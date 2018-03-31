泽林视点：喜马拉雅的稀薄空气

尼泊尔与迄今的强邻印度渐行渐远，同中国的关系日见紧密。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，对这个贫困国家而言，对北京的依赖性增加亦有风险。
（德国之声中文网）他的全名本是卡德加·普拉萨德·沙尔玛·奥利（Khadga Prasad Sharma Oli）。因其观念左翼，人们也把这个一月前宣誓就职的政府总理径直称为K.P.奥利。现年66岁的这位马列主义政党-联合马列（UML）主席已有过一次在加德满都掌舵的经历。不过，他的党与达哈尔（Pushpa Kamal Dahal）为首的政党-毛主义中心（MC）之间的权争却迫使他任职一年后便于2016年7月走人。如今，这一纠纷已成往事。今年2月底，喜马拉雅国的这两个共产党决定，建立左翼联盟，携手共事。这是一个历史性事件，有可能使这个贫困的国家终于获得某些稳定。而对北京来说，此乃好消息。
动荡20年
过去的20年，对夹在印度和中国之间的尼泊尔而言，是极动荡岁月：1996至2006年的内战导致1.6万人丧生；2年后，该国才取消了君主制；此前，在240年时间里，尼泊尔是印度教王国；民主化过程进展缓慢：至新宪法得以确立，用了9年时间；不稳定的联合政府一个接一个，从2006年起前后共产生了11位总理；2015年的大地震更使这个3000万人口的多民族国家愈加动荡。由于高失业、基础设施破旧、腐败盛行，尼泊尔依然是世上最贫穷国家之一，-甚至比邻国不丹、巴基斯坦和孟加拉国还穷。
对尼泊尔而言，由于地理和文化上的接近，最大邻居印度在传统上扮演着重要角色。新德里支持该国走向多党民主制，2015年，率先向尼泊尔地震区提供了大批救援物资。当然，援助并非无私之举：印度要求即时获得有关尼泊尔所有一切的精确报告，似乎尼泊尔是印度自家后院的保护国。尼泊尔最大周报"Astha National Weekly"的一名记者问道："其外交官颐指气使，犹如副国王。难道，我们不是主权国家?"这一问话点明了两国之间力量悬殊这一关键。
单方伙伴关系终结
印度人有点儿过分了。单边战略伙伴关系日渐式微。尼泊尔与印度渐行渐远。在相关问题上持明确立场是K.P. 奥利总理成功的支柱之一。一大关键事件是两国间的一处交通及经济封锁。虽然这一封锁行为只得到印度政府的非正式支持，是对2015年9月生效的尼泊尔新宪法作出的反应。新德里指责新宪法歧视在尼泊尔南部平原生活的印裔少数族群。
封锁行动造成严重后果。食品、取暖用天然气和燃料不能运入这个被山围住的国家，- 而且是在地震发生后数月、山区严冬将至之时。加德满都称印方的干预是攻击行为和敲诈企图。由于奥利总理公开站出来反对新德里，在这一大卫和哥利雅之间的力量悬殊的斗争中，他成了很多人心目中尼泊尔不畏强暴的象征。
为了不再只能跟着这个大邻国的指挥棒转，这个喜马拉雅袖珍小国强化了与中国的联系。也可以说，强化了共产党和共产党之间的关系。封锁行动发生后仅一个月，奥利即前往北京，会晤中国总理李克强，达成一系列经济合作协议。根据其中的一项协议，尼泊尔向中国开放港口和贸易通道，从而使印度作为资源接收者和重要进口通道的重要性明显减少。中国向尼泊尔提供高达2.16亿美元的贷款，在旅游胜地博卡拉（Pokhara）市修建国际机场。
中国带来投资
此前，中国人已在尼泊尔投资，并引起怀疑：2014年，中国就已成了这个山国的最大外来投资人。今天，中国商人在尼泊尔的各个领域活动，-从华为、中兴这样的电信企业、到中国国际广播电台这样的媒体，直到由国家出资的语言学校和水利专家，应有尽有。仅2017下半年，中国人就在这个小国投入了近8000万美元，占全部外来投资的60%。在同一时间里，印度的投资不到中资的一半。还有，北京派来游客：去年，超过10万人。今年，其数量无论如何都会到达到15万。现在，大多数尼泊尔留学生不再去印度，而是去中国。
不顾印度的意愿，2017年5月起，尼泊尔正式支持北京庞大的"新丝绸之路"基础设施项目。印度感觉受到了这个百年项目的围堵。其实，北京并不只对与尼泊尔更紧密合作感兴趣。北京也乐见印度参与新丝绸之路，当然，是以自身战略游戏规则为基础。比如，北京计划延长青海-西藏-铁路，经由加德满都，直抵毗邻印度的蓝毗尼（Lumbini），并以此作为诱饵。若然成功，印度将难以继续对经由自家门口的新丝绸之路上的贸易持冷淡态度。地区的人们会示威抗议，构筑街垒。这是北京的一招辣棋；何况，一旦有必要，中国士兵便能够通过这一铁路快速抵达印度边界。
尼泊尔谈判地位有利
转向北京使加德满都处于有利谈判地位。德里眼下也愿对被加德满都视为不平等的协议举行谈判。为了不让尼泊尔落在北京手里，印度现在甚至也愿意考虑许可来自第三国的武器进口；两国间的边界也要更加开放。然而，很可能，已经太晚了。在加德满都左翼政府治下，中-尼关系将更加密切。新德里将不得不接受这样的现实：中国来了，为的是呆在这里。印度未来的角色只是，不要让中国过于张狂。北京已看到了这一点，建议在地区实现三方合作。不过，迄今，印度国内无人愿意走这一步。
眼下，对尼泊尔来说，最重要的是，不要因有了新伙伴而忘乎所以。尼泊尔不能像斯里兰卡那样在金融财政上沦入过度依赖中国的境地。由于贫穷的岛屿国家斯里兰卡深陷债务沼泽，北京得以通过买下该国南部一港口而扩大其在印度洋的战略存在。这是一项偿债协议的一部分。在喜玛拉雅的稀薄空气下，聪明地保持平衡是一大挑战，-不仅对尼泊尔，对印度和中国来说，也是这样。
（本文作者20多年来在北京生活。）
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