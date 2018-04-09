泽林视点：是时候该达成交易了

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周二（4月10日）在中国南部海南岛举行的博鳌论坛上发表讲话说，"冷战思维和零和游戏"的时代已经结束。经济峰会是达沃斯世界经济论坛的亚洲翻版。

中国国家主席公开就特朗普针对中国的惩罚性关税进行即便只是间接的表态，这也是第一次。习近平说，在争取和平与进步的世界，孤立思维没有立足之地。 闭关自守者将"落后于时代，被扫进历史的垃圾堆。"这是向华盛顿发出的亲切问候。

中国做出的首个妥协姿态

但是习在其演讲中也表示愿意采取相应的行动。他说他对贸易顺差不感兴趣，而是希望继续开放中国市场。习说，目前占25%的进口关税今年内还应大幅度降低。现在看来，在美国惩罚性关税生效之前就双方贸易纠纷的一些主要问题达成共识是完全可能的。按照计划，美国的惩罚性关税将在数周后开始生效。

本文作者泽林

美国总统特朗普的口气也显得温和了一些。上周日特朗普在推特上发文说：他认为中美双方将保持良好的关系。他和习近平是好朋友。本周初他再次强调："我不责怪中国"，相反批评他的前任及其谈判团队对"愚蠢的贸易"负有责任，令美国蒙受损失多年。特朗普想在不惹恼北京的情况下，达成新的协议。当然他也知道他无法让中国屈服。

习近平发表演讲之后，双方达成妥协的可能性越来越大。但也可能出现完全相反的结果。如果习近平强调零和游戏的时代已经结束，他所指的恰恰是特朗普的信念，即：作为无可争议的世界强国，美国应独自制定规则。

在前来海南出席经济峰会的全球63个国家的2000名代表面前，习近平指出："通往现代化的道路并非只有一条，中国就是一个证明。"当然和特朗普一样，习近平也知道双方之间相互依赖，必须达成妥协。对此特朗普也很清楚。因为他已经看到，在对美国农产品提高关税以激怒其选民方面，北京毫不手软。

始终有达成共识的可能性

美国的惩罚性关税最早5月底才能生效，因此双方还有时间谈判给贸易摩擦降温。特朗普的首席经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow ）已经发出愿意会谈的信号。当被问及关税最终是否根本不会生效时，他甚至说："是的，这是可能的。这是进程的一部分。"

两个大国之间的争端几乎使用了所有的手段。据说北京甚至考虑让人民币贬值，其后果将是即便没有惩罚性关税，美国产品在中国也会价格更昂贵，而中国的出口产品则价格更低。周二习近平在海南发表演讲时还谈到今后将对盗窃知识版权行为实行更严厉的惩罚，同时进一步加强贸易平衡以及改善外国公司在中国的投资条件。他已经把谈判的议题摆在了桌面上。

现在，双方权力较量的第一个回合已经结束。迄今双方都认为：威胁和口头反击的口气越强硬越充满胜利的信心，就越能获得更主动的谈判地位。现在的问题是，双方要一起坐下来共同寻求解决方案。

（本文作者20多年来在北京生活。）

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