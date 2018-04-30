泽林视点：外交军备竞赛

（德国之声中文网）韩国人如同从噩梦中醒来。上周五，金正恩和文在寅举行历史性会晤，敌对两国之间高度武装的边境地带第一次几乎让人感觉是一座人们可以自由进出，轻松散步的花园大门。曾经被描绘为难以捉摸的这位北方独裁者也突然变得人情味十足、开怀大笑、展现魅力，甚至开玩笑说，他不再希望因为没有预警的核武测试而把韩国总统清晨从睡梦中惊醒。

德国之声专栏作家泽林

韩国人如同观赏球赛那样聚集在公众场合的大屏幕前关注着峰会进程。在欧洲，对于核打击的恐惧是冷战期间的记忆，而在韩国，这样的威胁依然时时存在。现在朝鲜半岛的人们终于可以松一口气。新的"和平时代"据说已经开启。金正恩计划今年5月就关闭核设施。今年年底之前，朝韩还将签署和平协议，取代1953年的停火协议。65年之后，朝鲜战争终于可以正式结束。

特朗普是幕后牵线人？

过去几个月尤其喜欢用制裁和口水战挑动冲突激化的特朗普，现在却把自己打扮成幕后牵线者。"美国应该为朝鲜半岛目前发声的事情感到自豪，"他在推特上宣称。而对于中国，他显出一副慷慨大方的样子：在获得成功的同时，人们不应该"忘记我的好朋友习主席为美国所提供的巨大帮助，尤其是在对朝边界方面。没有他，这会是一个更为漫长、更为艰难的过程，"这位美国总统表示。似乎像是一个长官对下属不吝夸奖；又让人想起不久前特朗普为法国总统马克龙拂去西装上头屑的那一幕。在特朗普眼中，角色分工很明确：他是主导者，习近平是协助者，在谈判桌上顶多是第二提琴手。当金正恩和特朗普5月底或6月初进行下一场历史性峰会的时候，华盛顿还会进一步努力将中国定位在这一角色上。

传统的朝鲜欢迎仪式

从外界看来，似乎北京在朝韩预料之外的迅速和解中完全失去了方向。板门店和平宣言中宣布"朝韩与美国展开三方会谈"，或者朝韩"与中美双方共同进行四方会谈"。这个在65年前的朝鲜半岛代理人战争中付出15万生命代价的国家，在这里也仅仅排在第二位。据说，朝鲜关闭位于该国东北部的丰溪里核试验基地时，计划只邀请美国和韩国的专家记者前往现场。迄今为止，朝鲜的六次核试验均在丰溪里基地完成。

金正恩向中国详细汇报

不过这一印象并不符合事实。首先，许多关于金正恩计划的消息都来自于韩国总统文在寅。不知为何，朝鲜的大量官方声明都由他来宣布。此外，朝鲜"最高领袖"在向南方发出令人惊讶的和平倡议之后，立即前往中国会晤习近平，这并非毫无缘由。他在今年3月出人意料地访问北京，这是他7年前成为父亲接班人后首次出访国外。在双方所说的"战略沟通"中究竟探讨了哪些话题？只有金正恩和习近平自己知道。不过毫无疑问的是：金正恩向强大邻国极为详尽地介绍了自己的计划。

金正恩需要中国这个家门口的经济伙伴。同时也需要北京作为政治伙伴来加强与美国谈判时的筹码。韩国也更需要中国而不是美国。因为中国是韩国最重要的经济伙伴，而在朝鲜不再那么咄咄逼人之后，美国所提供的军事保护也不再像以往那样重要。美国军方很快就明白了这一点，而特朗普显然还没有领会。此外，这也事关金钱。驻扎在韩国的３万美军所需费用，韩国要负担一半。现在的问题是：这笔钱还要付多久？

学习邓小平？

除此之外：不管美国是否会像朝鲜提供"不攻击保障"，平壤无论从地理而言，还是从意识形态而言都更接近于北京，而非华盛顿。金正恩显然试图走改革家邓小平在1970年代为中国所选择的道路：首先实行经济开放。政治开放延后-甚至是非常非常延后。在这一点上，即便这位在瑞士受教育的统治者现在对外界展开魅力攻势，人们依然不能对他抱有幻想。同样如此，不能幻想中国会让美国人在这一地区拥有更大的行动空间。中国的目标是，在亚洲所有地区遏制美国的影响力。从菲律宾直到巴基斯坦或越南，无一例外。

金正恩专车前往峰会地点

金正恩也有一项非常宝贵的谈判筹码，以避免自己成为实力政治车轮下的牺牲品：北京肯定希望朝鲜继续充当驻韩美军和中国北部边界直接的军事缓冲区。为达到这一目的，中国政府需要一个强大的金正恩坐镇平壤。

北京在朝鲜的经济利益

北京还对朝鲜的地下矿产很感兴趣。朝鲜拥有大量尚未得到充分开采的煤炭及金银稀土矿藏。北京不希望将家门口的这些"肥肉"落入外人之口。

也正因如此，中国外长王毅目前正在朝鲜进行会谈。他会在外交方面向金正恩提出建议，并确保这一进程不会受到不可捉摸的特朗普的影响，在没有重大阻碍的情况下顺利进行。甚至还有消息称，习近平计划在6月份前往平壤进行国事访问。金正恩在访问北京的时候亲自向他发出了邀请。金正恩按部就班，不急不躁是对的。因为，美中围绕朝鲜展开的外交实力战还远未结束。

（本文作者20多年来生活在北京。）

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