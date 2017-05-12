 汶川地震届满十周年 国定“感恩日”遭抨击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2018
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时政风云

汶川地震届满十周年 国定“感恩日”遭抨击

汶川大地震已经过了十年，孩子们的父母仍然没有得到回应或道歉。而在十周年前夕，中国官方将地震发生日定为“感恩日” ，引发网民抨击。

China BG 10 Jahre Erdbeben Sichuan (Reuters/J. Lee)

官方公布的受难者人数与民间数字有落差，但不论哪一个数字是真实的，都至少有上万人罹难。

(德国之声中文网) 汶川大地震5月12日即将迈向十周年。中国官方将地震发生日确立为“感恩日”，引发网民抨击。另一方面，香港媒体纷纷制作系列报导纪念此事件。

2008年5月12日，四川省汶川县发生8级地震，如今届满十周年，中国官媒新华社7日报导，官方将地震发生的5月12日确立为“感恩日”: “铭记伤痛、更铭记涌泉之恩”。报导称: “十年来，从抗震救灾到灾后重建和震区振兴，来自祖国和社会的大爱汇聚到这里，当地群众感受到各界的涌泉之恩。”并下标题为“爱的涌泉奔流不息”。报导中亦特写了许多灾户重建后“重获新生"的励志故事，例如灾户孩子长大实现了做伞兵的梦想。

China BG 10 Jahre Erdbeben Sichuan (Reuters/J. Lee)

路透社记者实地走访灾区发现，尽管中国当局号称重建有功、经济发展迅速，但是2008年(左)与今年四月(右)的地景并没有太大差异。

同一时间，中国媒体“头条新闻”在微博发布此消息，网民回应纷纭。有微博用戶认为，汶川大地震造成数万伤亡，命名为“感恩日”是“丧事喜办，并不妥当”。也有不少网民表示自己当初也有捐款，呼吁政府公开捐助款项用途-目前500多亿善款，总善款的六分之五，仍然流向不明。也有人要求针对“豆腐渣工程”的学校深入追究责任。根据法新社报道，汶川大地震造成约7000所校舍严重垮塌。根据当地教育局的数据，有3340家学校需要重建。值得注意的是，倒塌教学楼周围的其他建筑物都没有受到损坏。因此引发了大众对豆腐渣工程、偷工减料和腐败的怀疑。

十周年纪念

端传媒同日发出系列报导，访问了受害者家属。报导指出，十年之间，上百家长上访北京，却从未获得明确的答复，甚至遭到殴打或逮捕。到了2016年，确认上访无效之后，家属们改以民事途徑起訴地震时校舍工程承包人和校方法人。当他們到了法院，法院却以“已过八年”為由不予立案，亦拒絕出具書面回執。校方责任保险的民事诉讼亦以同样情形告终。

7日，香港电台在网站上放上“川震十年”记录片，记录了桑军和刘玉婷两名遇难学生家长一直努力寻找真相，却仍不了了之。在体制内寻求协助，司法或行政机关均不受理；改透过境外媒体施压政府，又会被政府打压。而当时承包校舍的建商仍然持续在包工程。

罗法/夏立民 (综合报导)

  • Bildergalerie größte Naturkatastrophen weltweit (China Photos/Getty Images)

    汶川大地震十周年：挥不去、抹不掉

    逃生

    这是汶川大地震时的图片，人们试图从地震引发的山体滑坡中逃生。泥石流从山顶滚滚而下，整个村庄笼罩在烟尘之中。今天看来，依旧令人胆战心惊。

  • Bildergalerie größte Naturkatastrophen weltweit (China Photos/Getty Images)

    汶川大地震十周年：挥不去、抹不掉

    悲歌

    据当时中国媒体报道，受灾最严重的北川地区，“3万人不到一半逃生，10多个乡镇音讯全无”。这是2008年12月的照片：在大地震过去半年多后，当地仍是一片废墟。

  • China Jahrestag des großen Erdbebens in Wenchuan (picture-alliance/AP Photo/CCP/Color China Photo)

    汶川大地震十周年：挥不去、抹不掉

    重建

    震后，中国政府制定了灾后重建计划。伴随着时间流逝，曾经触目惊心的北川中学遗址已经长满青草。

  • China Jahrestag des großen Erdbebens in Wenchuan (Getty Images/Feng Li)

    汶川大地震十周年：挥不去、抹不掉

    悼念

    对于那些在汶川地震中失去亲属的人而言，伤痛挥之不去。5月12日成为一个无法被忘却的日子。每年的这一天，都会有大量悼念活动。

  • Film Still von „the next life“ (Fan Jian)

    汶川大地震十周年：挥不去、抹不掉

    重生

    中国导演范俭2011年执导纪录片《活着》，关注了大地震中丧子丧女家庭的再生育问题。这个灾难背景下的生命故事，获得了诸多奖项。

  • China Jahrestag des großen Erdbebens in Wenchuan (Reuters/Stringer)

    汶川大地震十周年：挥不去、抹不掉

    到场凭吊

    2017年，人们前往地震中被掩埋的映秀漩口中学遗址凭吊，以寄哀思。

  • China Inhaftierte Dissidenten Tan Zuoren Flash (amnesty international)

    汶川大地震十周年：挥不去、抹不掉

    问君今何在

    四川维权人士谭作人在2009年初起草《5.12学生档案》，呼吁对大地震中遇难学生所在的校舍质量进行调查。他在不久后被捕，因“煽颠罪”获刑5年，他当时的辩护律师是后来自己也身陷囹圄的浦志强。谭作人在2014年3月刑满获释，此后逐渐淡出公众视野。

  • UK Ai Wei Wei vor seinem Kunstwerk 'Straight' beim London's Royal Academy of Arts (picture-alliance/dpa/A. Rain)

    汶川大地震十周年：挥不去、抹不掉

    念念不忘，必有回响

    地震后，中国著名艺术家、异见人士艾未未发起了“5.12汶川大地震公民调查”，发动志愿者寻找5.12汶川大地震中遇难的学童名单。此后，艾未未曾在网络上发布大型声音作品《念》，纪念遇难学童。他还将写满5196名遇难学童名字的墙、坍塌校舍的照片与大量钢筋（图）一起展出，对校舍质量进行无声的质疑。

    作者: 王凡


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善款不易，更需善用

据中国民政部公布的数字，截至20日下午1时，中国全国已经接收社会各界捐赠款物139.25亿元人民币，其中捐款达125.16亿。随着捐款总数的不断升高，公众要求透明捐款收支的呼声也越来越高。有网民呼吁，如果捐款收支不能取信于民，缺乏公信力，会影响到国民进一步捐款的意愿。如果中国能在此次大灾巨额捐款操作中，解决了历年来的一个顽症，相信将对社会造福甚大。 (21.05.2008)  

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