可疑分子，并且及时和刑侦数据库进行比对，从而对嫌疑犯实施抓捕。从目前来看，这一试验项目取得了成功：从2月份至今，警方在这种人脸识别眼镜的帮助下，已经成功抓获7名在逃通缉犯，以及35名持假身份证者。

北京方面的说法是，人脸识别系统给中国带来了更多的安全，而且还推动了经济发展。目前在人脸识别的推广应用程度上，世界上没有一个国家赶得上中国。这也是因为中国不存在有关数据保护的讨论。大部分民众对这个话题并不感兴趣。即使是感兴趣的人，也被网络审查制度锁住了视野。

中国是理想的试验田

这么来看，中国的确是人脸识别技术的最理想试验田。一些经过精挑细选的企业甚至还可以获取国家数据库里的信息--这是一个海量的数据库。目前，中国在公共场所的监控摄像机总数约为1.76亿台，到2020年还会新增加4.5亿台，以保证全面无死角的监控。在中国，提供指纹信息也早已成为家常便饭。每个16岁以上的中国公民都会得到一个带有个人生物特征数据的身份证，这些数据也成为人工智能技术开发者的深度学习算法来源。

"深度学习"是人工智能领域中的王牌技术。要想开发人脸识别软件，这是一项必修课。在这个学习过程中，机器算法会通过数据分析进行自我学习，学会区别不同人的面部特征，并且自己总结出一些可能会影响身份确认的因素，比如光线和角度的扭曲等。

到2030年，中国希望自己成为全世界人工智能领域的领头羊。因此，政府对该领域的企业进行扶植，包括2011年在北京成立的初创企业"创视科技"（Megvii）。这家公司可谓是该领域的先锋者，虽然才创立不到十年，市值就已经突破10亿美元。紧追其后的还有来自香港的"商汤科技"（SenseTime），这家公司除了人脸识别之外，还专攻为自动驾驶汽车提供精确的图像分析技术。还有"云从科技"（CloudWalk），这家初创企业去年秋天从广州市政府那里获得了折合大约3亿的融资。

不仅仅用于监控

人脸识别技术的应用领域并不像西方人条件反射一般地想象的那样，只局限在监控上。作为一种身份验证方法，它其实比使用密码要安全多了。在中国招商银行的1000个自动取款机上，用户已经可以直接"刷脸"取款。据技术研发者表示，由于扫描仪可以捕捉面部表情和肌肉动作特征，所以想要用照片来假冒真脸是不可能的。此外，人脸识别技术还可以大大加快一些出入口的检查速度。在中国这样一个几乎走到哪里都是人潮涌动的国家，这样的技术能够大大提高生活质量。中国南航已经在南洋机场实行试点：从去年开始，乘坐航班的飞机无需出示登机牌，只需"刷脸"即可。开发者还承诺，未来人们出行甚至连证件都不用带了。

因为自己的脸就是证件，是打开一切的钥匙。对于零售业来说，人脸识别技术可以提供个人化的广告服务。比如精密的人脸扫描仪可以根据客户的年龄、性别和表情特征来提供量身定做的广告。嘴角下垂，不开心？来一次阳光海岸度假之旅怎么样？

大开脑洞的应用

当然，人脸识别技术也有一些独特的应用。比如在北京的天坛公园，公共厕所里就安装了人脸识别扫描仪，以杜绝偷窃卫生纸的行为：在九分钟之内，如果同一个人抽取的卫生纸长度超过60厘米，就会遭到系统的礼貌拒绝。

在杭州的肯德基快餐店就安装了人脸识别支付系统。在这里可以做到真正的"靠脸吃饭"，因为其面部扫描系统已经和支付宝联网，只要"刷脸"就可以支付餐费。

一朝"失足"，当众丢脸？

不过，另一些应用就让人有些不安--甚至令人联想到文革里毛泽东的一句名言"群众的眼睛是雪亮的"。在济南的一处十字路口安装的扫描系统可以对闯红灯的行人进行人脸识别，并且将其违章记录在公开的大屏幕上公示，"广而告之"。甚至还有一些违章者会被告到工作单位去。

德国之声专栏作者泽林20多年来生活在北京

对于外国观察人士来说，中国政府计划的公民社会信用积分制度，是最为可怕之处。不过，和其它的未来科技一样，人脸识别技术的长期发展和利弊都需要假以时日来观察。因为不仅仅是企业，政府也需要向民众证明，这一技术能给人们带来好处。到目前为止，人脸识别技术在打击刑事犯罪领域取得的成功受到民众的一片称赞。所以可以预见的是，这一技术肯定会在中国得到推广，唯一的问题是在哪些领域。

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