泽林视点：围观扳手腕

（德国之声中文网）上周四抵达北京、旨在解决美中贸易纠纷的美国代表团，规格高得不能再高。除财长姆努钦（Steven Mnuchin）、商务部长罗斯（Wilbur Ross)外，特朗普还派出了贸易专员罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）和其最重要的经济顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）。没有什么还能比如此重要的组成更能突出华盛顿眼里，中国作为欣欣向荣的世界强国的地位。

中国感到自信

然而，无论是总理李克强，还是国家主席习近平，都没有功夫接见这个代表团。这也显示出，中国现在有多么自信。即便美国人呈上了一份罗列强硬要求的文件，也并不能改变什么。这一纸文书听起来仿佛是华盛顿想教育一个不听话的孩子。其中写道，"中国不能反对、挑战美国基于国家安全考虑而对中国提出的投资限制，或对此采取措施。"也就是说，不符合美国利益的时候，中国应该默不作声、什么也不做。

比如，中国政府不能瞄准美国农民，制裁大豆等美国农产品，以此作为对美国向中国产品征收惩罚性关税的反应。中国不能对关键性工业进行补贴，比如对机器人、电动汽车和飞机制造这样的中国希望取得领先地位的产业。此外，中国还必须改变要求外国企业进行技术转让的政策，必须到2020年将贸易赤字减少2000亿美元。就在不久前，美方提出的数字还是1000亿美元。

作者泽林20多年来生活在北京

很明显，在作出让步前，华盛顿想先再加一码。此外，中国第二大通信设备制造商中兴还被禁7年里不得使用美国技术。该企业通过影子公司绕过制裁向伊朗输送网络技术。对这个案子的调查始于2012年奥巴马执政期。此后，伊朗和西方达成核协议，并重新相互接近，对伊朗的制裁也取消。显而易见，特朗普现在旧事重提，是想在和中国的贸易战中多一些筹码。同理，特朗普现在又宣布退出伊朗核协议。所有这一切，都是为了在与中国的妥协中争取最好的谈判地位。

美国不能动摇中国的稳定

但这样比比划划更多是考虑到支持特朗普的选民。特朗普当然知道，即便中美大打贸易战，对中国经济增长的影响也只有0.1%到0.3%,,因为中国经济对外贸的依赖如今较以往已经减弱。中国对外出口只有五分之一销往美国。中国现在更重视加强内需，而不是出口。而在2017年，中国是美国最大的贸易伙伴，中美贸易额高达6360亿美元，对美出口顺差为3750亿美元。此外，中国还是美国国债最大的买家。中美双方可以用来施压手段是不对等的。一场贸易战会让北京感到痛，却不能破坏中国经济增长和稳定。因此，双方平起平坐的谈判阶段很快就会开始。

下周，一个高规格的中国代表团将前往华盛顿，率团的是中国副总理刘鹤。66岁的刘鹤是习近平最重要的经济顾问。他也是哈佛的硕士毕业生。这次访问也不会解决问题。为此还需要一个或更多个回合。但是，双方将达成均能接受的妥协，这一点现在就可以看出端倪。

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