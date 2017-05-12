汶川地震届满十周年 国定“感恩日”遭抨击

(德国之声中文网) 汶川大地震5月12日即将迈向十周年。中国官方将地震发生日确立为“感恩日”，引发网民抨击。另一方面，香港媒体纷纷制作系列报导纪念此事件。

2008年5月12日，四川省汶川县发生8级地震，如今届满十周年，中国官媒新华社7日报导，官方将地震发生的5月12日确立为“感恩日”: “铭记伤痛、更铭记涌泉之恩”。报导称: “十年来，从抗震救灾到灾后重建和震区振兴，来自祖国和社会的大爱汇聚到这里，当地群众感受到各界的涌泉之恩。”并下标题为“爱的涌泉奔流不息”。报导中亦特写了许多灾户重建后“重获新生"的励志故事，例如灾户孩子长大实现了做伞兵的梦想。

同一时间，中国媒体“头条新闻”在微博发布此消息，网民回应纷纭。有微博用戶认为，汶川大地震造成数万伤亡，命名为“感恩日”是“丧事喜办，并不妥当”。也有不少网民表示自己当初也有捐款，呼吁政府公开捐助款项用途-目前500多亿善款，总善款的六分之五，仍然流向不明。也有人要求针对“豆腐渣工程”的学校深入追究责任。根据法新社报道，汶川大地震造成约7000所校舍严重垮塌。根据当地教育局的数据，有3340家学校需要重建。值得注意的是，倒塌教学楼周围的其他建筑物都没有受到损坏。因此引发了大众对豆腐渣工程、偷工减料和腐败的怀疑。

十周年纪念

端传媒同日发出系列报导，访问了受害者家属。报导指出，十年之间，上百家长上访北京，却从未获得明确的答复，甚至遭到殴打或逮捕。到了2016年，确认上访无效之后，家属们改以民事途徑起訴地震时校舍工程承包人和校方法人。当他們到了法院，法院却以“已过八年”為由不予立案，亦拒絕出具書面回執。校方责任保险的民事诉讼亦以同样情形告终。

7日，香港电台在网站上放上“川震十年”记录片，记录了桑军和刘玉婷两名遇难学生家长一直努力寻找真相，却仍不了了之。在体制内寻求协助，司法或行政机关均不受理；改透过境外媒体施压政府，又会被政府打压。而当时承包校舍的建商仍然持续在包工程。

罗法/夏立民 (综合报导)