 比萨饼面前 朝鲜人人平等 | 文化经纬 | DW | 21.04.2018
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文化经纬

比萨饼面前 朝鲜人人平等

一位韩国艺术家将一个介绍如何制作比萨饼的烹饪视频制作成500张DVD光碟，并托人偷运到朝鲜。为什么恰恰要介绍比萨饼？为什么说他的这项工作具有极其严肃的背景？

Fotos vom südkoreanischen Künstler Hwang Kim (Hwang Kim)

与中国类似　比萨饼在朝鲜开放的过程中也当上了“排头兵”

（德国之声中文网）在平壤市内就能吃到正宗的意大利比萨饼，这是前朝鲜独裁统治者金正日（Kim Jong Il）生前的一个梦想。以美食家著称的金正日尤其爱吃意大利的这个"国餐"，他决定无论如何也要将比萨饼引入朝鲜。大约在9年前，朝鲜开张了第一家名为"Milky Way"的比萨饼餐厅。这里犹如一个与朝鲜的饥饿与贫困隔绝的"世外桃源"，前来光临的都是上层人物和社会精英。

Nordkorea Besuch Jiang Zemin und Kim Jong Il in 2001 (picture-alliance/dpa/Str/Xinhua)

这两个人里面有一个人据说是比萨饼爱好者

朝鲜独裁者金正日要求比萨饼一定要保持原汁原味。因此所有佐料都是从意大利进口。金正日还专门派遣厨师到罗马和那不勒斯接受培训，学习正宗比萨饼的制作技巧。

在"孤独星球"（Lonely Planet）国际旅行指南网站上便有这家餐馆的介绍。文中称该餐馆的比萨饼"味道相当不错"。除了比萨饼外还有各种意大利面食以及流行的卡拉ok晚餐。

比萨饼面前"人人平等"

2009年3月，流亡朝鲜人在日本出版的的报纸"朝鲜新闻"率先报道了比萨饼店开业的消息。之后全球各大媒体争先转载了这一消息。韩国艺术家金晃（Hwang Kim）也听到这个消息。之后他便对此难以释怀。他说："实际上其它文化很难在朝鲜施加其影响，而且还会受到严格管制，至少对普通人来说是这样。政治领导人当然享有特权。现在朝鲜虽然有了一家比萨饼店，实际上只有极少数人可以光临，普通百姓都被拒之门外。"

艺术家金晃终于想出了一个主意。他决定通过艺术手段避开审查，特地以视频的形式将信息发送给岛的另一端的朝鲜人。为此他制作了"大众比萨饼"四部短片系列。每部短片都有一男一女两位韩国演员作为主角。

Fotos vom südkoreanischen Künstler Hwang Kim (Hwang Kim)

ＤＶＤ尝试激起朝鲜人对外面世界的兴趣与渴望

下周日这一短片系列将首次在海德堡戏剧节上映。届时金晃将现场介绍视频如何逃避朝鲜方的审查并回答观众的提问。

"大众比萨饼"系列片的每个短片长约五分钟，围绕着不同的话题。 金晃说："因此整个片子就好像是一种肥皂剧和家庭视频的混合"。 "我们试图用幽默搞笑的形式来向朝鲜人介绍西方的生活方式。"比如说唱艺术或圣诞节，或者是比萨饼的制作方法。

朝鲜人对此感兴趣吗？

这样的视频会令朝鲜居民感兴趣吗？难道他们就没有比吃不到意大利餐更紧迫的问题吗？视频制作人金晃事先对这些问题进行了调查。他也询问了一些流亡的朝鲜人。他说："我向他们询问我的视频在朝鲜是否会有人感兴趣，所有人都对我说，这样的视频肯定受欢迎。朝鲜人对国外的一切都盲目崇拜。"

金晃说，这个国家的黑市上有很多来自国外，特别是来自韩国的DVD或者肥皂剧光碟，也有外国图书和音乐。金说，这些东西销量很大。"尽管人们生活拮据，但是仍有很多人从本来就不多的钱中省下一部分些用来购买DVD光碟。可以说这是某种形式的文化饥渴，尽管他们的日常生活很艰苦。"

Fotos vom südkoreanischen Künstler Hwang Kim (Hwang Kim)

据说是朝鲜的观众发来的“买家秀”照片

通过中间人偷带入境

在接下来的数月中，金晃计划的视频项目进入具体落实阶段。2010年在韩国拍摄制作完毕，总共制作了500张光碟。但是又如何让朝鲜人看到这些光碟视频呢？ 金晃说："走私盛行，这是一个公开的秘密。很多物品或者资金通过这种渠道进入这个国家。当然这是官方禁止的。但是由于有利于经济，所以朝鲜政府对此也是睁一只眼闭一只眼。"

Fotos vom südkoreanischen Künstler Hwang Kim (Hwang Kim)

做比萨饼的教学光盘是通过走私渠道进入朝鲜的

因此他决定也利用走私渠道推出其产品。他通过中间人与中朝边境的走私者取得联系。

他总共找到了5名代理人，每人负责将100张光碟偷偷带入朝鲜境内的黑市上销售。黄金表示："我并没有将光碟出售给走私者，而只是给了他们，并告诉他们是出售还是免费发放由其自己决定。我觉得他们几个肯定会销售的，也许每张大约卖一欧元，不过我也说不准。"

来自朝鲜的粉丝帖子

然而究竟有多少人看到他的视频，他自己也不清楚。他只是从几位走私者那里道听途说。他们告诉他，所有光碟都被销售一空。金晃说："他们是我唯一的信息来源。但必须承认这些信息渠道并不可靠。虽然我与他们建立了某种关系，但是我不能完全信任他们。"

Fotos vom südkoreanischen Künstler Hwang Kim (Hwang Kim)

另外一张“买家秀”（那片绿的是香菜？）

走私者通常会带给其委托人一些来自朝鲜的物证，以证明他们完成了其任务。金晃说： "例如一些信件或者签字。我也获得了回馈信息，如观众看过视频之后自己烤制比萨饼的照片。"也有粉丝写给视频中女演员的信函。

尽管如此"大众比萨饼"DVD短片系列没有续集。 视频制作人金晃说，故事到此结束。

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