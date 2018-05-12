汶川地震十年 听听北川人怎么说

（德国之声中文网）陆涛（音译）站在新北川一幢楼房的楼顶平台上。他留着很短的头发，穿着随意的夏装。他看着新修的街道、住宅楼。然后，他朝着地震所损毁的老北川的方向望去。

"地震中我们的公司也受到很大的影响。泥石流把整片树林都冲毁了，还有街道。到现在我们都必须绕道才能过去。"

新北川人的故事不是一下子就能读懂的。但陆涛说，地震改变了一切。

"经历这样的事以后，大家就不那么斤斤计较了。过去有争执的，地震后和解了。一些夫妻本来就不和，失去孩子之后，就分开了。不过，最主要的是人们不再计较相互之间的矛盾了，因为在大自然的力量面前，我们都是那么渺小。"

陆涛经常带上家人去旅游，享受每一刻。一家人聚餐，妻子、儿子、儿子的未婚妻，围绕在转盘圆桌旁，还专门拿出一瓶红酒。看上去再正常不过，但在这个地区却是为数不多的完整的家庭。陆涛的儿子陆文龙（音译）所在的班级，地震后只有一半的同学双亲都在。陆文龙当时14岁。2008年5月12日14时28分，地震发生的时候，他正在教室里。

"我们听见很大的响声，好像大卡车开过去。房顶不断往下掉土，灯开始闪。"

直到灯全暗了。没有人能站稳，因为震得太厉害了。有人钻到桌子底下躲藏。等到地震一停，大家都冲出去，一片混乱，5米开外就看不见，到处是尘土。

"我们在操场上过夜。我们躺在中间，四周的跑道上是遇难学生的遗体。我们用布把他们盖上。有些人没有腿，有些人脑浆都出来了。太可怕了。"

陆文龙今年24岁了。通常，他不想谈地震的事，也不去同学们遇难的地点。但他的父亲陆涛去。通往震中的道路越来越靠近大山，越来越崎岖不平。

北川是地震受灾最严重的地方。单单在这里就有数千人遇难。

北川的意思是，北面的河流。但这条曾经穿过北川市的河流，如今已经干了。地震后，这条河对100万居民生活的一片地区构成威胁。通过疏浚，危险消除了。在干涸的河床旁，站在山岭上就能看到地震所造成的损坏程度。整座小城就像经历了一场战争。主街部分路面向上翘起一米。没有一栋房子完好无损，不是歪斜、受损就是坍塌。不到2分钟内的地震夺去了7万人的生命，甚至或许多达10万人。

其中一位遇难者是当时正和陆涛办理业务的银行办事员。"我在窗口外面，她在窗口里面。我们离得不远，但我逃出来了，她没有。"

陆涛指了指旁边的一条街道，可以看见楼房的废墟。"我的妻子就是从这桩楼里逃出来的。本来是两层楼，现在只剩一层了。我的妻子当时是从二楼逃出来的。她当时卡住了，我刚把她拉出来，整幢楼就塌了。"

大多数楼房的废墟，凡是能看出楼层的，都少了一层，因为一楼最先被压塌了。这座地震所损毁的城市，就以这样的面貌存在十年了，作为纪念。

一名政府工作人员开车过来，穿着衬衫，但没打领带，手里拿着一个对讲机。他不希望记者在这里进行采访。是否是因为十周年纪念日在即，所以政府有点紧张？

在一幢巨大的水泥纪念墙旁边，地震中存留的一段台阶上方，竖立着一面中国国旗。四处都有布制的小白花，喇叭里响着肃穆的哀乐。只有一个小型的参观团体经过。

汶川大地震十年后 “夹缝男孩” 在北川中学512大地震纪念碑前，27岁的郑海洋静静地为死去的亲友、老师和同学们默哀。2008年5月12日，在地动山摇的一瞬间后，正在读高一的他被垮塌的教学楼埋在水泥板夹缝中长达22小时，但他一直保持乐观，因此被人们亲切地称为“夹缝男孩”。被救出后，郑海洋因伤势过重不得不双腿截肢。经历了常人难以想象的痛苦之后，顽强的他后来完成了大学学业并开启了创业之路。

汶川大地震十年后 “豆腐渣”校舍 地震中，北川中学有一千多名师生被埋葬在倒塌的教学楼下。据官方数据，这场里氏8级大地震造成69227人遇难，近2万人失踪，约37500人受伤。最令人震惊的是这场天灾中暴露出的人祸——“豆腐渣校舍”。有报道称，地震造成21.6万间房屋倒塌中，有近7000间校舍。据艺术家艾未未发起的“5.12地震遇难学生调查”，遇难学生在名单上有5194人。当局一开始对校舍倒塌的报道持宽容态度，但之后便禁止报道。

汶川大地震十年后 汶川感恩日？ 汶川地震多年后，豆腐渣校舍仍是禁忌话题，但一直有遇难学生家长走上维权路，呼吁调查豆腐渣工程真相，讨回公道。新华社近日报道，汶川县今年将5月12日确立为汶川“感恩日”。这一消息引起网民强烈抨击。有网民坦言，当年因贪腐、偷工减料造成的人祸至今无法追责，如何感恩？

汶川大地震十年后 10年后，同一角度 左图是2008年5月15日地震之后拍下的照片，土路上是裹在床单里的一位死者的遗体。右图是2018年4月16日拍摄的照片。道路仍然是泥泞的土路。

汶川大地震十年后 红旗飘扬 这处废墟下就是昔日的北川中学。左边的照片摄于地震后5天。右图是十年后的4月6日。

汶川大地震十年后 楼房还在 据官方透露，对“5.12”地震垮塌房屋一律不进行质量鉴定，只对未垮塌的房屋进行“可以使用”、“不能使用”、“加固使用”等鉴定。左右两图是地震数天后及10年后同一角度拍摄的北川的照片。

汶川大地震十年后 打造5A级景区 唐家山堰塞湖位于北川县城曲山镇上游4公里处，是汶川大地震后形成的一个堰塞湖，当时也是最危险的一个。地震后，北川出台了将北川国家地震博物馆和唐家山堰塞湖打造成5A级景区的计划。这一计划正在不断推进。

汶川大地震十年后 荒野中的纪念 清明时节，这位羌族男子来给地震中死去的亲人扫墓。

汶川大地震十年后 政通人和 生活还要继续。这位村民的老屋在地震中严重受损，但这里还是他的家。

汶川大地震十年后 红十字会蚊帐 这顶印有“中国红十字会”字样的蚊帐是村民陈铭优（音）在地震后得到的救援物资之一。十年后，这顶蚊帐还挂在他的家里，他住的还是地震中受损的老屋。

汶川大地震十年后 漫长的等待 村民刘桂珍（音）老人已经95岁了，地震10年后，地震中受损的这间老屋仍然是现在为她遮风挡雨的地方。 作者: 乐然



对面，坍塌成一堆的残垣断壁上方，树立起一个巨大的标语牌，上面写着："任何困难都难不倒英雄的中国人民。"这是时任国家主席胡锦涛在地震后首次视察灾区时说的一句话。如今，一座博物馆纪念当时大规模的救援工作。而陆文龙当时所在的学校旧址上，如今是一座纪念碑和访客中心。

在高大、光线昏暗的大厅里，不但能看到时任国家主席胡锦涛、总理温家宝的图像，也能看到现任国家主席习近平的图像。许多英雄事迹，还有几个遇难者的故事。在倾盆大雨中艰难营救的画面令人动容。还有营救出来的孩子的影像。陆涛流泪了。他不想说话，想等到吃饭的时候再说。这也是因为他对在那里谈这件事有顾虑。

"就是今天在去北川，仍能看出当年灾难的规模。在那些废墟下面，仍有遇难者的遗体残骸。那里面也有我的朋友、亲戚、认识的人。这些人命就在转瞬之间消失了。不可能无动于衷。还有太多情感涌上来，这件事我们永远不会忘记。我们要记在心里。"

对陆涛一家来说，过得还好。夫妻二人工作，儿子虽然没有读大学，但参了军，很快就要结婚了。

新北川与老北川的距离不远，但离山更远一些，让人觉得更安全。

陆涛在山坡上种的杉树现在还是小树，才半米高，将来能长到14米高，但是，还需要很长的时间。