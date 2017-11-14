 气候变化遏制不住 半数物种或遭殃 | 科技环境 | DW | 26.03.2018
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科技环境

气候变化遏制不住 半数物种或遭殃

最新的一项研究显示：全球气候变化的恶果之一是让自然保护区近一半的动植物物种受到灭绝的威胁。联合国的气候保护目标即使顺利实现，也仅能略微降低上述情况出现的风险。

Großer Panda | Mutter mit Jungtier (Imago/Nature Picture Library)

大熊猫可能成为气候变化受害者

（德国之声中文网）环境科学专业杂志"气候变化"（Climatic Change）本周发表的一项研究显示，全球变暖对物种保护构成严重威胁，尤其是珍稀物种保护地区比如亚马逊雨林或马达加斯加等物种丰富的地区，这类"动植物王国"的物种的四分之一甚至一半都可能因气候变化而最终消失。

这项研究的数字显示，如果和工业时代开启之前相比，全球气温上升4.5摄氏度，那么48%的物种都面临灭绝威胁。即使联合国巴黎气候大会上制定的气温上升不超过2摄氏度的目标实现，也无法完全避免物种消失，一些重要的自然保护区的物种仍可能减少四分之一。

环保组织"世界自然基金会"（WWF）委托英国东安格利亚大学和澳大利亚詹姆斯库克大学共同进行的"全球变暖条件下的野生动物"研究，对33个重要自然地质区的8万种动植物种进行了观察和分析，所涉及地区包括亚马逊雨林，纳米比亚沙漠，喜马拉雅山，贝加尔湖，智利南部等。

Loxodonta africana (picture-alliance/Arco Images/F. Scholz)

非洲大象也面临气候变化带来的恶果

"世界自然基金会"德国分布负责人之一海因里希（Christoph Heinrich）在接受Funke媒体集团采访时说，"全世界范围内将有成千上万的物种，包括非洲象、大熊猫及其他的昆虫和小型动物还有植物种类消失，这不是这些物种自然生存发展面临的结果，而是人为导致的全球变暖的气候变化的直接后果。"

德国慕尼黑动物研究所所长哈斯普鲁纳（Gerhard Haszprunar）虽然不是上述研究报告的参与者，但认为报告得出的结论很可信。他认为，如果把海洋生物也作为研究对象，那么面临绝种的物种会更多。哈斯普鲁纳还表示，目前已有很多物种有灭绝的威胁，不仅是因为人为导致的全球变暖，同时也包括对森林的滥砍滥伐以及将农业用地改为建筑用地等带来的后果。

谢菲/叶宣（法新社、天主教新闻通讯社）

 

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